El PP echa de menos la existencia de ETA

Hoy se trata de ETA, mañana cualquier otra causa será el motivo, la cuestión es atacar al gobierno continuamente a fin de desgastarlo al máximo y poder recuperarlo cuanto antes, este es realmente el motivo de sus intervenciones en el Congreso, sea cual sea el orden del día previamente establecido.

Ahora el motivo ha sido la convalidación del tiempo pasado en prisión en otro país, conforme este tiempo forma parte del total de la pena que le fuera impuesta por la justicia española en su día.

Si a un preso se le condena a veinte años de prisión y diez los ha permanecido en el extranjero, no es lógico que tenga que cumplir los veinte años en España, ello significaría que la pena seria de treinta años y esa no fue, ni mucho menos, la sentencia a la que fue condenado.

Marlaska ha justificado la reforma que puede acortar sus condenas en España. El ministro del Interior, ha justificado en el Congreso la reforma que podría acortar las penas para los presos de ETA descontando los años cumplidos en otro país, señalando que el Gobierno ha tenido en cuenta que desde Europa no se miraban bien a España y que, la justicia española estaba poniendo en tela de juicio no tener en cuenta el tiempo en prisión en otro país. Europa no nos miraba bien y nos decía, cuidado, porque para que os reconozcamos otras resoluciones tenéis que cumplir correctamente la normativa, ha apuntado el ministro ante las críticas del PP por colar por puerta de atrás una enmienda de Sumar a la reforma de la ley orgánica 7/2014 sobre antecedentes penales en la UE, en aplicación de una directiva europea.

Ante esta directiva y su probable aplicación, vean las palabras del expresidente Josi María Aznar al respecto.

¡Menudo repaso!

Cuando leí en la prensa que la propuesta había sido aprobada me quedé extrañado. No fue por mayoría absoluta sino por unanimidad, esto es, incluyendo los votos del PP y de Vox. ¿Acaso no sabían lo que estaban votando y ahora se rasgan las vestiduras?

De Vox no conozco posibles reacciones, pero del PP las ha habido y el tema dará para largo. Aparte las declaraciones de Aznar, de las que Feijóo ha tomado buena nota, no han faltado algunas críticas de la prensa de siempre, así como motones de opiniones en contra a través de las redes sociales.

Lógicamente, Feijóo le ha hecho caso al “jefe” y ha preparado la batalla contra el gobierno. Primero, aprovechando su mayoría en el Senado, propondrá una votación para que sea rechazada la aplicación de la directiva europea, después ha reconocido el error cometido por su partido votando a su favor i, por último, ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo por ese error involuntario (?) denunciando la "bajeza moral" del PSOE por la treta "indecente" para beneficiar a los etarras.

Vean a Feijóo, admitiendo el error del PP y pidiendo perdón a las víctimas. ¿Es consciente del ridículo que hace?

Denuncia la "bajeza moral" del PSOE

Personalmente, ni Sánchez ni Feijóo son santos de mi devoción, pero admito que, en mi opinión, el primero es más inteligente que el segundo, sobre todo porque no parece libre en sus actuaciones, ya que las opiniones de Aznar y Ayuso parecen afectarle en demasía.

Aunque hayan pasado muchos años y, en referencia al título del artículo, sigo creyendo que en el PP la no existencia de ETA todavía no la han superado. Les invito a ver el siguiente video donde Feijóo tuvo que aguantar las palabras de Sánchez con respecto a la desaparición de ETA.