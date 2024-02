«O cambia la aplicación de la justicia o el ser humano puede confrontarse en una guerra de dimensiones desproporcionadas»  

En 1946, se estableció en España la Comunidad Musulmana Ahmadía, cuando llegó procedente de la India su primer representante, Karam Ilahi Zafar, con la misión de crear una sede en nuestro país para la Comunidad, y dar a conocer el mensaje del islam al pueblo español.

Hoy, su hijo, Qamar Fazel, secretario de Información y portavoz de la Comunidad nos acerca a la situación de los mulsulmanes ahmadíes, perseguidos y encarcelados en muchos lugares del mundo, y a otras realidades como el conflicto en Oriente Medio, el concepto erróneo de la yihah o la necesidad de «una justicia absoluta» mundial para no caer en el abismo como civilización.

Permítame que le diga que la historia de su padre es apasionante…

La historia de mi padre es una historia bonita desde el punto de vista de la fe. La Comunidad Ahmadía se funda en el año 1889, cuando el fundador Hazrat Mirza Ghulam Ahmad reclama que él es ese Imam Mahdi que esperan todos los musulmanes. Entonces, en la época del segundo Jalifa, en 1908, se decide abrir misiones extranjeras para llevar el mensaje de este Imam. Para nosotros es el mesías prometido para todas las religiones. No es sólo para los musulmanes, sino también para los cristianos, los hindús, los judíos…todos los libros sagrados hablan de la segunda venida de un maestro, la Biblia también habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, creemos que la venida de ese mesías que esperan todas las religiones se cumple en la persona de Mirza Ghulam Ahmad, que nació en Qadian, en la India, en un pueblecito muy remoto de la zona septentrional, y que funda esta Comunidad en su inicio sólo con 40 seguidores. El en el año 1946, el segundo Jalifa envía una delegación de misioneros a Europa y mi padre tuvo el honor de ser el primer misionero ahmadí musulmán que vino a España para establecer la comunidad en este país, que es el nuestro.

«Fue una persona muy querida en la sociedad madrileña. salía incluso en el NODO. Fernando Fernán Gómez recoge también alguna cita porque asistía a sus charlas. Era un personaje muy querido, muy popular»

¿Cómo era la España que se encontró?

Tengo recopilados todos los artículos de prensa de aquella época. Porque no solamente reflejan cómo mi padre vio la sociedad española, sino cómo la sociedad española vio a mi padre. Es decir: un hombre con turbante, con bombachos que paseaba por las calles…te puedes imaginar. Paraba el tráfico en la Gran Vía, se producían atascos… Otro dato curioso es que se produce la partición de India y Pakistán en el año 1947 y la Comunidad no le puede financiar sus gastos. Él conocía el arte de la perfumería. Sabía hacer perfumes y había prometido que se ganaría la vida por su cuenta. Entonces empezó a vender perfumes en las calles de Madrid, en el mercado de Torrijos de la zona antigua de Conde de Peñalver, El Rastro.. y bueno, yo puedo contar como hijo que fue una persona muy querida en la en la sociedad madrileña. En aquella época salía incluso en el NODO.

Karam Ilahi Zafar en El Rastro de Madrid

Fernando Fernán Gómez recoge también alguna cita porque asistía a sus charlas. Era un personaje muy querido, muy popular, pero, tengo que meter esta cuña: la Iglesia Católica no permitía la libre exposición de otras fes que no fueran la estrictamente Católica, Apostólica y Romana. Entonces él sufría cárcel. Cuando él hablaba del mensaje del Islam en España, pues se le detenía, le llevaban a la comisaría… Y esto para mí es muy interesante, él escribió a Bueno Monreal, que era el Cardenal Arzobispo de Sevilla, una carta con un libro que él tradujo, que era La filosofía de las enseñanzas del islam, y éste le contesta muy cariñosamente. Y, por otro lado, también escribe a Franco, le envía uno de los libros y el general le contesta con respeto, agradeciendo que le hubiese enviado el libro, claro.

