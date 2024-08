Ultimátum de Esquerra a Sánchez: o cede la financiación singular o tendrá que convocar elecciones

Las palabras de la ministra Montero sobre el nuevo modelo de financiación en Cataluña ya han tenido su reacción en la Generalitat. Y, tal como era de prever, no han gustado a Esquerra. La portavoz de la formación republicana, Raquel Sans, ha advertido este miércoles de que su grupo retirará el apoyo parlamentario al PSOE si incumple el pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat que incluye una financiación singular para Cataluña, según informa Efe.

ERC ha reaccionado así a las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negó que el acuerdo fiscal para Cataluña pactado con los republicanos para la investidura de Illa sea un concierto económico, e invitó a las comunidades autónomas a “inspirarse” en ese pacto para “poder explorar otras rutas y caminos” en el sistema de financiación autonómica.

“Si el PSOE no cumple con su palabra, ERC no dará apoyo a ninguna iniciativa del PSOE. O deberá buscar mayorías alternativas o Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones, porque los acuerdos, y lo que está firmado, Montero es plenamente consciente. Puede llamarlo como quiera, pero si no se cumplen estos acuerdos ERC tendrá que retirar cualquier posible apoyo al PSOE”, manifestó en un mensaje de audio distribuido por el partido.

Montero, ha asegurado Sans, “es consciente de lo que ha pactado con ERC”: “Si no quiere llamarle concierto económico, que le llame financiación singular. Pero es un acuerdo que tiene que cumplir”, ha dicho.

La formación republicana ha enmarcado las declaraciones de Montero “en un contexto de presión por parte del resto de comunidades autónomas y partidos políticos”, aunque ha añadido que el PSOE “sabe perfectamente qué es lo que firmó: el concierto económico, a pesar de que no lo quiera llamar así”.

En caso de que el PSOE incumpla este acuerdo, Sans ha asegurado que Sánchez deberá buscar “apoyos alternativos” en el Congreso de los Diputados para aprobar medidas tales como los presupuestos generales del Estado.

En una rueda de prensa con motivo de su visita institucional al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), Montero ha explicado que el acuerdo firmado por los socialistas catalanes con ERC “no es un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación autonómica” y además “no supone ningún agravio para el resto de los territorios”.