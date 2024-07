Complot del complejo militar-industrial-financiero-mediático-político... ¿Qué podemos hacer? (3a parte)

De los 4 casos de acciones descritas en la segunda parte, hay dos a destacar por su tratamiento político errático o, al menos, sorprendente. Ocupar una oficina de la Generalitat durante unas horas, sin causar daño ni desperfecto alguno, como acto de protesta por el genocidio que se está produciendo en Palestina, podría ser punible legalmente. Lo que no se entiende es la decisión de que, mientras se está negociando con el equipo de mediación del Mossos, de repente intervenga la BRIMO con empujones y golpes a la gente que estaba en la calle haciendo pacíficamente una escenificación del maltrato a los presos palestinos. ¿Quién manda en los Mossos?

El otro caso, es la ocupación - al final sólo pudo acceder una persona - de la Delegación de Defensa reclamando una respuesta que llevan 18 meses esperando, y el Delegado de Defensa, en lugar de gestionar la respuesta con el Ministerio, llama a los Mossos para desalojarlo de un ministerio español en un edificio militar. ¡Sorprendentemente, llama a los Mossos!

En ambos casos, posiblemente, ha primado el principio de no sentar precedentes: ¡si los gobiernos aceptan pasivamente la ocupación de edificios públicos, cualquiera se animará a hacerlo! Lástima que no prevalezca el principio democrático, por el que, los gobiernos deben escuchar lo que reclama la ciudadanía y entender que debe ser algún hecho de extrema necesidad* el que lleva a que la gente se arriesgue a realizar este tipo de acciones que pueden comportar graves sanciones.

Éste es el argumento que se plantea en el escrito de la ocupación:

Nuestra acción de desobediencia civil noviolenta responde al ESTADO DE NECESIDAD* de conseguir una respuestaa la petición hecha al Gobierno de España, una respuesta a la NECESIDAD IMPERIOSA DE INTERÉS GENERAL de los millones de personas que en Ucrania, Palestina y en todo el mundo sufren la violencia directa de la guerra; y, también a millones de personas que a causa de la carrera de armamento (2,3% del PIB mundial) y de las violencias estructurales, ven recortadas las oportunidades de cubrir las necesidades básicas y las condiciones mínimas ecológicas de supervivencia: ¡ya somos víctimas de la economía de guerra! ¡Y no podremos decir que no lo sabíamos!

¡No queremos que nuestro silencio y pasividad nos haga cómplices de crímenes contra la paz !

No invoquemos la Guerra Justa -ninguna lo acaba siendo-: ¡construyamos la Defensa Justa!

Si queremos la paz, ¡NO preparamos la guerra!

Si queremos la paz, ¡preparemos la paz con la autodefensa noviolenta!

En este texto, destaca la referencia que hacen para justificar su acción, amparados en el código penal:

*Arte. 20.5:desobedecer no es delito si, para evitar un mal propio o ajeno, se lesiona un bien jurídico de otra persona o se infringe un deber, siempre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

. . .

Tercera conclusión. La represión a la disidencia noviolenta, que en un estado democrático no debería existir, los gobiernos la ejercen con distintos medios:

Reprimir directamentela disidencia con mayor o menor brutalidad policial, judicial... con lesiones físicas, psíquicas, económicas, carcelarias...

Ignorar deliberadamente la disidencia con un abrumador silencio informativo, de modo que sus acciones de minorías o de grandes grupos no se conozcan por el resto de la ciudadanía y no se puedan extender.

Difamar la disidencia con hechos inventados, exagerados, sacados de contexto.. para aislarla de la población e impedirle cualquier ascendencia.

Distraer intencionadamente a la opinión pública, atraída emocionalmente por nimiedades de todo orden, para que ni siquiera pueda prestar atención a las voces que denuncian o que plantean alternativas.

. . .

Cuarta conclusión. El complejo global (militar-industrial-financiero-mediático-político- tecnológico-...alimentario-farmacéutico...) actúa como complot invisible global a favor de sus intereses, y activa sinérgicamente una u otra rama del complejo, para generar emergencias, guerras, conflictos... o distracciones... siempre, para acumular dinero y poder, sea con persuasión sea con represión.

