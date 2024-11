Lo que todo el mundo sabe

Podían haber avisado, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Horas antes, en la sierra, cayó tanta agua, en un rato, como en un año entero. Lo mínimo que se esperaba de ellos era que supieran que el agua discurre, de arriba a abajo, desde la montaña hasta el valle. De haber avisado, nadie hubiera muerto, pero no lo hicieron. El presidente de España le echó la culpa al de Valencia, y éste no rechistó (estando a su lado) pero la misma televisión estatal admitió que, en Moncloa, se valoró la posibilidad de coger la batuta y se desechó la idea. Dictaron un estado de alarma cuando no había justificación y ahora que la hay no les apetece hacerlo. ¿Por qué?

Cuando hay catástrofes en el extranjero, bien que se afanan a enviar el "avión con víveres y medicinas". ¿Por qué en Valencia no han tenido ninguna prisa? Más aún, ¿Por qué han rechazado la ayuda que nos han ofrecido desde el extranjero? ¿Por qué han salido, en la tele, a decirnos que no vayamos a ayudar mientras los alcaldes de los pueblos afectados están diciendo que toda ayuda es poca?

¿Cómo pudieron decir que los equipos de emergencia no han podido entrar en dos días? ¿Para qué sirven pues los equipos de emergencia? ¿Tampoco pudo entrar el ejército? ¿Ni siquiera esos zapadores, expertos en construir puentes en un plis-plas? ¿Para qué sirven los zapadores? Es cierto que la asociación de tropa y marinería emitió un comunicado diciendo que todos los militares, sin excepción, tenían intención de ayudar; pero también dijeron que, para ellos, antes que la intención, están las órdenes. ¿Pensarían así si se tratara de salvar a sus propias familias?

Muchas son las pruebas que demuestran que las autoridades evitaron intervenir. ¿Por qué? ¿No es lo que haría alguien, si estuviera haciendo un experimento? No intervenir para no alterar el resultado. ¿Y cual sería ese experimento? ¿Ver como se las apaña la gente en un supuesto de guerra climática?

Allí siguen, muchos miles de personas, experimentando lo que es vivir sin agua, sin comida, sin luz y sin teléfono. ¿Acaso la inundación alcanzó los satélites? ¿O puede que sea verdad que no existen, como dicen los terraplanistas? Y allí siguen, desaparecidas, unas dos mil personas, que se sepa. ¿Cómo se puede desaparecer en un pueblo lleno de gente? ¿Acaso tiene alguien alguna esperanza de verlos reaparecer entre el fango?

Hoy sabemos que son capaces de matar, incluso en masa, pues sabemos que lo hicieron, con los ancianos de las residencias, durante el anterior "experimento-Cobit". ¿Cuantos experimentos más nos tiene preparados? ¡Quién sabe! Mientras podían vender bienes del estado para pagar sus correrías, eso hacían pero, una vez vendido todo lo que tenía algún valor ¿Qué pueden vender sino cobayas?

Mientras escribo esto, cientos de valencianos tratan de cruzar los puentes que llevan a la zona devastada y ellos tratan de impedirlo con nuevas "restricciones de movilidad", es decir, con nuevas violaciones del derecho constitucional a la libre circulación. Es evidente que toda esa gente no confía en su gestión y tampoco los miles de ciudadanos que recogen ayuda en cada pueblo puenteando los "canales oficiales". Nadie se fía ya de ellos, y con razón, pues hoy todo el mundo sabe que pudieron avisar y no lo hicieron.