«Yo he nacido aquí, soy madrileño, y recuerdo que, en las clases de religión, se nos daba exento, pero no dejábamos de ser unas personas extrañas, unos bichos raros»

Entonces, cuando le detenían y le metían en los calabozos, él presentaba la opinión de las máximas autoridades. Y producía, digamos, un cierto choque. Y eso le ayudaba de alguna forma a que fueran un poco menos duros con él.

Esto perdura hasta que se promulga la primera ley de asociaciones confesionales no católicas, donde se le da un carnet como Ministro de Culto de la Comunidad Musulmana Ahmadía y le permiten reunirse a puerta cerrada. Y bueno, de alguna forma empieza una pequeña apertura en cuanto a la expresión de la libertad religiosa y cuando realmente ya se le permite, digamos, una mayor exposición de los libros que él hubiera deseado traducir, fue ya a raíz de la muerte del general, que es también cuando se comienza la búsqueda de un terreno para la construcción de una mezquita. Y así se levantó la primera mezquita en España después de siete siglos, que se fundó en la localidad de Pedro Abad (Córdoba). El resumen de todo esto es que aquella época fue dura. Yo he nacido aquí, soy madrileño, y recuerdo que, en las clases de religión, se nos daba exento, pero no dejábamos de ser unas personas extrañas, unos bichos raros, ¿no?, por profesar. Recuerdo, de niño, a un español que se hizo ahmadí musulmán y cuando fue a la mili, no le dieron exento de ir a la capilla, porque le decían que si él era español tenía que asistir a misa sí o sí. Esta era la situación un poco de la España de los años 60, que yo creo que la gente que tiene una determinada edad pues podrá recordar.

Mirza Ghulam Ahmad en 1897

¿Quiénes conforman hoy esta comunidad musulmana?

A ver, la distinción es la palabra Ahmadía. Somos aquellos musulmanes y ahora, en esta época que se ha extendido la Comunidad a 220 países, somos personas que hemos aceptado en la persona de Mirza Ghulam Ahmad el mesías prometido. No solamente somos musulmanes, como te he comentado, sino también hay conversos españoles, ingleses, africanos… Hay miles, cientos de miles, y es una comunidad musulmana que tiene ahora mismo la mayor expansión dentro de todas las comunidades religiosas que hay en el mundo con casi unos 700.000 conversos anuales a esta fe.

«El punto diacrítico, el punto de separación respecto a los musulmanes tradicionales es que ellos siguen esperando la venida de ese mesías prometido, mientras que los ahmadís musulmanes hemos aceptado en la figura del fundador de nuestra Comunidad ese mesías que profetizó el Santo Profeta, que fue el fundador del Islam»

El punto diacrítico, el punto de separación respecto a los musulmanes tradicionales es que ellos siguen esperando la venida de ese mesías prometido, mientras que los ahmadís musulmanes hemos aceptado en la figura del fundador de nuestra Comunidad ese mesías que profetizó el Santo Profeta, que fue el fundador del islam.

Para un cristiano esto sería fácilmente comprensible si entendiese que la figura de Jesucristo cuando apareció entre la mancomunidad judía y fue aceptado como el mesías que los judíos estaban esperando, y que aún esperan. Es decir, los judíos que no han aceptado a Jesucristo aún esperan la venida de ese mesías, y los cristianos conformarían esos judíos que aceptaron en Jesús la venida del mesías. Es decir, hoy conformaríamos, más o menos, como la comunidad cristiana de base y estaríamos en el año 130 desde que el fundador en 1889 conformó esta comunidad.

«Decir As-salamu alaikum, que es el saludo de paz musulmán en Pakistán son 3 años de cárcel. Si yo recito algún versículo del Corán y saben que soy ahmadí musulmán, me caen 3 años de cárcel»

