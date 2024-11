Feijoo impresentable y gazmoño

No se si se acordarán de un chaval, como con cara de atontado, que gustaba de disfrazarse en cada oportunidad à la Mortadelo, y que acabó mal por ser un mentiroso compulsivo. ¡Sí, el chaval ese del PP! ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! ¡Pablo Casado! A este chaval, que estaba lleno de imperfecciones y era bastante morroestufa y fartusco, le van a hacer bueno los que actualmente dirigen el PP. Porque otra cosa no, pero actualmente está lleno de impresentables.

Tal vez a causa de sentir que tienen que ser más salvajes que las gentes de Vox, se han lanzado a una vorágine de estupideces y mentiras que, bien mirado, les llevaría a la misma posición que el partido verde, un 10%. Alberto Núñez Feijoo, quien tiene a sus espaldas no pocas situaciones, cuando menos, poco decorosas, señala con el dedo a los demás por juntarse con este o aquel. Cuando afirma que si la esposa de este o aquel hacen cosas no mira a su propia esposa o la cónyuge del Bonilla en Andalucía. Siendo funcionario de carrera y haber hecho fortuna mamando de los presupuestos e impuestos de los españoles, tiene la cara de piedra de pedir a los jóvenes que no aspiren a ser funcionarios, que se arriesguen… no como él.

Ahora llega el tiempo de las mentiras expresadas, además, con total prepotencia. Delante de Carlos Mazón ha tenido los santos dídimos de señalar como culpable del destrozo de la Gota Fría al Gobierno y/o a los entes estatales, como la AEMET. Una prepotencia que le deja a los pies de los caballos porque, si él ha sido presidente de comunidad, debería cuando menos saber cual es el ente encargado de las alertas. No vale con decir que no les han informado, que la agencia española ha informado a todo el mundo, tan así que algunos estaban preparados desde el domingo, en todo momento y han sido otra serie de factores los que han provocado la devastación. Como el tipejo que estaba a su lado diciendo que aquello iba a amainar.

Pedro Sánchez puede ser todo lo que ustedes quieran, un ser tan amoral se asimila a cualquier forma de deshumanización y terror que quieran, pero en esto culpa, lo que se dice culpa, no ha tenido. Feijoo lo sabe, porque de no saberlo, sería tan tonto que no merecería ser ni presidente de comunidad (aunque en su chaletazo manda quien manda). Aquí quienes ha tenido culpa han sido hunos y hotros que han permitido todos los desbarres posibles en términos urbanísticos y medio ambientales en la Comunidad Valenciana durante décadas. En general todas las costas españolas son un imán para este tipo de gotas frías escandalosas y para inundaciones por el abandono y el poco uso de la cabeza que se ha tenido. Primaba el ladrillazo y la comida opípara del concejal/alcalde con constructores, cuando no algo más.

Además se queja Feijoo que a él no le han informado de nada… ¿por qué habría que informarle a él de algo que es una cuestión logística y política de una comunidad autónoma? ¿Quién se ha creído que es? Ser jefe de la oposición no tiene reconocimiento legal alguno, es lo mismo que cualquier mierdecilla que se sienta en el parlamento. ¿Qué prepotencia es esa? Que se tenga cierta deferencia por ser el jefe político del principal partido de la oposición no empece para que tenga que contarse con él hasta para ir al baño. O es tonto, o es prepotente, o las dos cosas a la vez. Y claro todo esto cuando los cientos de muertos se están apilando poco a poco en el forense. En el peor momento aparece Feijoo a buscar su minuto de gloria en un lugar en el que no puede hacer nada, si coge una pala se comprendería (pero eso es muy cansado), salvo molestar. Impresentable y gamoño.