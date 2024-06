Qué tipo de almohada deberías utilizar si tienes sobrepeso para no tener problemas de salud y conseguir un descanso profundo

Si no has logrado conciliar el sueño, si te levantas con dolores de espalda y de cabeza, o si tienes sobrepeso, el problema puede ser tu almohada. Es probable que no te hayas dado cuenta y es momento de que utilices una almohada adecuadamente, según el material, la forma y el tamaño que más se adapte a tu peso.

Por eso, si aún no has descubierto cuál es la almohada correcta y la que deberías utilizar, en este post te daremos más detalles. Además, sabrás identificar el tipo de almohada que necesitas con solo conocer algunas características de las más solicitadas.

¿Qué tipo de almohada debe usar una persona con sobrepeso?

Obtener un descanso placentero puede depender de muchos factores, entre ellos, el colchón y el tipo de almohada. Y si se trata de personas grandes o con problemas de salud, estos dos elementos pueden hacer la diferencia. Un tipo de almohada que sea cómoda es esencial si quieres evitar problemas mayores al dormir, o si necesitas dormir placenteramente.

Por ejemplo, entre la variedad de opciones que presenta el mercado, están las almohadas altas, las bajas, unas son más suaves que otras, etc. Lo cierto es que si no se elige la adecuada, el sueño y el descanso podría verse afectado. Incluso algunos han intentado dormir con varias almohadas, y muchos prefieren dormir sin ellas porque no encuentran comodidad.

La recomendación de expertos es optar por un tipo de almohada especial, suave, cómoda y de un material resistente para no tener que cambiarla rápidamente. Las almohadas para gente grande tienen ciertas características que las hacen ideales para un mejor descanso, especialmente en esta clase de personas. A continuación te hablamos de las más populares según la altura y el grosor.

Para dormir boca arriba

En estos casos lo mejor es seleccionar una almohada con una altura promedio de 10 a 13 cm, lo cual es ideal para un buen descanso y especialmente para quienes prefieren dormir boca arriba. Además, estas evitan que la cabeza quede fuera de la almohada para reducir dolores musculares.

Para dormir de lado

Aquí es ideal una almohada de 15 cm y con un grosor intermedio para adecuarlo al ancho del hombro. De esta manera, la cabeza quedaría más alineada con el hombro y el peso

sería soportable. De allí que, la almohada debe tener un material consistente y con suficiente dureza para personas grandes.

Ambas opciones permiten a la persona con sobrepeso descansar lo suficiente y tener el sueño que tanto desean para estar relajados al levantarse. Incluso, si se padece de alguna enfermedad o pequeño problema de salud, elegir una de estas puede garantizar muchos beneficios.

¿Cuáles son las almohadas más comunes para personas con sobrepeso y evitar problemas de salud?

Aunque pueda haber una amplia variedad de almohadas para elegir, es importante escoger una que se adapte al tamaño de la persona y a quienes tengan algún problema de salud en particular. Por eso, las más frecuentes son las siguientes. Echa un vistazo a las características que resaltan en cada una de ellas.

Por un lado, está la visco áloe vera que destaca por tener una capa de gel de aloe vera como tratamiento en su capa exterior. Esto le proporciona mayor suavidad al tacto y produce una sensación de calma al descansar. A su vez, es ideal para dormir boca arriba gracias a su firmeza y grosor.

También está la almohada tacto pluma, la cual es muy apropiada en caso de que la persona esté acostumbrada a dormir de lado. Entre sus diferentes cualidades encontramos que puede ser de tacto sumamente suave y ligero, gracias a que está fabricada con una fibra especial parecida a la pluma.

Esta almohada es una de las más solicitadas, ya que se le puede retirar la funda y lavarla con total tranquilidad. Pero además de esta, existen otras que seguramente convienen cuando se trata de personas grandes. Por ejemplo, la almohada nube es de firmeza media y su grosor permite descansar boca arriba sin temor a que la cabeza, tambalee.

Pero si se trata de mayor comodidad y prevención de enfermedades, la almohada viscoplus es una de las más acertadas. Dado que está fabricada con viscoelástica y algodón y el tratamiento sanitized, es capaz de alejar ácaros, bacterias y hongos.

Comprar la mejor almohada para un mejor descanso es una excelente inversión

Es cierto lo que muchos opinan, que para dormir lo que hace falta es tener sueño. Sin embargo, todos sabemos que hay sus excepciones, y que el buen descanso en ocasiones se puede ver alterado. Así que, ante la duda, lo mejor es contar con los elementos necesarios para garantizar un mejor descanso.

Entonces, tanto un buen colchón, como una almohada ideal, pueden ser lo que necesita una persona con sobrepeso para lograr conciliar el sueño. Y si lleva tiempo buscando una

almohada firme, suave o ligera en colchones xxl para pesos pesados la encuentran fácilmente.

Sin duda, tener una almohada cómoda y resistente, pero que se adapte al peso de la persona no tiene comparación. Así que, si eres tú una de esas personas, y necesitas mejorar la calidad de tu sueño, solo debes interesarte en visitar este lugar.

Sea que necesites dormir boca arriba o boca abajo, de firmeza media o alta, o que te gusten las almohadas que aporten mayor higiene, las encontrarás de todo tipo. Pero hay que recordar que mientras más firme y menos dura sea el tipo de almohada, será más agradable para personas grandes.

Y al comprar la almohada más adaptada según las necesidades personales, es importante fijarse en los aspectos más relevantes: que sirva para dormir en la posición que duermas, que tenga el material y el acabado de la mejor calidad, así como que aporte los mejores beneficios para la salud en general.

Sin duda, esto traerá los mejores resultados a la hora de hacer la elección más adecuada de tu almohada para lograr el descanso que te mereces.