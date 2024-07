Lobato plantea que el PSOE dé “estabilidad” donde el PP rompa con Vox por los menores inmigrantes

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha planteado este martes que su partido dé “estabilidad” en las autonomías cuyos gobiernos puedan romperse si el PP se desmarca de Vox respecto a la acogida de los menores inmigrantes. Esta propuesta llega en un contexto de creciente tensión política y debates sobre la gestión de la inmigración en España.

Propuesta del PSOE: estabilidad a cambio de desmarcarse de vox

En una entrevista con Servimedia, Lobato ha reclamado al PP “que se moje” y hable “con claridad” en este asunto y deje de dar “bandazos”. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido que su partido romperá con el PP en los Ejecutivos autonómicos que acepten menores inmigrantes de Canarias, lo que Lobato ve como una oportunidad para que el PP rompa con Vox.

Lobato indicó que “ojalá que el PP aproveche y rompa esos gobiernos con Vox” con la “percha” del “tema migratorio”. Afirmó que, en caso de que eso suceda, “ahí estará el PSOE en esas comunidades autónomas para tratar de ayudar a que haya sensatez, estabilidad y se pueda dejar a Vox al margen de las instituciones”. Argumentó que el PSOE es “un partido serio con 145 años de historia” y “tiene muy claro” que hay que evitar que los de Abascal estén “en la toma de decisiones” en las instituciones.

Lobato sostuvo que, en caso de que el PP pierda la mayoría en Parlamentos autonómicos por la cuestión de los menores inmigrantes, los socialistas deberían tener una “posición de responsabilidad” y “aportar esa estabilidad que necesitan los Gobiernos”. En cuanto a la posición que debe tener el Gobierno madrileño en la conferencia sobre menores inmigrantes de este miércoles en Tenerife, Lobato indicó que “Madrid tiene capacidad” para acoger a parte de estas personas que se encuentran actualmente en Canarias.

Defendió que Madrid es “una región abierta”, “potente” desde el punto de vista económico y puede ofrecer un “proyecto de vida” a “todos estos niños”. Añadió que está “estudiadísimo” que su autonomía tiene demanda de trabajadores para determinados empleos y que estas personas pueden ocuparlos. Además, advirtió al PP y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que asumir las “posiciones ultras” en asuntos como la inmigración lo que hace es alimentar a los partidos “ultras”, como destacó que está sucediendo en otros países de Europa.

La respuesta del Partido Popular: rechazo a los chantajes

El Partido Popular ha respondido desafiante al órdago de Vox con la acogida de menores, aunque no deja clara la posición de sus barones en la reunión de este miércoles sobre el reparto de menores inmigrantes entre comunidades. “Las amenazas y los chantajes con Alberto Núñez Feijóo no funcionan. Se equivoca quien pretenda chantajear. Que se vaya olvidando. Ellos verán lo que hacen, nosotros somos un partido de Estado, serio, responsable y solidario. Que cree que Canarias es España. Esta es nuestra posición, alejada de la de Vox y la del Gobierno”, ha defendido el portavoz del PP, Borja Sémper, en relación con el partido de Santiago Abascal.

Preguntado por si el PP se ha planteado romper motu proprio los Gobiernos con la extrema derecha ante las diferencias sobre la acogida de los menores, el portavoz lo ha descartado: “Nosotros motu proprio no rompemos nada. Queremos estabilidad. Por ese argumento, el Gobierno tendría que haber roto con La Rioja y Castilla— La Mancha, que rechazaron el anterior reparto. Y con Fuenlabrada”.

La reunión Sectorial

Las comunidades del PP, ha explicado el portavoz, reclamarán mañana en la reunión sectorial la creación de un fondo de contingencia y que el Gobierno provea los medios suficientes para la acogida para las autonomías que hayan excedido su capacidad. “Con carácter general, los territorios pueden atender hasta el límite de su capacidad. Excederla sería incurrir en un comportamiento inhumano. Para todo lo que vaya más allá de nuestra capacidad máxima de acogida, es el Gobierno el que tiene que procurar los medios”, ha indicado el portavoz.

El PP no desvela qué posición adoptará en relación con la propuesta de reforma de la ley de extranjería que han pactado el Gobierno de Canarias (del que forma parte el PP) y el Ejecutivo central. “El Gobierno trata a los menores como paquetería exprés”, se ha quejado el portavoz popular.

Críticas del PP al Gobierno

Sémper ha denunciado que “ni nos impresionan los órdagos de Vox ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno”. Criticó que el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones en inmigración y control de fronteras: “Tenemos un Gobierno irresponsable que juega a la división para intentar tapar su inoperancia”. Critica que los menores no acompañados sean “paquetería exprés o bultos” para el Gobierno y le exige que no actúe con frivolidad: “Ofrecemos solidaridad, pero exigimos medios”, reclama, y pide al Ejecutivo que abandone el cinismo y asista a la Conferencia Sectorial con la intención de acordar y no imponer.

La carta a la Comisión Europea

El portavoz popular anunció que la portavoz del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha remitido una carta a la Comisión Europea alertando de la situación que se está dando en España con los menores no acompañados (menas) como consecuencia de la inacción del Gobierno de Sánchez. Exige al Gobierno que dialogue en materia de inmigración y cree que no puede ser que las CCAA se enteren del traslado de menores una vez que están en sus territorios: “La solidaridad del PP está fuera de toda duda, en las CCAA en las que gobierna y que acogen al 81% de los menores no acompañados, un total de 5.000, frente a los 341 de las del PSOE”.

Sémper recordó que corresponde al Gobierno habilitar medios y gestionarlos cuando se excedan los límites de capacidad de las CCAA: “Somos solidarios; no con el Gobierno, sino con los canarios que se ven desbordados ante esta situación”. Solicitó un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las CCAA de medios para abordar la grave situación de los menores que ya han sido acogidos. También reclamó que el Gobierno ejerza sus competencias, haga una política exterior eficaz, trabaje con los países de origen, frene a las mafias y controle las fronteras.