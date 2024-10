Madrid 360. Contra las sentencias, insulto a la comprensión lectora y daño a la inversión

El otro día vi a Ángel Niño (concejal del Ayuntamiento de Madrid) debatir en un conocido programa de televisión sobre las bonanzas de la ordenanza de movilidad sostenible, que como todos sabemos ha anulado parcialmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que no saben todos los madrileños porque no lo dijo ni este programa, ni prácticamente ninguno, es que hubo dos sentencias. Esto es, la conocida de VOX y la nuestra, la de una modesta asociación creada a partir de un movimiento ciudadano: AVARM (Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales)

Pues bien, de este debate, las conclusiones que saqué como televidente fueron:

Las ZBE vienen de Europa. Es falso

La responsabilidad de la boina de Madrid es de un 25% de los coches que entran en Madrid y que son los más antiguos. Que hagan públicos esos estudios pues el Ayuntamiento le ha proporcionado a Laureano Benítez otra información sobre la contaminación y sus causas, que muestra que sin Madrid360 el aire también estaría limpio.

Los madrileños han sido quienes han validado las restricciones circulatorias a todo el municipio de Madrid votando al Sr. Almeida porque estaban claramente explicadas en la letra pequeña del programa electoral. ¡Toma ya! Después de las campañas de nuestro alcalde en las marquesinas y sus videos contra el Madrid Central de Manuela Carmena, a partir de los que toda la sociedad madrileña entendió que el Sr. Almeida prometía retirar las restricciones circulatorias y que el tráfico volviera a fluir, ahora resulta que lo que decía el programa electoral es que iban a quitar las restricciones anteriores ¡para poner otras mayores ! Según el Sr. Niño los madrileños suspenden en comprensión lectora, escrita y oral.



Yo habría preguntado: ¿Puede explicar a los madrileños por qué van a emplear nuestro dinero en recurrir las dos sentencias conociendo de antemano que, con argumentos similares, el Tribunal Supremo ya ha desestimado el recurso de casación de la ZBE de Barcelona?

Quizás muchos de los madrileños desconozcan que las ciudades de Barcelona van por delante en este proceso. Tranquilos, que probablemente la causa de ese desconocimiento no se deba a su deficiencia en la comprensión sino, sencillamente, a que los medios de comunicación masivos no lo cuentan. En la provincia de Barcelona las ZBE empezaron en el 2020, un año antes. Primero, al igual que ha ocurrido recientemente en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona anuló las ZBE de la capital, L´Hospitalet, Esplugues, Cornellá y Sant Adrià del Besós sin sentencia firme, a los treinta días los Ayuntamientos y la Generalitat presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo y este, tras el análisis correspondiente, que previsiblemente sería el mismo que el de Madrid si se recurre, ¡desestimaron los recursos!, es decir, la sentencia es firme.

Y es que el enviado del Sr. Almeida, en lugar de explicar cómo van a solventar aquellos puntos que los jueces les han anulado, en lugar de justificar por qué se han saltado a la torera los estudios, análisis, procedimientos y, sobre todo, explicar por qué no han hecho ni puñetero caso de las múltiples alegaciones que desde AVARM, entre otros colectivos, se les hicieron. Se excusan en la aprobación de los votantes madrileños y, como veremos después, en lo bueno que es su Madrid360 para la inversión.

Aquí tienen un fragmento de una de las sentencias, a mi juicio, bastante significativo:

Por si el rapapolvo judicial no fuera lo suficientemente contundente, en lugar de acatar la sentencia y anular las ZBE, se les ocurre sacar una encuesta para la nueva ordenanza con objeto de seguir explotando el cuento de la comprensión lectora.

Las preguntas de la encuesta que van a lanzar son: “¿Consideras que las restricciones de circulación deben centrarse en los vehículos más contaminantes?” y yo les pregunto, ¿saben ustedes realmente qué coches son los más contaminantes o todavía no se han enterado que no son los más antiguos, como repiten hasta la saciedad? ¿Van a especificar qué consideran ustedes los coches más contaminantes? ¿Van a contar lo que contamina un coche eléctrico desde su fabricación hasta su achatarramiento y que en España no tenemos instalaciones apropiadas ni suficientes para reciclar las baterías de los coches eléctricos o híbridos? ¿Van a contar que sacarán esos medidores que les mencionaron en el programa de televisión para comprobar las emisiones? ¿Van a contar que el coche de mi vecino jubilado que hace apenas 5000 kilómetros al año, que tiene 25 años y que lo usa solo para llevar o recoger a los nietos de la guardería o del colegio, para hacer la compra semanal o mensual y para ir al pueblo contamina más que cualquier coche nuevo que puede hacer 20 000 kilómetros? ¿Van a dejar la pregunta tal cual para que sea el que sea el resultado ustedes digan que los madrileños no hemos entendido bien la pregunta?

