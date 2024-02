“No tengo miedo de enfrentar mis sombras”

El próximo 16 de febrero, el escritor José M. Peinado Pereira presentará por vez primera su ópera prima, la novela autobiográfica Hijo de la luna. Será en la librería Documenta, de Barcelona, a a las 19 horas. Sin embargo, esta no será una presentación normal, ya que el autor conversará con Toy Lérida, su otro Yo proveniente de un pasado marcado por la delincuencia.

¿Qué veremos el sábado 16 en Barcelona?

El sábado 16 me enfrentaré a un pequeño evento que rememorará mi oscuro pasado. Una vez estuve perdido en las fauces más sombrías de la calle, pero ahora me veo reflejado en un ser humano renovado, en un constante intento por enderezar mi vida. Recuerdo con claridad los días en los que la calle era mi único hogar, cuando las decisiones erróneas y las malas compañías parecían ser mi única opción. Pero también recuerdo el momento crucial en el que decidí cambiar mi destino, en el que tomé la valiente determinación de alejarme de aquella vida destructiva y buscar una nueva senda. El evento del sábado será un recordatorio de mi pasado, pero también será un testimonio de mi resiliencia y mi capacidad para superar las adversidades. No tengo miedo de confrontar aquellas sombras que una vez me envolvieron, porque ahora sé que la luz siempre está al final del camino, esperando para guiarme hacia una vida más plena y significativa.

¿Te sentirás cómodo de ser entrevistado por tu álter ego?

Estoy acostumbrado a tener muchas conversaciones interiores conmigo mismo, así que aunque pueda sentir algo de ansiedad por revivir ciertos momentos difíciles, confío en que podré manejarlo. Después de todo, he pasado por situaciones mucho más difíciles y he salido adelante. En esos diálogos internos, he reflexionado sobre mi pasado, he analizado mis errores y he encontrado la fuerza para seguir adelante. Esas conversaciones han sido mi refugio en los momentos de soledad y confusión, y me han ayudado a comprenderme mejor a mí mismo y a mi camino.

Tengo entendido que tú también le vas a preguntar. ¿Puedes adelantar qué te gustaría decirle?

Para mí, lo verdaderamente importante en esta cuestión fue aprender de mis errores y crecer a partir de ellos. A lo largo del camino, he comprendido que las vivencias de cada uno son valiosas lecciones, que nos permiten mejorar como seres humanos y nos vuelven más sabios. No es que quiera ocultar mi pasado o negarlo, pero siento que lo más importante es cómo he evolucionado a partir de esas experiencias. He tomado cada error como una oportunidad para reflexionar, aprender y seguir adelante. Creo firmemente en el poder de la autorreflexión y el crecimiento personal. Al final del día, lo que importa es quién soy ahora y hacia dónde estoy avanzando. Mis vivencias han sido parte fundamental de mi proceso de transformación, pero lo que realmente cuenta es cómo he decidido utilizar esas experiencias para construir un presente y un futuro más sólidos y lleno de significado.

¿Cómo te sientes con la acogida de tu primera novela, Hijo de la luna?

Me siento increíblemente feliz con la acogida que ha tenido Hijo de la luna. Esta experiencia está siendo única en todos los sentidos. Cuando escribí el libro, fue más que nada como una meta personal, un proyecto que quería completar. Nunca imaginé que se convertiría en una trilogía ni mucho menos en un aprendizaje tan profundo. Descubrir que lo que comenzó como un sueño solitario se ha transformado en una trilogía completa me llena de gratitud y satisfacción. Cada página escrita ha sido un paso más en mi propio desarrollo, en mi camino como escritor y como individuo. Hijo de la luna no solo ha sido un libro, sino un compañero de viaje que me ha enseñado lecciones valiosas sobre perseverancia, creatividad y la importancia de seguir nuestros sueños. Estoy emocionado por lo que el futuro pueda deparar y agradecido por el viaje que me ha brindado esta historia.

¿Qué esperas de la literatura?

Para mí la literatura es mucho más que simplemente palabras en una página; es un refugio, un mundo al que puedo escapar cuando necesito desconectar del mundo terrenal. Cuando me siento frente a mi escritorio y comienzo a escribir, experimento una transformación que me lleva a otra dimensión, lejos de las preocupaciones y los problemas cotidianos. Es como si entrara en un universo paralelo, donde mis pensamientos y emociones fluyen libremente. Y, por supuesto, la literatura también me divierte. Cuando me sumerjo en la escritura, mi mente se llena de batallas épicas, intrigas palaciegas, y aventuras inolvidables. Es como si estuviera jugando con las posibilidades infinitas de la imaginación, creando mundos y personajes que me transportan a lugares que nunca había visitado. La literatura es mi compañera constante en la vida. Me acompaña en mis momentos de soledad, me hace reflexionar sobre el mundo que me rodea y me divierte con sus infinitas posibilidades. Es un regalo invaluable que atesoro con todo mi corazón.

