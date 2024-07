Carlos Mazón (PP): "Vox es un representante legítimo de los valencianos"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha pronunciado sobre la reciente ruptura de la coalición entre el Partido Popular (PP) y Vox en la región. En una entrevista la Cadena SER, Mazón subrayó que, a pesar de la separación, continuará dialogando con Vox, al que calificó como "un representante legítimo de los valencianos".

La relación con Vox

"Para mí, Vox es un representante legítimo de los ciudadanos en la Comunidad Valenciana y vamos a seguir trabajando con ellos en las Corts", afirmó Mazón. "Busco el apoyo de todos", añadió, destacando que su enfoque seguirá siendo buscar mayorías y colaborar con diferentes grupos políticos. Mazón enfatizó que su colaboración con Vox no es nueva y que, antes de pactar con ellos, también había llegado a acuerdos con Compromís.

La Ley de Concordia

Uno de los temas más controvertidos es la "ley de concordia" de la Comunidad Valenciana, una legislación pactada entre el PP y Vox para sustituir la anterior ley de Memoria Democrática. Mazón la defendió, asegurando que "venía en el programa del PP". Explicó que, aunque la ley nació del diálogo con Vox, forma parte del programa electoral del PP. Un desprecio a las víctimas de la dictadura franquista.

"Yo he condenado el franquismo siempre y no necesito pasar exámenes de democracia", afirmó Mazón, respondiendo a las críticas que sugieren que la nueva ley podría diluir el reconocimiento de los crímenes del franquismo.

La ruptura con Vox

Mazón criticó la decisión de Vox de romper los gobiernos autonómicos, calificándola como "un grave error". Sin embargo, mostró optimismo respecto a los pactos municipales, asegurando que no veía una relación directa entre la política autonómica y la municipal. "No veo una política de vasos comunicantes entre el asunto autonómico y la municipalidad del día a día", dijo.

El presidente valenciano también reprochó la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, de romper sus acuerdos con el PP. "Me pareció un error", afirmó Mazón, destacando que no priorizar la gobernabilidad cuando se está en el poder es un fallo significativo. Explicó que la ruptura de Vox se produjo en el contexto de una reforma de la Ley de Extranjería por parte del Gobierno central, que garantizaba el reparto de menores no acompañados, una medida aceptada por los consejeros populares y que fue el detonante de la ruptura.

El contexto político

La ruptura de la coalición entre el PP y Vox ha afectado a varias comunidades autónomas en España. Según Mazón, la decisión de Vox de romper los pactos autonómicos se basó en desacuerdos sobre políticas específicas, como la gestión de menores no acompañados y la distribución de recursos por parte del Gobierno central.

"No priorizar cuando estás gobernando, me parece un error, por mucho perfil propio que se quiera marcar", explicó Mazón. Añadió que la votación no trataba sobre el reparto de jóvenes menores no acompañados, sino sobre la asignación de fondos que el Gobierno debía a las comunidades.

Futuro de la colaboración

A pesar de la ruptura, Mazón insistió en que la colaboración con Vox seguirá siendo un aspecto importante de su estrategia política. "Vamos a seguir hablando con Vox en las Cortes como con el resto de grupos. Busco el apoyo de todos", reiteró. Su postura refleja un intento de mantener la estabilidad y buscar consensos amplios, incluso con aquellos que han decidido romper los pactos de gobierno.

En resumen, Carlos Mazón subraya que, aunque la ultraderecha haya roto con el PP en la Comunidad Valenciana, él seguirá considerando a Vox como un interlocutor legítimo. Defiende las políticas pactadas con ellos, como la ley de concordia, y critica la ruptura como un error que no debería afectar a la gobernabilidad municipal. Con esta postura, Mazón busca mantener un enfoque de diálogo y colaboración para asegurar la estabilidad y el progreso de la Comunidad Valenciana.