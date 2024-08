El 'cupo catalán' provoca un incendio en el PSOE

La propuesta de concierto económico para Cataluña, como requisito previo del acuerdo entre el Gobierno y ERC para la investidura de Salvador Illa, ha provocado un terremoto en el PSOE. Buena parte de las baronías socialistas han levantado su voz contra un modelo fiscal a la catalana que consideran un agravio para las demás comunidades autónomas. Los primeros en reaccionar han sido los líderes de Extremadura y Asturias. Prueba de ello es la propuesta que ha hecho este viernes el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, a su homólogo a nivel nacional, Pedro Sánchez, de convocar “ya” el Consejo de Política Federal, órgano en el que se deben debatir las cuestiones ideológicas del partido.

Mientras tanto, los socialistas andaluces de Juan Espadas y los madrileños de Juan Lobato prefieren mantenerse a la expectativa, a la espera de que se dé a conocer el contenido concreto del documento que deben firmar PSOE y ERC. Por su parte, el PSPV valenciano ha dejado trascender que vería con buenos ojos el acuerdo siempre que ello suponga que esa comunidad deje de estar infrafinanciada. Ante este posicionamiento, el presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha reaccionado diciendo que “con estos bueyes tenemos que arar”, pidiendo que no se interprete sus palabras como un insulto a los socialistas valencianos, sino como una expresión del castellano castizo.

Cada barón va tomando posiciones. El castellanomanchego Emiliano García-Page ha sido el primero en posicionarse en contra del cupo catalán, y ha exigido a Sánchez que rechace la propuesta de Esquerra. Miguel Ángel Gallardo, por su parte, argumenta que discutir el asunto en el Consejo de Política Federal daría “un espacio para que las filas socialistas tengan la oportunidad de dialogar”, así como de “definir su postura”. Algo que considera de gran importancia tratándose de “un tema tan trascendente como la financiación autonómica”, asegura el socialista extremeño.

En esa línea, se ha comprometido a defender “siempre los principios del partido”. Entre ellos, destaca “la solidaridad entre españoles” independientemente de “quien gobierne en Cataluña”, pero también de quien lo haga “en España” al considerar “firmemente que los ciudadanos son iguales”, siendo indiferente el lugar en el que vivan.

Tampoco ha dudado Gallardo en asegurar que “el PSOE siempre va a defender un sistema de financiación que sea igual para todos los españoles” por lo que es necesario “apostar por el diálogo para una posición común”. Ante ello y tras una pregunta de los periodistas allí presentes, el socialista extremeño ha sostenido que su formación estará “radicalmente en contra de cualquier sistema que implique desigualdad”.

No obstante, ha matizado que no puede basarse “en la oficialidad de un documento que no es oficial”, en referencia al texto que este viernes votará la militancia de ERC. Un documento oficial, que momentos previos, había criticado no existía, al mismo tiempo que admitía que lo publicado correspondía a la necesidad de que los republicanos lo votaran.

La posición de Gallardo, en cambio, se contrapone a la del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, el cual ha defendido que el texto “fue aprobado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE; por tanto, el PSOE ha mostrado su total apoyo”. Además, Martín Aguirre ha enfatizado que este acuerdo entre el PSC y ERC “representa” la posibilidad de que “ideas diferentes sean capaces de encontrar un espacio común para poder avanzar”. De esta manera, defiende el preacuerdo como “un paso importante para poder comenzar una nueva etapa en España y Cataluña”.

Por su parte, el Gobierno de Asturias ha expresado su rechazo a que “cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal”. “Este preacuerdo incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña y nuestra respuesta, en coherencia, tiene que ser la misma. Rechazo a que cualquier comunidad abandone el régimen común a través de un concierto fiscal”, remarca el portavoz del Ejecutivo asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. En declaraciones a los periodistas, advirtió de que ello supondría una “merma” de los recursos del Estado y, por tanto, un “límite a la solidaridad”. Preguntado por la posibilidad de los que los diputados socialistas asturianos rechacen este preacuerdo en el Congreso, ha respondido que el Ejecutivo regional tomará “las acciones necesarias” para defender que su modelo de “multilateralidad y de régimen común” sea el que sirva para reforma el sistema de financiación.