. . .

Última conclusión. ¿Qué hacer?

Intentar comprender la complejidad no es para paralizarnos, sino para ayudarnos a encontrar salidas del laberinto; también para saber mejor cómo relacionarnos como humanos, con capacidad de respeto y cariño y, sin olvidar que, a la vez, somos naturaleza.

¿Por qué funciona el complejo global?

¡Porque tiene mucha fuerza y mucho poder!

Y, ¿qué le da esa fuerza?

El dinero, las leyes a su favor, las redes de comunicación, las fuerzas armadas...

¿Pero quién hace funcionar estas armas?

Sobre todo, la cooperación necesaria de miles y millones de personas que estamos a su servicio, que obedecemos sus órdenes, que somos cómplices pasivos de sus decisiones...

¿Por qué mantenemos esta complicidad?

De entrada, por ignorancia, no somos conscientes de nuestra cooperación necesaria. Y cuando empezamos a serlo, la mantenemos por comodidad, por miedo a desmarcarnos del grupo, por miedo a represalias si nos encontramos solos…

¿Qué podemos hacer para ayudar a descomponer ese complejo global?

Preguntarnos si somos colaboracionistas, demasiado sumisas y obedientes...

Y si vemos que estamos contribuyendo a su poder, ¿qué podemos hacer?

¡Ser alertadoras de la corrupción que les alimenta y denunciar las acciones que les fortalece!

¿Y qué más podemos hacer?

Ir tejiendo una red de no cooperadoras necesarias sin nombre, que vayamos entorpeciendo el complejo global en alguna de sus ramas (militar-industrial-financiera-mediática-política-tecnológica-... alimentaria-farmacéutica...).

Podemos ser un granito de arena que estropea los engranajes del complejo global que sólo mira por su lucro y poder.

Una red que crea nodos de una comunidad humana emergente que discretamente se agrupa en AutoDefensas Noviolentas (ADN) para hacer frente a todo tipo de agresiones del complejo global: sin recurrir a la violencia, con inteligencia creativa para enviar a vía muerta los procesos que están poniendo en peligro la vida.

Una red hecha de personas objetoras e insumisas:

Ciudadanas que se implican en organizaciones sociales, que votan representantes poniendo condiciones y que orientan sus impuestos con objeción fiscal...

que se implican en organizaciones sociales, que votan representantes poniendo condiciones y que orientan sus impuestos con objeción fiscal... Trabajadoras que arriesgan su sueldo al hacer huelga contra la fabricación o transporte de artefactos peligrosos para la salud de las personas y del planeta...

que arriesgan su sueldo al hacer huelga contra la fabricación o transporte de artefactos peligrosos para la salud de las personas y del planeta... Consumidoras que eligen la frugalidad, el consumo consciente y responsable, la simplicidad voluntaria...

que eligen la frugalidad, el consumo consciente y responsable, la simplicidad voluntaria... Maestras que cuestionan la historia manipulada y ofrecen pistas para una visión plural y crítica...

que cuestionan la historia manipulada y ofrecen pistas para una visión plural y crítica... Periodistas que cubren actos disidentes pese a las órdenes de sus jefes...

que cubren actos disidentes pese a las órdenes de sus jefes... Financieras que no apuestan en inversiones manchadas de sangre ni especulativas...

que no apuestan en inversiones manchadas de sangre ni especulativas... Investigadoras que clausuran investigaciones cuando los efectos pueden ser perniciosos...

que clausuran investigaciones cuando los efectos pueden ser perniciosos... Empresarias que renuncian a contratos por no ser cómplices de devastaciones y guerras...

que renuncian a contratos por no ser cómplices de devastaciones y guerras... Políticas que se oponen a decisiones de sus partidos o gobiernos contrarias a los valores que dicen defender…

que se oponen a decisiones de sus partidos o gobiernos contrarias a los valores que dicen defender… Policías que no golpean a los manifestantes y que denuncian la brutalidad que usan algunos compañeros...

que no golpean a los manifestantes y que denuncian la brutalidad que usan algunos compañeros... Militares que se niegan a pedir nuevos armamentos que conllevan destrucción, muerte y sufrimiento...

que se niegan a pedir nuevos armamentos que conllevan destrucción, muerte y sufrimiento... Añádete:...

