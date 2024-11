Verónica Martínez nueva portavoz de Sumar en el Congreso: “Es el momento de hacer política feminista y progresista”

Sumar ha anunciado un cambio significativo en su estructura parlamentaria con la designación de Verónica Martínez Barbero como nueva portavoz en el Congreso. La exdirectora general de Trabajo, diputada por Pontevedra y figura cercana a Yolanda Díaz, ocupará el cargo dejado por Íñigo Errejón, quien dimitió el pasado 25 de octubre tras las acusaciones de acoso sexual que pesaban en su contra. La elección de Martínez ha sido tomada "de manera unánime entre todas las fuerzas" de Sumar, según ha explicado la formación en un comunicado.

La figura de Martínez, de origen asturiano pero con arraigo gallego, representa el consenso y un mensaje de renovación dentro de Sumar. Su trayectoria en defensa de los derechos laborales, junto con su experiencia como inspectora de Trabajo y Seguridad Social y directora general de Trabajo en el Ministerio de Yolanda Díaz, la han posicionado como una apuesta sólida para liderar la portavocía del grupo parlamentario. “No voy a negar que lo he meditado mucho, porque sé muy bien que el cargo que asumo es una gran responsabilidad”, afirmó Martínez en una carta dirigida a la militancia, en la que también subrayó su compromiso por una política progresista y feminista.

Tras el acuerdo unánime y horizontal de las fuerzas de nuestro grupo parlamentario, asumo con convicción la portavocía de @sumar en el Congreso.



Es el momento de defender un proyecto feminista, plurinacional y comprometido con los derechos de la clase trabajadora. ✊🏻🩷 pic.twitter.com/4Gv5Qcmsfw — Verónica M. Barbero (@m_barbero) November 6, 2024

Consenso y reestructuración en Sumar

El nombramiento de Martínez llega en un momento clave para Sumar, que busca unificar fuerzas tras el caso Errejón y consolidarse en el Congreso. La coalición ha resaltado que el proceso de elección de Martínez no solo responde a la necesidad de cubrir el vacío de liderazgo, sino que marca el inicio de una reorganización que contempla "un espacio de coordinación donde todas las fuerzas participen en igualdad de condiciones". Según Sumar, el consenso alcanzado con la elección de Martínez fortalecerá el trabajo en el grupo parlamentario y fomentará el diálogo interno entre las fuerzas políticas.

Desde su creación, Sumar ha tenido que lidiar con las particularidades y tensiones propias de una coalición plurinacional. La inclusión de Izquierda Unida (IU) y otros partidos ha implicado negociaciones constantes y una organización en la que las decisiones, según IU, deberían tener un carácter más colectivo y consensuado. Antonio Maíllo, miembro destacado de IU, ha pedido además un cambio en el nombre de la coalición, considerando que "la confusión entre Sumar como grupo parlamentario y Movimiento Sumar como partido de Díaz es un problema político".

Un perfil con experiencia en derechos laborales y políticas sociales

Martínez, quien será la tercera persona en liderar la portavocía de Sumar en la actual legislatura, cuenta con una extensa carrera en defensa de los derechos laborales. Tras más de quince años de trayectoria en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Galicia y diversos cargos en el ámbito laboral, ha jugado un papel decisivo en la elaboración de medidas como los ERTEs durante la pandemia y la reforma laboral. Su experiencia en políticas laborales ha sido fundamental para que, desde su posición como presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, impulsara la reciente Ley ELA, destinada a mejorar la vida de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica.

“No son tiempos fáciles para hacer política”, comentó Martínez en su carta, “pero yo no renuncio. No me rindo. Tenemos la oportunidad de hacer de la política una fuente de soluciones para las familias trabajadoras”. Esta declaración reafirma su voluntad de liderar con una agenda que atienda las necesidades de la clase trabajadora y que modernice el país desde un enfoque progresista.

Izquierda Unida y el debate sobre el nombre de Sumar

La decisión de ubicar a Martínez como portavoz ha reavivado debates internos en la coalición, especialmente en lo que respecta a su estructura y nomenclatura. Desde hace tiempo, IU ha abogado por un cambio en el nombre de la coalición, argumentando que la confusión entre Sumar como nombre del grupo parlamentario y Movimiento Sumar como el partido de Díaz complica la identificación de la coalición en el espacio público. Maíllo ha reiterado esta petición en un comunicado, donde solicitaba "métodos de decisión multilateral y democráticos" que permitan a todas las fuerzas sentirse representadas de forma equitativa.

La mesa de partidos de Sumar, encargada de coordinar y resolver estas tensiones, deberá abordar esta solicitud de cambio de nombre en próximas reuniones. Según IU, es imprescindible que se establezca un mecanismo de reuniones periódicas para facilitar una "coordinación horizontal" en la que todas las fuerzas tengan voz y voto.

Una portavoz para una nueva etapa en Sumar

La elección de Martínez refleja la voluntad de Sumar de dar un giro y consolidarse como una fuerza política estable, tras un periodo marcado por tensiones internas y el escándalo de Errejón. La figura de Martínez, considerada como alguien capaz de mediar entre las distintas sensibilidades de la coalición, supone una apuesta por la estabilidad y el consenso en un contexto donde Sumar necesita reconstruir su imagen y definir su proyecto.

De cara al futuro inmediato, la portavoz entrante se enfrenta a varios retos, entre ellos, consolidar el papel de Sumar en el Congreso y responder a las demandas de IU y otros partidos de la coalición en términos de representatividad y toma de decisiones. La primera prueba será el próximo 14 de noviembre, cuando asuma formalmente sus funciones como portavoz y, desde esa posición, lidere el trabajo del grupo parlamentario en una legislatura que se perfila como compleja.

“Es el momento de defender un proyecto feminista, plurinacional y comprometido con los derechos de la clase trabajadora”, ha escrito en sus redes sociales Martínez Barbero, un mensaje que conecta con las expectativas de muchos dentro de Sumar que ven en ella una representante de la renovación y el cambio en un momento delicado para la coalición.

Para Sumar, la etapa que inicia con Verónica Martínez como portavoz también plantea el desafío de responder a las críticas internas sobre la identidad y organización de la coalición. La unificación de sus voces bajo una misma dirección será clave para consolidarse como un actor relevante en la política nacional, y Martínez parece ser la figura destinada a encabezar ese esfuerzo.