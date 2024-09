Antes de argumentar comenzaré diciendo que voy a mostrar mi opinión más sincera y que esta coincide con lo que el pueblo piensa, no con lo que debería pensar o con lo que la clase política exige que piense. Y con esto estoy aclarando que el destino de la democracia es la prevalencia de la voz de la mayoría y no la imposición de los intereses partidistas sobre la mayoría.

Dicho esto considero que se están mezclando conceptos en el caso de la ocupación. Por un lado tenemos un problema social de esas familias que no tienen donde vivir, que es un derecho fundamental reconocido en la carta magna. Por otro tenemos el derecho a la propiedad privada que además es otro derecho fundamental. Dicho así hay una colisión de derechos fundamentales que chirrían en un aspecto: el de la responsabilidad del estado.

Si bien la propiedad privada se circunscribe en el contexto del mercado los problemas sociales corresponden al estado. Cuando se da un problema de ocupación por lo general se carga sobre la propiedad privada de un particular la responsabilidad del estado puesto que se le exige legalmente que ceda su propiedad en beneficio de una familia que no cuenta con una propiedad equivalente.

No obstante esta carga social al particular, basada en la discriminación positiva, va en detrimento de la estabilidad de otro núcleo familiar, lo que deja sin resolver el problema. Pondré un ejemplo aclaratorio. Imaginemos que una persona no tiene vehículo para desplazarse a su puesto de trabajo. Obviamente el trabajo es otro derecho fundamental. Para ello roba un coche y lo toma como propio para dirigirse a su empresa.

El propietario del coche pone una denuncia y tarda tres años es recuperar su vehículo sin que nadie obligue al que se tomo prestado su vehículo a devolvérselo. En esos tres años el propietario no puede dirigirse a su propio puesto de trabajo y termina sufriendo un despido disciplinario por lo que se queda en el paro. Si nos fijamos en el ejemplo el problema social no se resuelve, tan solo se desplaza de ubicación. Y en este caso el estado le ha exigido que cargue con la responsabilidad social de ayudar a otra persona.

Lo que pretendo exponer es que si la ocupación es un problema social debe ser el estado el máximo responsable de dar solución a través de viviendas sociales, alquileres sociales, etc y no cesar en su responsabilidad y cargar de la misma al ciudadano.