Atención: "Si la religión es el opio del pueblo, las pantallas son la heroína de la masas"

¡porque “el medio es el mensaje”!

Dels 4 casos d’accions descrites en la segona part, n’hi ha dues a destacar pel seu tractament polític erràtic o, si més no sorprenent. Ocupar una oficina de la Generalitat durant unes hores, sense causar cap dany ni desperfecte, com a acte de protesta pel genocidi que s’està produint a Palestina, podria ser punible legalment. El que no s’entén la decisió que, mentre s’està negociant amb l’equip de mediació del Mossos, de cop intervingui la BRIMO amb empentes i cops a la gent que era al carrer fent pacíficament una escenificació del maltracte als presos palestins. Qui mana els Mossos?

L’altre cas, és l’ocupació - al final només hi pogué accedir una persona - de la Delegación de Defensa reclamant una resposta que fa 18 mesos que espera, i el Delegado de Defensa, enlloc de gestionar la resposta amb el Ministerio, crida als Mossos per desallotjar-lo d’un ministerio espanyol en un edifici militar! Sorprenentment els Mossos!!

En els dos casos, possiblement, ha primat el principi de no assentar precedents: si els governs accepten passivament l’ocupació d’edificis públics, qualsevol s’animarà a fer-ho!. Llàstima que no prevalgui el principi democràtic, pel qual, els governs han d’escoltar el que reclama la ciutadania i entendre que deu ser algun fet d’extrema necessitat* el que fa que la gent s’arrisqui a fer aquestes accions que poden comportar greus sancions.

Aquest és l’argument que plantegen en l’escrit d’ocupació:

La nostra acció de desobediència civil noviolenta respon a l’ESTAT DE NECESSITAT* d’aconseguir una respostaa la petició feta al Gobierno de España, una resposta a la NECESSITAT IMPERIOSA D’INTERÈS GENERAL dels milions de persones que a Ucraïna, Palestina i arreu del món pateixen la violència directa de la guerra; i, també a milions de persones que a causa de la cursa d’armament (2,3% del PIB mundial) i de les violències estructurals, veuen retallades les oportunitats de cobrir les necessitats bàsiques i les condicions mínimes ecològiques de supervivència: ja som víctimes de l’economia de guerra! I no podrem dir que no ho sabíem!

No volem que el nostre silenci i passivitat ens faci còmplices de crims contra la pau!

No invoquem la Guerra justa -cap ho acaba sent-: construïm la Defensa justa!

Si volem la pau, NO preparem la guerra!

Si volem la pau, preparem la pau amb l’autodefensa noviolenta!

En aquet text destaca la referència que fan per justificar la seva acció, emparats en el codi penal:

*Art. 20.5:desobeir no és delicte si, per evitar un mal propi o aliè, es lesiona un bé jurídic d'una altra persona o s’infringeix un deure, sempre que el mal causat no sigui major que el que es tracti d'evitar.

. . .

Tercera conclusió. La repressió a la dissidència noviolenta, que en un estat democràtic no hauria d’existir, els governs l’exerceixen amb diferents mitjans:

Reprimir directamentla dissidència amb més o menys brutalitat policial, judicial... amb lesions físiques, psíquiques, econòmiques, carceràries...

Ignorar deliberadament la dissidència amb un silenci informatiu aclaparador, de manera que les seves accions de minories o de grans grups no es coneguin per la resta de la ciutadania i no es puguin estendre.

Difamar la dissidència amb fets inventats, exagerats, trets de context.. per aïllar-la de la població i impedir-li qualsevol ascendència.

Distreure intencionadament l’opinió pública, atreta emocionalment per nimietats de tot ordre, perquè ni tant sols pugui para atenció a les veus que denuncien o que plantegen alternatives.

. . .

Quarta conclusió. El complex global (militar-industrial-financer-mediàtic-polític- tecnològic-...alimentari-farmacèutic...) actua com a complot invisible global a favor dels seus interessos, i activa sinèrgicament una o altra branca del complex, per generar emergències, guerres, conflictes... o distraccions... sempre per acumular diner i poder, sigui amb persuasió sigui amb repressió.