¿Qué ha ocurrido con los ahmadís musulmanes? Estamos sufriendo la misma persecución que sufrieron los primeros cristianos, es decir, no se nos afecta como musulmanes dentro de los países donde vivimos y concretamente, en Pakistán, por un decreto ley en base al que somos considerados no musulmanes. Y la práctica de cualquier ritual islámico conduce a la cárcel, a multas y muchas veces a la pérdida de la propia vida. Por ejemplo, decir As-salamu alaikum que es el saludo de paz musulmán, en Pakistán son 3 años de cárcel. Si yo recito algún versículo del Corán y saben que soy ahmadí musulmán, me caen 3 años de cárcel. Esto, de nuevo, para un observador occidental, sería entendible desde la óptica de lo que sufrieron los primeros cristianos, y el único crimen, entre comillas, que cometieron esos primeros cristianos fue aceptar en la persona de Jesucristo, el mesías que esperaban porque había profecías sobre su llegada en el Antiguo Testamento. Y fue objeto de escarnio, persecución, crucifixión, etc… Como todo el mundo conoce, esa historia se está repitiendo, una vez más, delante de la comunidad internacional y no sólo en Pakistán. En Argelia, los ahmadís musulmanes están en la cárcel. En Indonesia ha habido bastantes martirios, en Bangladesh, y en general en todo el mundo musulmán.

«Esa Yihad agresiva está abolida en el Corán. choca de frente con algunos intereses geopolíticos por parte de algunos líderes musulmanes que utilizan la religión para sus intereses personales»

¿Cuáles son sus objetivos en este momento?

El objetivo es muy claro, que el ser humano retorne a su Creador. Es decir, si hay un Creador, que nosotros, como ahmadís musulmanes, creemos que sí lo hay, el objetivo es que el ser humano retorne a su creador, por la encrucijada a la que se está dirigiendo la humanidad. Tristemente nos está mirando una Guerra Mundial de frente y la venida del Santo Fundador de nuestra Comunidad -nosotros creemos que fue un profeta de Dios, igual que apareció Moisés, Jesús…-, y la enseñanza que ha traído es que el objeto de la creación humana solamente obedece a dos razones: una, ser agradecido a nuestro Creador. Para eso están la oración, el ayuno… y el segundo objeto de la creación, creación humana es servir a la humanidad, ayudar a tu hermano débil, a tu hermano oprimido.

La primera mezquita que se levantó en España después de siete siglos, fue la de Pedro Abad (Córdoba)

Ese es el objeto de la creación humana independientemente de la religión que uno profese. Respecto a la hermandad de las religiones, el Fundador de la Comunidad Ahmadía, dijo en uno de sus escritos: “yo, por intentar buscar la paz y la comunalidad, estaría dispuesto a no comer carne de vaca -vivía en un entorno de mayoría hindú- con tal de eliminar este sentimiento que ellos tenían porque un musulmán come la carne de un animal que ellos tienen prohibido». Y respecto al mundo cristiano, tenemos la comunalidad de Dios Padre y, en la situación actual del mundo, unirse buscando la comunalidad es una de las prioridades que debemos marcarnos.

«El primer atentado de gente que se auto suicida es del año 1980, cuando el suicidio está prohibido en el Islam tajantemente y se utiliza a personas en base a la fe para cometer una brutalidad de tamaño manifiesto»

Respecto a los musulmanes, un punto diacrítico, un punto fundamental que nos separa es que el mesías prometido cuando aparece -y en su inmensa obra escribió más de 100 libros, que serían como los Evangelios-, prohíbe la yihad, prohíbe la yihad…¿Por qué? Este es un tema extenso, podríamos hablar largo, pero no se dan las condiciones que se dieron en la época del Santo Profeta fundador del islam, porque se permitió aquella guerra defensiva cuando un grupo de musulmanes en la Meca, intentando practicar su fe eran muertos, eran vejados, martirizados…y huyendo él a la Medina para evitar esa persecución, un ejército invasor intentó masacrarles. Y los versículos del Corán que hablan de esto, dicen que, si no se hubiese permitido la libertad religiosa, se hubiesen destruido sinagogas, iglesias, templos y al final mencionan la palabra mezquita, es decir, si un musulmán ve que van a destruir una mezquita, su obligación es defender el templo, porque la defensa de la libertad religiosa es el principio básico del Islam. Como estas condiciones no se dan actualmente, esa yihad agresiva, está abolida. Esto choca de frente con algunos intereses geopolíticos por parte de algunos líderes musulmanes que utilizan la religión para sus intereses personales.

