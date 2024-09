Matar al mensajero porque elegiste ser ignorante

¿Qué más da que esta columna sea una sarta de mentiras cuyo único objetivo sea manipularte tu capacidad de decisión? ¿Acaso importan las intenciones de mi mensaje?

¿La responsabilidad de que mis palabras puedan manipular tu decisión de elección son mías?

Si en una relación de comunicación hay una entidad emisora, un mensaje y por lo menos una entidad receptora, ¿por qué la responsabilidad de una flagrante manipulación recae sólo del lado de la entidad emisora? ¿La entidad receptora carece de responsabilidad sobre su toma de decisiones en base al mensaje recibido?

¿Por qué el juez brasileño cierra la principal plataforma digital de microblogging porque ésta no censure cuentas que al parecer emiten falsedades? ¿Tan peligroso es una cuenta tuiteando odio a diestro y siniestro como está haciendo Elon Musk en X? Al parecer si.

Porque enfrente ya no hay gente con dos dedos de frente, si no, con 24, y ya nos sabemos de qué color es el caballo blanco de Santiago.

Nuestra actitud no es infantil, al revés. Hoy en día, al niño o niña que no paran de preguntar insistentemente el por qué de algo se le casca la tablet o el móvil para que lo encuentre en Tik Tok, Chat GPT o TOR…

Si llegas a leer esta columna, la persona responsable de una posible manipulación no soy yo, si no, tú, por ceder tu responsabilidad como persona librepensadora que se supone que eres, ya sea por tu experiencia en la vida o por la supuesta formación educativa que has recibido para ser útil y confiar lo demás a los glamurosos cuñados. Si se aplicaran penas de cárcel superiores a tres años a las víctimas de estafas, a lo mejor, se cuidaban mucho que se les tomen el pelo.

Cerrar X en Brasil es como echar al entrenador de fútbol, en vez de rebajar el sueldo a toda la plantilla. Ayer fue X Brasil, y mañana será esta columna del bufón que la escribe, no por parte de Diario16, si no, por algún justiciero juez o una mayoría adormilada que se crea en posesión de la verdad, la utilitarista normopensante.

Solo porque tú prefieres vivir en la cómoda ignorancia, en vez de afrontar desde tu individualidad los retos de la comunidad global que somos hasta 2032. ¿Cuántas veces se tiene que repetir la historia para que te responsabilices de la creación de tu pensamiento?

¿De qué servirá que te arrepientas en 2036?

GO!