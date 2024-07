La Justicia española en la actualidad

No es la primera vez que escribo sobre la justicia y, muy probablemente, no será la última. Lo digo porque si día sí, día también los medios de comunicación opinan sobre ella y, las valoraciones según el medio no coinciden, mucho me temo que algo no funciona como es debido.

En cierta ocasión escuché decirle al Gran Wyoming que, cuando la justicia se politiza, la política se judicializa y creo, muy sinceramente, que es justamente lo que está sucediendo en estos momentos.

A causa de una moción de censura, Mariano Rajoy tuvo que ceder el gobierno al PSOE i, desde entonces, la derecha no ha parado de intentar recuperar la gobernabilidad del estado, en este tiempo el PP ha tenido dos lideres, Casado y Feijóo y, da la impresión, que este ha sido su programa político por excelencia en aras de conseguirlo.

Mientras tanto, se sucedieron dos hechos importantes, uno no deseado e inesperado como la pandemia y otro que no sabría definir pero que lo califico mitad político/mitad jurídico, que fueron el juicio y condena del caso del procés.

Creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado, bien o mal según versiones, poner fin a las consecuencias derivadas del referéndum del primero de octubre de 2017. Primero con los indultos a los condenados y, después, con la ley de amnistía que ahora concentra el actual revuelo de parte de la judicatura.

Para mejor comprensión de la situación actual y, no cansar a los lectores, les invito a ver el siguiente vídeo donde podrán ver el tema que nos ocupa y alguna otra actuación judicial que yo, personalmente, no acabo de entender.

Así desprecia el poder judicial la democracia.

Observaran que, como decía el Gran Wyoming, da la impresión que la política se sigue judicializando al ver como algunos jueces se niegan a aplicar la ley, para ello reinterpretan los casos de malversación y no dan el visto bueno del todo a la comisión de Venecia. Entre los que discrepan de esta actuación, (Marchen y Llarena entre otros), nos encontramos al Juez Joaquín Urías, jurista, exletrado del Tribunal Constitucional, que da su versión y descalifica a los jueces que no interpretan el espíritu de la ley y, buscan motivos para su no aplicación.

En el video se habla también de amnistiar a miembros de las fuerzas armadas. Dispongo de muchos videos donde se observa la brutalidad que estos miembros utilizaron, pero les invito a ver uno cuya duración no llega a un minuto y donde se aprecia la contundencia sin miramientos contra la población civil aun tirándoles escaleras abajo.

Desalojo de la Policía a patadas.

Por otra parte, el PP se alegra de la actuación de estos jueces y, al mismo tiempo, critican al Tribunal Constitucional, llegando a decir que el gobierno le ha dado instrucciones al mismo.

¿No creen ustedes, amables lectores, que la derecha española todavía no acepta el no poder estar en la Moncloa?