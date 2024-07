El último bulo de Feijóo: "El Gobierno mete en aviones a menores migrantes y por la noche los deja en los barrios"

El Partido Popular, arrastrado por la brutal competencia que le plantea Vox, ha entrado de lleno en el mercado del bulo, y ya no repara en el tamaño de la mentira que dicen sus dirigentes políticos. Ya se sabe que el trumpismo consiste precisamente en eso: en decir la burrada más gorda para provocar más revuelo, más polémica y más seguidores entre los haters de las redes sociales.

La última noticia fake la ha propalado el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este mismo martes ha acusado al Gobierno de “meter” a menores migrantes no acompañados en aviones y dejarlos en “determinados barrios”, incluso en las paradas del autobús. No es la primera vez que el líder popular se apunta a las noticias falsas. Algunos de los embustes que ha soltado impunemente han quedado para la historia, como cuando dijo que tenía al “alcance los votos para ser presidente del Gobierno”, pero no quiso serlo. Mentira, nunca tuvo los escaños para gobernar. O cuando dijo aquello de “debemos asumir el cierre total de las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial” (ellos, que han sido los reyes de los fichajes de oro a la empresa privada). O cuando afirmó que “España vive un deterioro institucional sin precedentes y con riesgo de agravarse todavía más” (normal, ha tenido el Poder Judicial secuestrado durante cinco años). O cuando alegó: “Quiero garantizar que la Guardia Civil no salga de Navarra” (hasta donde se sabe, nadie quiere llevarse a la Benemérita de aquellas tierras).

Pero hay muchos más ejemplos: “Yo sería incapaz de gobernar si el líder de la oposición tuviera más escaños que yo” (que se lo pregunten a Isabel Diaz Ayuso, a Alfonso Fernández Mañueco, a Juanma Moreno, a Fernando López Miras, a José Luis Martínez-Almeida y a otros que están en el poder sin ser la lista más votada). En otra ocasión dijo: “Hay quien reniega de la transición. Yo vengo a reivindicarla y a reclamar su vigencia. Es lo mejor que hemos hecho. Porque lo hicimos juntos”. Lo que no dice el gallego es que Alianza Popular votó no a cualquier reforma de calado, como cuando se legalizó el Partido Comunista y Manuel Fraga calificó la decisión de “verdadero golpe de Estado”, “grave error político” y “farsa jurídica”.

Feijóo ha dicho cosas como que “la democracia empezó en 1978 y, por tanto, nuestra memoria democrática también. Es lamentable que haya que recordarlo” (aún no se ha enterado de que la democracia empezó en 1931, con el pequeño detalle de que hubo un golpe de Estado que llevó a una guerra civil y a una dictadura de 40 años). Y en el colmo del cinismo, ha llegado a proferir esta afirmación desde la tribuna del Parlamento: “No habrá imposiciones ni adoctrinamiento en las aulas. La política está para garantizar las enseñanzas a las que tienen derecho los alumnos”. Y lo dice él, que quiere mantener la asignatura de religión en las escuelas.

Hoy tocaba otra mentira más. En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha sostenido que “las comunidades autónomas del PP están recibiendo a todos los menores migrantes no acompañados que le manda el Gobierno”. “Como usted sabe, en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y que después por la noche o a la hora que llegue el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español”, aseveró, comprando el discurso antiinmigración de la ultraderecha, basado en bulos e informaciones falsas. Por cierto, la misma patraña que mantiene Isabel Díaz Ayuso, a la que ya copia las mentiras.

A esto, no ha tardado en reaccionar el Gobierno. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado Feijóo de “alimentar bulos injustificados” sobre los menores migrantes no acompañados que llegan a España. Lo ha dicho durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, Saiz ha dicho que el Gobierno va a ser “contundente y rotundo” frente los discursos de odio. Por ello, desde el Ejecutivo, han afeado las palabras del líder del PP y han apelado a su corresponsabilidad, al tiempo que le han reclamado que abandone los discursos y mensajes xenófobos.