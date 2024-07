Junts condiciona apoyo a reforma de la Ley de extranjería a la exclusión de Cataluña del reparto de menores migrantes

La postura de Junts respecto a la reforma de la Ley de Extranjería ha desatado una ola de críticas. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido en que rechazarán la reforma si Cataluña no queda excluida del reparto de menores migrantes no acompañados, argumentando que Cataluña no puede seguir soportando lo que consideran un abuso de su solidaridad.

El falso discurso de solidaridad

Nogueras ha afirmado que Cataluña siempre ha sido un territorio acogedor, pero su exigencia de exclusión del reparto de menores migrantes pone en entredicho esta proclamada solidaridad. "Cataluña es un país de acogida y lo será siempre. Lo que no se puede hacer es abusar de este sentido de solidaridad", declaró Nogueras, mostrando una contradicción flagrante en su discurso. Exigir la exclusión de Cataluña del reparto es una muestra clara de insolidaridad, similar a la postura adoptada por Vox, que rechaza cualquier forma de acogida de migrantes.

El argumento de que Cataluña ya ha demostrado suficiente solidaridad y no necesita justificar su posición es débil y falaz. La solidaridad no es una carta que se juega una sola vez; es un compromiso continuo con quienes más lo necesitan. La insistencia de Junts en rechazar la reforma si no se cumplen sus exigencias refleja una falta de compromiso con los valores humanitarios.

Negociaciones y tensiones políticas

La actitud de Junts no solo complica las negociaciones con el Gobierno, sino que también pone en evidencia la falta de coherencia en sus políticas de inmigración. Nogueras ha explicado que están negociando la delegación de competencias en esta materia, pero condicionan su cooperación a la exclusión de Cataluña del reparto de menores migrantes. Esta postura de "todo o nada" no solo es contraproducente, sino que también ignora las necesidades urgentes de los menores que buscan refugio.

El Gobierno, por su parte, ha abordado la reforma de la Ley de Extranjería en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas. La propuesta incluye un reparto equitativo de 347 menores migrantes no acompañados entre las comunidades, con Cataluña recibiendo 31 de estos menores.

La hipocresía de Junts y la solidaridad real

Es preocupante ver cómo Junts, que se autoproclama defensor de los valores de acogida y solidaridad, adopta una postura que contradice estos principios. Al exigir que Cataluña quede excluida del reparto, Junts se suma a Vox en una estrategia que busca evitar responsabilidades y cargar el peso sobre otros territorios. Esta actitud no solo es insostenible, sino también moralmente cuestionable.

La solidaridad entre comunidades autónomas es fundamental para gestionar de manera efectiva y humanitaria la llegada de menores migrantes no acompañados. El Gobierno ha propuesto un reparto equitativo que busca aliviar la presión sobre las regiones más afectadas y distribuir la responsabilidad de manera justa. Negarse a participar en esta distribución, como lo hacen Junts y Vox, es un acto de insolidaridad que debería ser condenado.

La postura de Junts respecto a la reforma de la Ley de Extranjería demuestra una alarmante falta de solidaridad y compromiso humanitario. Equipararse a Vox en esta cuestión es un reflejo de políticas egoístas y excluyentes que no tienen cabida en una sociedad que se precia de ser acogedora y solidaria.