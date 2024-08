El furibundo anticomunismo del PP tiene días

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha elegido unas fechas complicadas para emprender su aventura china con el objetivo de cerrar lazos comerciales e industriales y también atraer turistas de alto poder adquisitivo. Los diez días que el presidente andaluz, tres de sus consejeros y un número indeterminado de altos cargos y empresarios pasarán en el gigante comunista asiático a cuenta de las arcas públicas andaluzas coinciden en el tiempo con las furibundas críticas que el Partido Popular está lanzando contra el régimen comunista de Nicolás Maduro en Venezuela por no publicar las actas de las recientes elecciones celebradas en el país caribeño. El anticomunismo del principal partido de la oposición en España es una realidad de práctica diaria y militante, pero tiene días y va por barrios… y países. No es lo mismo Venezuela que China.

Tanto es así que el presidente andaluz, que ya ha tirado a contramano recientemente contra la estrategia de su partido a nivel estatal en políticas migratorias, y su cohorte de empresarios y altos cargos andaluces no ha tenido el más mínimo reparo en fotografiarse junto a la cúpula del Partido Comunista de China en su segunda jornada de estancia en el país asiático.

Un visionario Javier Arenas ironizó en 2007 durante la visita de Chaves a China: “Todo el mundo sabe que Andalucía depende básicamente de China y que nuestra economía tiene una gran dependencia de este país”

Moreno Bonilla ha tenido un encuentro institucional en Pekín con líderes del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, el denominado IDCPC. Posteriormente, ha sido recibido por el Gobierno Municipal de Pekín. Entre las autoridades que se han reunido con el presidente andaluz se encuentra Yin Li, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y secretario del Comité Municipal del PCCh de Pekín, a quien el propio Moreno Bonilla recibió en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, el pasado mes de mayo. En aquella reunión, ambos líderes abordaron asuntos relacionados con el sector aeroespacial, industrial, energético, turístico, agroalimentario, cultural y educativo, entre otros.

Moreno Bonilla y los tres consejeros que han viajado a China, en el encuentro de este jueves con líderes del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China y

Cuando Arenas criticaba a Chaves por viajar a China

No muy lejos en el tiempo quedan tampoco las críticas que en el verano de 2007 lanzó el entonces líder de la oposición en Andalucía, Javier Arenas, aún hoy senador, al entonces presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, que también visitó de manera oficial el país asiático para impulsar los vínculos comerciales con Andalucía. Entonces, Arenas no veía de buen agrado el viaje del presidente andaluz a China, pese a que lo hizo sólo junto a un consejero de su equipo de gobierno y Moreno Bonilla lo hace estos días con tres y un número no concretado de altos cargos. Arenas aseguraba que “las comunidades no están para suplantar al Gobierno de España en la política exterior” y añadía que “el mejor embajador de Andalucía en el exterior es el Gobierno de España”.

El histórico dirigente del PP incluso llegaba a tirar de ironía cuando aseguraba que “hay una conmoción importante por la visita de Chaves en este país y todo el mundo sabe que Andalucía depende básicamente de China y que nuestra economía tiene una gran dependencia de este país”. En el periplo de diez días por China de Moreno Bonilla está acompañado por los consejeros de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; y de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Además, la delegación andaluza la completan representantes y directivos de empresas andaluzas con intereses en el gigante comunista, conformando una nutrida misión comercial cuyo objetivo oficial es el de “posicionar a Andalucía de cara a futuras inversiones, y además como destino turístico de primer nivel en el mercado asiático”.

Aquella visionaria ironía de la que tiraba Arenas para criticar al presidente socialista hace apenas 17 años ha mutado en una palpable realidad con un presidente andaluz del PP, precisamente en China y ante la cúpula del Partido Comunista de China. Las ironías de la vida.