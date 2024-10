Por favor, que no gobierne la derecha

A estas alturas de la película, los que queremos ver y entender las políticas del PP, tenemos muy claro lo que viene haciendo en la legislatura anterior y en la actual, y con qué finalidad: echar como sea a la izquierda del gobierno.

En la legislatura anterior, primero con Casado y luego con el “moderado” Feijoo, se limitaron a agotar los insultos del diccionario de la RAE dirigidos hacia Pedro Sánchez y, en oponerse a todas las mejoras sociales que aprobó el gobierno de coalición. Por recordar algunas: subidas del SMI, revisión de las pensiones de acuerdo con IPC, préstamos del ICO para pymes y autónomos, reforma laboral, subidas de impuestos a la banca y a las grandes corporaciones incluyendo las energéticas. ¿Qué pretendían?, ¿mejorar la vida de la gente normal?, ¿o que los ricos siguieran ganando más dinero? Estas políticas sociales han hecho que, en estos momentos, nuestro país presente los mejores datos económicos de la Unión Europea y tengamos más de 21 millones de empleos cuando las políticas de Rajoy hicieron que no llegáramos a los 20 millones de trabajadores. ¿Qué tenemos que agradecerle al PP?

Pero es que esta legislatura la derecha ha ido por los mismos derroteros: insultos, exageraciones y, cómo no, recurriendo a su inseparable amiga la derecha judicial, dispuesta a todo aunque se le vea el plumero y haga el ridículo: Peinado, Aguirre o el felizmente jubilado García Castellón. Resumiendo, un NO a todo pero sin presentar alternativa, ¿qué dirá su programa oculto? Lo malo es que para conocerlo tienen que ganar las elecciones, y si es así, no tendríamos remedio. Volverían las políticas neoliberales con fuertes ajustes fiscales que nos harían retroceder en lo bueno que hemos conseguido desde 2017.

Lo malo que está teniendo esta legislatura es que, por desgracia, para aprobar lo que sea, no basta con los socios históricos y leales como: EH Bildu, el partido más social del hemiciclo, PNV, ERC, BNG y Podemos. Es necesario que también vote a favor Junts, un partido nacionalista, en el límite ideológico con la extrema derecha, sin principios y solo intereses emanados de Waterloo. Esta gente ha sido la culpable de que no se hayan aprobado ciertas medidas sociales, o que esté sin decidir el techo de gasto presupuestario que puede suponer un aumento de más de 10.000 millones de euros, principalmente para las comunidades autónomas. Esperemos que al menos encuentren satisfacción con los nuevos y anhelados presupuestos para 2025, que supondrían que se pudiera terminar la legislatura.

A esta derecha y sus apoyos judiciales y mediáticos no le importa enarbolar banderas como en su día, con Felipe González, fue la de los GAL cuando no había más “galista” que Fraga. Baste recordar que, en su momento, llegó a afirmar en sede parlamentaria que el mejor terrorista era el ahorcado sin que nadie dijera una palabra en su contra.

Algo similar ocurre ahora, cuando de forma malévola están acosando al PSOE de corrupción sin mirar su historial, todavía no finalizado, como el del ex presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que después de 20 años, se sienta ahora en el banquillo para responder de sus tropelías ante una justicia que, si no fuera por ella, muchos más políticos, Rajoy, Acebes, Arenas, Trillo, por ejemplo, y políticas como Esperanza Aguirre y la Cospedal -su frase “los finiquitos pagados con disimulo” ha pasado a todos los anales-, habrían pagado con la cárcel sus corrupciones e ilegalidades.

Y para acabar, en un ataque de desvergüenza, atacan al PSOE de financiación ilegal cuando el PP siempre ha estado financiado irregularmente, con fondos provenientes de Madrid, Murcia, Valencia y especialmente la Galicia de Fraga y Feijoo que recibió muchos fondos de empresarios y narcotraficantes, como bien dice hoy, 18 de octubre, el diario Infolibre, en el que se relata de forma exhaustiva, lo que ya sabíamos, cómo y cuándo obtuvo el PP de Galicia su financiación ilegal. Siempre hablan los que tienen que callar.

¿Derecha? No gracias, y los inútiles franquistas de VOX tampoco.