Crece el machismo entre nuestros jóvenes

¿Son nuestros jóvenes más machistas y están retrocediendo en derechos? Esta es la pregunta que se están haciendo muchos claustros de profesores, todo parece apuntar a esta idea. Nuestros jóvenes son menos conscientes de lo que es machismo y por qué sus actitudes son más machistas en estos últimos años.

Creen que un robo de un beso es algo romántico, en vez de entender que si su pareja o la chica que les gusta, no se los da, es porque no quiere dárselo. El chantaje emocional hacia su pareja para que mantenga relaciones sexuales con él, no lo toman como un abuso sexual, si no como una relación consentida.

Por otro lado, son incapaces de asumir que si lo han dejado con su pareja, su ex-pareja puede decidir olvidar que salió con él, y que no quieran por la razón que sea, seguir siendo amiga suya o seguir teniendo contacto con él. Llegando al acoso con sus ex parejas, porque según ellos, fueron muy buenos con ellas, algo que no siempre es cierto, y que en otros casos, simplemente prefieren pasar página, y ellos no lo soportan.

Todo parece apuntar a que los chicos están retrocediendo en este concepto, y que además son incapaces de entender que sus ex parejas, no son ni mucho menos de su propiedad, y que esa antigua relación en muchos casos, puede ser un punto y final.

Sin embargo, las jóvenes, cada día tienen más claros sus derechos, que su cuerpo le pertenece sólo a ella, y que nadie puede violentar, acosar, ni obligar a que tenga relación de cualquier tipo con quien ella no quiera. Lo que está suponiendo un choque frontal entre ambos sexos, y a que las parejas cada vez discutan más y lleguen más difícilmente a acuerdos.