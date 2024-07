El empleo en Sevilla: La mejora del empleo debe trasladarse a la calidad de vida de las personas trabajadoras

Esta semana hemos conocido los datos del desempleo correspondientes al mes de junio de 2024.

Losdatos ponen de manifiesto queel paro registrado en Sevilla ha descendido en los últimos meses, con una caída acumulada del 6,44% desde junio de 2023 y que la tasa de paro también ha experimentado un descenso, situándose en el 17,05% en junio de 2024 respecto al mes anterior que fue del 19,60, estos no caben duda que son unos datos positivos, pero desde UGTSevilla señalábamos en el análisis dos datos que nos sitúan ante la realidad de la situación : El sector servicios lidera la bajada del paro y la brecha de género continúa siendo una realidad como muestra el dato de queen Sevilla hay 59.622 hombres desempleados, frente a las más de 98.000 mujeres.

Estos datos esconden grandes realidades que aprovechando esta tribuna voy a intentar destripar como que la subida en el sector servicios significa una mejora que no salva a un sector que concentra el 70% del desempleo de la provincia y que afecta a 110.940 personas.

Esta semana, en el sindicato hemos debatido en profundidad, en unas jornadas organizadas por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Sevilla, incluidas en el acuerdo de concertación firmado entre UGT Sevilla y la Diputación de Sevilla, sobre la situación de un sector que padece la estacionalidad como ningún otro sector, los peores empleos, salarios y condiciones y que necesita medidas urgentes para que no sea un recurso para quien no tiene otro empleo, si no que sean profesiones elegidas y que sirvan para llevar una vida digna.

En dichas jornadas se ha debatido sobre la importancia del Turismo y su afectación en el sector servicios y en cada una de las respuestas dadas a estas preguntas tanto si venían de la universidad, del mundo laboral, administración como del lado empresarial, una conclusión fue común: En una Sevilla donde el turismo tiene un lugar preferente que facturó el año pasado más de 430 millones de Euros, y teniendo en cuenta que más de 400.00 personas están ocupadas gracias al sector servicio, en una Sevilla en la que el año pasado se alojaron más de tres millones de ciudadanos, ha llegado el momento de una apuesta decidida por situarlo en el lugar destacado que merece.

Desde UGTSevilla pedimos al gobierno de la Junta de Andalucía que trabaje en la formación para profesionalizar un sector que debe dejar de ser precario; necesitamos una apuesta decidida para al igual que defendemos en la Industria o en el sector Aeroespacial, cuente con escuelas especializadas donde se forme a los profesionales en Hostelería, en Hotelería, en Cocina, en Limpieza…en definitiva que se proyecte un futuro para el sector, esto no puede demorarse más, es urgente, es sin duda apostar por el futuro de Sevilla.

En la línea de los datos que estamos valorando y si hablamos de contratación en Sevilla y su provincia, comprobamos que en términos absolutos, la contracción indefinida supone en la provincia el 39,19% del total de los contratos, con un total de 139.811 y que más del 68% de ellos en el sector servicios, este dato es positivo y se está produciendo desde la firma de la reforma laboral que sin duda está produciendo efectos positivos en el mercado laboral sevillano, pero sigue indicando que el 60,81% de los contratos firmados en Sevilla son contratos temporales.

Desde UGTSevilla, mes tras mes venimos denunciando algo que nos preocupa mucho, el desempleo de larga duración, y es que en Sevilla y su provincia, un número muy importante de sevillanos y sevillanas está desempleada desde hace más de dos años y no tiene ningún tipo de prestación como indica el dato que del total de desempleados en la provincia en total (158.247), solo 109.349 de ellos reciben presentaciones, lo que supone el 69,10%., es decir que 49.078 se encuentra en una situación de desamparo.

A UGTSevilla, nos preocupan los datos que si bien es cierto que muestran una bajada del desempleo, como sindicato no podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación por la situación actual del mercado laboral en la provincia ya que estamos ante un escenario con unos niveles de desempleo que todavía son altos.

Es cierto que el paro ha bajado en los últimos meses, con una reducción acumulada del 6,44% desde junio de 2023 y la tasa de paro también ha disminuido 17,05% es un dato sin duda positivo, pero aún son datos altos, especialmente si la comparamos con la media nacional que es del (12,67%).

En el sindicato que dirijo en Sevilla, vemos con buenos ojos el aumento de los contratos indefinidos frente a junio de 2023 y entendemos que es fundamental que esta tendencia se consolide para garantizar la estabilidad en el empleo, pero no podemos obviar que la contratación total ha caído 10,09%, esto es un motivo de alarma.

Y es que en la contratación en Sevilla predominan los contratos temporales, la precariedad laboral sigue siendo un problema grave, a pesar de la mejora desde la aprobación de la reforma laboral ya que un 60,81% de los contratos siendo temporales, las mujeres son las más afectadas ya que el desempleo femenino (62,39%) supera al masculino, los jóvenes lo tienen especialmente difícil, así el 8% de las personas desempleadas en Sevilla son menores de 25 años.

Por todo esto, desde UGTSevilla exigimos medidas urgentes que acaben de una vez por todas con las deficiencias del mercado laboral sevillano entre ellas más inversión en políticas activas de empleo.

Necesitamos más recursos para formación, orientación laboral y acompañamiento a las personas desempleadas. Necesitamos incentivar la contratación indefinida y para ello entendemos que las empresas deben tener incentivos fiscales y reducción de cargas sociales para contratar de forma indefinida, necesitamos luchar contra la brecha de género, desde UGT Sevilla incidimos en que para ello es necesario implementar políticas de igualdad de oportunidades y medidas que concilien la vida laboral y familiar y un apoyo específico a los jóvenes con la puesta en marcha deprogramas adaptados a las necesidades de este colectivo para facilitar su acceso al mercado laboral.

Otro de los problemas del mercado laboral sevillano que sigue latente tal como ya apuntamos más arriba, es el desempleo de larga duración que hace que cuatro de cada diez desempleados se encuentran en riesgo de pobreza, una circunstancia que incluso empeora a medida que se prolonga en el tiempo y provoca la escasez de recursos derivada de su situación de desempleo.

Para UGT ha llegado el momento de aumentar la protección frente al despido, entendemos que es la única forma de persuadir al empresario para que busque otras fórmulas que no sean el despido y de subir los salarios para que los trabajadores y trabajadoras puedan tener unas condiciones de vida dignas.

Tal como venimos denunciando desde el sindicato desde hace años, es necesario un cambio estructural en el mercado laboral que apueste por la calidad del empleo, la estabilidad y la igualdad de oportunidades ya que la mejora del empleo debe trasladarse a la calidad de vida de las personas trabajadoras.