«O hay un cambio en cuanto a la aplicación de la justicia o el ser humano se puede confrontar en una guerra de dimensiones desproporcionadas»

¿Por ejemplo?

Se habla del concepto de yihah en el caso de los “niños-bomba”, que es algo que no se ha dado en la historia del Islam. El primer atentado de gente que se auto suicida es del año 1980, cuando el suicidio está prohibido en el islam tajantemente y se utiliza a personas en base a la fe para cometer una brutalidad de tamaño manifiesto. El concepto de Guerra Santa, según los musulmanes ahmadís, es una guerra contigo mismo, la guerra contra tus pasiones bajas. En ningún momento es la guerra hacia el que no piensa como tú. El islam no aprueba ningún tipo de ataque indiscriminado a ninguna persona en un ambiente normal por entendernos. Entonces todo esto es anti islámico y la Comunidad de Ahmadía lo condena totalmente. Ese es un punto para mí bastante importante.

Usted lo ha dicho hace un instante, y también el líder mundial de su Comunidad ha advertido de que se avecina una Guerra Mundial, refiriéndose al conflicto en Oriente Medio. Incluso ha responsabilizado de ello, palabras textuales, a “la complicidad de los dirigentes mundiales en la injusticia de esta guerra entre Israel y Palestina”.

Él lleva 12 años dando conferencias en las instituciones más importantes del mundo, como en el Capitolio, en los Estados Unidos, en el Parlamento Europeo -estaba Schulz en aquella reunión-, en el Parlamento británico, con Theresa May, en Parlamento holandés, en el Parlamento de Japón, de Nueva Zelanda…y lleva avisando a los líderes mundiales que: o hay un cambio, en el sentido de justicia absoluta, que significa que no puede haber una justicia para unos y una justicia para otros. O hay un cambio en cuanto a la aplicación de la justicia o el ser humano se puede confrontar en una guerra de dimensiones desproporcionadas.

«Si el comercio de armas no se limita, no se frena, está claro que no estamos ayudando a que se puedan generar situaciones de paz en el mundo. Entonces aquí no sólo son los musulmanes, obviamente todos estos intereses malvados aplican a todos»

Él escribió una carta a todos los líderes mundiales, al presidente Netanyahu, al presidente de Estados Unidos; al presidente de Rusia, al presidente de Irán…advirtiendo de lo mismo. Es decir, si no hay un concepto de aplicación de una justicia absoluta, independientemente de la raza, el credo, la religión, no podemos poner ningún fundamento de paz duradera. Y habló de una posible conflagración mundial. Su Santidad cuenta que cuando fue a Estados Unidos y dio esta charla – estaba Nancy Pelosi- los senadores americanos le decían: “usted es un iluso”. O sea, esto, esto no es posible y esos mismos senadores hoy reconocen ese riesgo que él hace 12 o 14 años lleva anunciando a todos los líderes mundiales. Dios quiera que no venga, porque sus efectos serían realmente impensables, ¿no?

Interior de la mezquita de Pedro Abad

Hay una cuestión que también ha puesto sobre la mesa el Jalifa: “es el momento de que la humanidad se distancie de esa noción de que sólo los musulmanes son responsables de los problemas del mundo…”

Esto es evidente y hay que ser claro en este tema. Si cualquier resolución de la ONU, cuando tiene a una comunidad internacional a favor es vetada y no se aplica, ante un país, está claro que se está generando un desequilibrio que puede conllevar a la desestabilización de la paz mundial. Si el comercio de armas no se limita, no se frena, está claro que no estamos ayudando a que se puedan generar situaciones de paz en el mundo. Entonces aquí no sólo son los musulmanes, obviamente todos estos intereses malvados aplican a todos. Había un senador americano partidario de mantener “un cierto nivel de conflicto” porque indudablemente hay muchos intereses económicos detrás, ¿no? Ahora mismo creo que hay más de 500.000 personas trabajando en Estados Unidos en la fabricación de armamento. Entonces está claro que somos todos culpables, todos somos culpables.

(Continuará)