Ayuso rechaza la reducción de jornada laboral y apuesta por la libertad empresarial

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a levantar polémica con sus declaraciones, esta vez en el contexto de la Asamblea General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Ayuso se ha posicionado firmemente en contra de la propuesta del Gobierno central de reducir la jornada laboral,reducir la jornada laboral, argumentando que esta medida es una forma de "ingeniería social" que no responde a ningún interés general, sino que busca "acabar con nuestra economía social de mercado".

Un ataque directo al gobierno

Durante su intervención en la Asamblea General de CEPYME 2024, Ayuso criticó duramente al Gobierno por su forma de implementar políticas laborales sin consultar ni negociar con los empresarios. "Es una medida de ingeniería social que no responde a ningún interés general, sino a un plan para acabar con nuestra economía social de mercado", afirmó Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid argumentó que el Ejecutivo central está ignorando las necesidades y la realidad de las empresas, dejando a muchas de ellas en una situación de indefensión.

Ayuso acusó al Gobierno de actuar de manera unilateral, sin estudiar las consecuencias de sus decisiones. “Ahora amenaza con decretar la reducción de la jornada laboral, lo hace siempre sin estudiar las consecuencias, sin preguntar, sin negociar con los empresarios y de espaldas a las economías pujantes, cuyas reglas del juego son cada vez más competitivas en un mundo cada vez más globalizado, lo que deja en indefensión a nuestras empresas”, añadió.

Una medida para Ayuso que no considera la realidad empresarial

La presidenta madrileña insistió en que muchas empresas no han podido reducir la jornada laboral simplemente porque no pueden permitírselo. "A esta clase política no le importa si las empresas que todavía no han podido reducir la jornada es porque no pueden hacerlo, y no le importa porque es una medida de ingeniería social que no responde a ningún interés general", subrayó Ayuso.

Además, acusó al Gobierno de querer intervenir en los beneficios de las empresas, controlándolos y dictando cuánto pueden ganar. “Al Gobierno no parece importarle la competitividad y quiere obligar a reducir la jornada laboral sin preguntar a quienes mejor conocen el funcionamiento y necesidades de las empresas”, denunció.

Las medidas alternativas de Ayuso

En contraste con las políticas del Gobierno central, Ayuso destacó las iniciativas puestas en marcha por su administración para apoyar a las empresas y fomentar el empleo. "En la Comunidad hemos puesto en marcha un ambicioso Plan de Empleo Joven con 50 medidas que, sobre todo, está pensando en los jóvenes que parten de dificultades extraordinarias por el motivo que sea para que alcancemos el pleno empleo", explicó. También mencionó el proyecto Madrid Abierto, que propone ideas para facilitar la sucesión de las pymes y los comercios madrileños, evitando así el cierre de empresas por falta de relevo generacional.

Ayuso destacó que Madrid es la única comunidad con una Ley de Mercado Abierto que garantiza que las empresas puedan operar sin necesidad de nuevas licencias adicionales, trabajando como un único mercado y no 17. Además, mencionó la Línea abierta contra la hiperregulación, que busca eliminar o reducir más de 350 normas obsoletas o ineficientes, con el objetivo de agilizar la actividad empresarial.

Las críticas de Ayuso a nivel nacional y regional

Durante su intervención, Ayuso también arremetió contra otras comunidades autónomas, en particular Cataluña, acusándolas de asfixiar a la clase media y a las empresas con altos impuestos y una deuda desproporcionada. "Las barreras a las empresas no solo se están dando a nivel nacional, sino en algunas comunidades como Cataluña, donde se está asfixiando a la clase media y a las empresas. Esta región está destruida a impuestos y con una deuda que es el doble que la de la Comunidad de Madrid", afirmó.

Ayuso argumentó que las políticas económicas del Gobierno central están atacando a los empresarios e interviniendo en las empresas, lo que, según ella, solo aumentará las desigualdades. “Son noticias pésimas en un país donde la brecha de productividad respecto a la eurozona fue de casi 12 puntos en 2023, mientras el PIB per cápita está a 16 puntos por debajo de la media de la zona euro”, señaló.

La Respuesta de la Patronal

La intervención de Ayuso fue bien recibida por la patronal, que ha manifestado repetidamente su oposición a la intervención gubernamental en la actividad empresarial. Durante la Asamblea General de CEPYME, el presidente de la organización, Gerardo Cuerva, criticó duramente al Gobierno, acusándolo de atacar la libertad y dignidad empresarial y de imponer una “economía intervenida”.

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea General de CEPYME reflejan una creciente tensión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en cuanto a la gestión de la economía y las políticas laborales. Mientras el Ejecutivo busca implementar medidas como la reducción de la jornada laboral, Ayuso y la patronal defienden un modelo de menor intervención y mayor libertad para las empresas. Esta confrontación pone de manifiesto las profundas diferencias ideológicas y estratégicas que existen en el panorama político y económico de España.