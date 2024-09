Informe Draghi acogido con cautela al aumentar notablemente la deuda europea

Contexto del Fondo de Recuperación Next Generation EU:

Según WEB del Ministerio de Hacienda de julio 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como “Next Generation EU” dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros.

Se entiende que estos fondos fueron diseñados para ayudar a los Estados Miembros de la UE a enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

Los mismos podían utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una cantidad de 390.000 millones de euros.

Sin embargo, también se ha reconocido que la ejecución de estos fondos ha sido problemática, debido a la falta de preparación técnica de algunos Estados y la falta de transparencia en ciertos gastos, como la compra de vacunas o mascarillas, por un lado, y la afirmación del Tribunal de Cuenta Europeo respecto a la sobreestimación de los gastos en proyectos climático (34.500 MILLONES EUROS) que pone de manifiesto la necesidad de mayor control y eficiencia en la gestión de estos recursos.

Es decir, se pretende acceder a un punto clave de reflexión que ayude a contener tensiones entre la ambición de los fondos y los problemas prácticos en su implementación, planteando el articulo preocupaciones válidas sobre la sostenibilidad financiera de la UE y los problemas en la gestión de fondos europeos, sin olvidar eventuales supuestos cómo la división entre los Estados Miembros que podría afectar a la cohesión y estabilidad de la Unión Europea en los próximos años.

Finalizando este apartado, llama la atención la existencia según INFOBAE, de otro Informe: “Much More Than a Market” de Enrico Letta, también ex primer ministro de Italia, y encargado por el presidente del Consejo Europeo hace poco más de un año a fin de orientar el camino a seguir en la reindustrialización de Europay su mejora de competitividad.

Igualmente, la fuente indicada, citó reunión de los líderes de los 27 se han reunido el pasado mes de abril para debatir, una vez más con acuerdos de mínimos, sobre la estrategia conjunta de reindustrialización en diversos ámbitos después de una progresiva pérdida de protagonismo de la UE en el ámbito internacional.. El motivo del encuentro era tratar el

"Informe Draghi" y su impacto en la deuda europea:

Aunque alabado por su predecesor Enrico Letta, se pretende plantear una preocupación legítima ante el supuesto de una alta repercusión financiera y, por ende, la sostenibilidad del aumento de la deuda europea a raíz de las propuestas del informe Draghi, el cual sugiere un endeudamiento significativo para que la UE pueda competir con potencias económicas como EE. UU. y China.

Existen advertencias de otros expertos sobre el impacto que tendría el aumento de la inversión (hasta el 27% del PIB) y los riesgos asociados al aumento de la deuda como puntos cruciales que destacan las dificultades de sostener un plan de inversión tan ambicioso.

A mi juicio, el citado INFORME, encuadraría perfectamente en lo que se ha venido denominando: una "huida hacia adelante", al continuar invirtiendo masivamente sin haber resuelto los problemas de los fondos anteriores, preocupación compartida por muchos economistas y ciudadanos que desconfían de los políticos y las instituciones.

Ejemplar, que supera las 400 páginas y que prometo leer en pequeñas dosis, ya que me muestro en estos momentos “total y economicamente euroesceptico” al comprobar que de entrada hayáse de realizar inversiones el primer año por valor de 800 mil millones de euros para comenzar a competir con EE.UU y China. ¡ No estamos para esos trances ¡.

División de opiniones: frugales vs. expansionistas:

Es notoria la división entre los países llamados "frugales" y aquellos más inclinados a continuar con políticas expansivas.

La fractura entre ambos en Europa ha sido un tema recurrente en los debates sobre la gestión de la deuda y las políticas económicas

Los “frugales” (como Países Bajos o Alemania) han abogado históricamente por la austeridad, mientras que otros países (como Italia o España) prefieren políticas más expansivas para fomentar el crecimiento.

Esta situación requiere del uso de sinergias favorables a la obtención transitoria (un par de años al menos) destinados a mantener un máximo consenso sin divisiones internas en torno a una política común conservadora en el gasto, que permita una estabilidad y ausencia de confrontaciones conocidas.

Conclusión económica euroescéptica:

La postura del autor es clara, se muestra económicamente escéptico sobre la viabilidad de las nuevas propuestas de endeudamiento, especialmente teniendo en cuenta las irregularidades y problemas no resueltos de los anteriores programas. Esta conclusión refleja un sentimiento creciente en varios sectores de la sociedad europea que temen que la UE esté entrando en un ciclo de deuda insostenible, lo que podría agravar los problemas económicos a largo plazo.

Anima al autor a escribir en esta ocasión, contemplar algunos pasajes del INFORME DRAGHI, respecto al sobredimensionamiento que para en Europa supondría un nuevo endeudamiento de esta catagoría, añadido a lo anterior, y sería “temerario” asumir que ¿los primeros 800 mil millones de euros serían suficientes para competir con EEUU y China?. La respuesta se antoja negartiva, pues la operación sería vasta y compleja.

Dichos 800.000 millones anuales de inversiones, hasta la mitad saldrían de las arcas públicas, y sector privado ¿mediante nueva deuda europeamancomunada, y al final en quiénes rercae?. No estamosa para adivinanzas supeerfluas.

Se podría mitigar el riesgo de un nuevo endeudamiento masivo, “recomponiendo sectores irregulares detectados”, mediante las necesarias correcciones que permitan recuperar confianzas a los ciudadanos U.E

Particularmente España

Growth Lab de la Universidad de Harvard sitúa a España en el puesto 32 del mundo. (mitad inferior de los países a nivel mundial)

Por otro lado, en su informe “La cohesión en Europa en el horizonte de 2050”, la Comisión Europea sigue la línea de pensamiento desde la London School of Economics, en el sentido de que en España los incentivos muestran un claro desequilibrio en favor de la investigación y no de la innovación, lo que, unido a las deficiencias en gobernanza, ha agravado las desigualdades regionales e impide configurar un ecosistema-país con visión global.

Igualmente, se observa una gran falta de coordinación en sus AA.PP. que hacen surgir las sensaciones de derroche y despreocupación hacia problemas sencillos de los ciudadanos

Llevamos exactamente desde 2020, implorando por una REGENERACIÓN POLÍTICA, NO DEMOCRÁTICA, exceso de sutileza, pues la DEMOCRACIA, a mi juicio, no existe de puertas para adentro ni en los Partidos Políticos, ni tampoco en los Gobiernos.

Principalmente, resulta perentorio: más austeridad, disciplina y control de las Instituciones, empleándose en la actualidad por nuestras AA.PP. una especie de “letras muertas” del Art.103, de nuestra Constitución, recomendándoles su lectura.

En cuanto al ciudadano, después de lo que lleva sufriendo, se estima que poco o nada hay que sugerir, salvo suavizar impuestos.