Como he reiterado en otros artículos, a ustedes no les importa para nada la salud de los madrileños ni, como dicen los jueces, las consecuencias económicas para los madrileños. Sin embargo, es evidente que sí que les importan las “suyas”, las de quienes nos representan en el Ayuntamiento, según dijo el Sr. Niño en este programa, sí que les importa que dejen de entrar en la ciudad los “inversores”. Y es que ustedes no gobiernan para los ciudadanos sino para la empresa privada. Y como muestra, un botón.

Explíquenles a los madrileños y al colectivo de autónomos taxistas, qué uso se hace o se pretende hacer de los parking públicos disuasorios del plan Aparca+T de la Avenida de Portugal y de Nuestra Señora del Recuerdo, por ejemplo. Para quién lo desconozca, son aparcamientos públicos, gestionados por la EMT, cuya intencionalidad inicial era que los usuarios que vienen de fuera del municipio pudieran dejar el coche e irse en transporte público al centro sin pagar coste de aparcamiento alguno. Fenomenal.

Ahora bien, con su ordenanza de movilidad sostenible, Madrid 360:

gran parte de esos clientes potenciales, lógicamente, son los trabajadores o visitantes de la ciudad con vehículos sin etiqueta medioambiental (unos 300 000 vehículos). Con las restricciones, estos vehículos… ¡ya no pueden acceder porque les multan, pues los aparcamientos están dentro de la ZBE! Y si el Ayuntamiento no acata la sentencia, es probable que dentro de no demasiado tiempo ya tampoco puedan acceder los vehículos con etiqueta B y después los C …

los residentes cercanos a estos aparcamientos públicos han solicitado poder acceder a un porcentaje de estas plazas pues la zona SER incluida en su ordenanza no les ha resuelto sus problemas de aparcamiento.

¿Cómo han resuelto ustedes el problema de las posibles plazas vacías? Pues matando dos pájaros de un tiro, sí señor. Así, un buen día, anuncian ustedes que han alquilado numerosas plazas de estos aparcamientos a empresas de VTC que montan, en el mismo parking, sus “oficinas” para gestión de coches y conductores ante el asombro de los residentes que ven como las plazas que solicitaban se llenan de matrículas azules y, además, aumenta el tráfico en sus calles con continuas idas y venidas de estos coches a lo que hay que añadir el riesgo personal debido a la alta siniestralidad que tienen los vehículos de estas empresas. Entretanto, los estoicos autónomos taxistas (servicio público regulado) comprueban, una vez más, como a un servicio privado de precio libre y sin apenas regulación, que incluso la misma empresa “Uber” ha admitido que se ha introducido de manera ilegal, se le ofrecen todo tipo de facilidades utilizando medios públicos. ¿Podrían indicarnos, señores del Ayuntamiento, cuántos de ustedes, familiares o allegados tienen conflictos de interés con estas empresas privadas?

«En política, nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera.» ― Franklin D. Roosevelt

Continuamente nos demuestran ustedes que su único afán es la recaudación y las fuentes de ingresos, que su ordenanza de movilidad sostenible ustedes saben, pero no nos dicen, a quién sostiene. Los tribunales han dejado claro que la ZBE no mejora la salud ni la movilidad de los ciudadanos y tampoco tiene en cuenta las pérdidas económicas de la actividad de la zona de pequeños comerciantes.

Señores, todo tiene un límite. Apoyados, ya no sólo por la gran cantidad de afectados, sino también en las sentencias, vamos a estar recordándoles una y otra vez que deben acatar las decisiones de los jueces.

Atiendan ustedes a las sentencias de Barcelona y al pronunciamiento del Tribunal Supremo y no malgasten el dinero de los madrileños con un recurso que, como decía en otro artículo, es “crónica de una muerte anunciada”.

Anulen ustedes esta ordenanza y empiecen a gobernar para sus ciudadanos, sus autónomos y sus PYMES que son quienes, con el sudor de su frente, sus impuestos y su generación de puestos de trabajo contribuyen en gran medida al mantenimiento de este gran país y no pongan nuestros recursos a disposición de esas multinacionales que acaban siempre llevándose nuestro dinero fuera de España, eso sí, no sin antes dejarles alguna dádiva considerable a aquellos que desde los puestos de la administración, miran por su interés personal antes que por el colectivo.