. . .

Darrera conclusió. Què podem fer?

Intentar comprendre la complexitat no és per paralitzar-nos, sinó per ajudar-nos a trobar sortides del laberint; per saber millor com relacionar-nos com a humans, amb capacitat de respecte i d'estima i sense oblidar que, alhora, som natura.

Per què funciona el complex global?

Perquè té molta força i molt poder!

I, què li dona aquesta força?

Els diners, les lleis al seu favor, les xarxes de comunicació, les forces armades...

Però qui fa funcionar aquestes armes?

Sobretot, la cooperació necessària de milers i milions de persones que estem al seu servei, que obeïm les seves odres, que com còmplices passius de les seves decisions...

Per què mantenim aquesta complicitat?

D’entrada per ignorància, no som conscients de la nostra cooperació necessària. I quan comencem a ser-ho, la mantenim per comoditat, per por a desmarcar-nos del grup, per por a represàlies si ens trobem sols...

Què podem fer per ajudar a descompondre aquest complex global?

Preguntar-nos si som col·laboracionistes, massa submises i obedients...

I si veiem que estem contribuint al seu poder, què podem fer?

Ser alertadores de la corrupció que els alimenta i denunciar les accions que els enforteix!

I què més podem fer?

Anar teixint una xarxa de no cooperadores necessàries, sense nom, que anem entrebancant el complex global en alguna de les seves branques (militar-industrial-financera-mediàtica-política-tecnològica-... alimentària-farmacèutica...).

Podem ser un granet de sorra que malmet els engranatges del complex global que només mira pel seu lucre i poder.

Una xarxa que crea nodes d’una comunitat humana emergent que discretament s’agrupa en AutoDefenses Noviolentes (ADN) per fer front a tota mena d’agressions del complex global: sense recórrer a la violència, amb intel·ligència creativa per enviar a via morta els processos que estan posant en perill la vida.

Una xarxa feta de persones objectores i insubmises:

Ciutadanes que s’impliquen en organitzacions socials, que voten representants posant condicions i que orienten els seus impostos amb objecció fiscal...

que s’impliquen en organitzacions socials, que voten representants posant condicions i que orienten els seus impostos amb objecció fiscal... Treballadores que arrisquen el seu sou en fer vaga contra la fabricació o transport d’artefactes perillosos per a la salut de les persones i del planeta...

que arrisquen el seu sou en fer vaga contra la fabricació o transport d’artefactes perillosos per a la salut de les persones i del planeta... Consumidores que trien la frugalitat, el consum conscient i responsable, la simplicitat voluntària...

que trien la frugalitat, el consum conscient i responsable, la simplicitat voluntària... Mestres que qüestionen la història manipulada i ofereixen pistes per a una visió plural i crítica...

que qüestionen la història manipulada i ofereixen pistes per a una visió plural i crítica... Periodistes que cobreixen actes dissidents malgrat les odres dels seus caps...

que cobreixen actes dissidents malgrat les odres dels seus caps... Financeres que no aposten en inversions tacades de sang ni especulatives..

que no aposten en inversions tacades de sang ni especulatives.. Investigadores que clouen recerques quan els efectes poden ser perniciosos...

que clouen recerques quan els efectes poden ser perniciosos... Empresàries que renuncien a contractes per no ser còmplices de devastacions i guerres...

que renuncien a contractes per no ser còmplices de devastacions i guerres... Polítiques que s’oposen a decisions dels seus partits o governs contràries als valors que diuen defensar...

que s’oposen a decisions dels seus partits o governs contràries als valors que diuen defensar... Policies que no colpegen els manifestants i que denuncien la brutalitat que empren alguns companys...

que no colpegen els manifestants i que denuncien la brutalitat que empren alguns companys... Militars que es neguen a demanar nous armaments que comporten destrucció, mort i patiment...

que es neguen a demanar nous armaments que comporten destrucció, mort i patiment... Afegeix-t´hi:...

Atenció: “Si la religió és l’opi del poble, les pantalles són l’heroïna de la masses”

perquè “el mitjà és el missatge”!