Recuerdan a Moreno Bonilla que trabajó a las órdenes directas de la ministra que se encontró un Jaguar en su garaje

En una espiral de golpes bajos de impredecibles consecuencias y en plena vorágine de pullas de ida y vuelta entre el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y el PSOE de Juan Espadas, principal partido de la oposición en Andalucía, las relaciones de populares y socialistas en Andalucía han encontrado estos días su punto más álgido de confrontación de los últimos años, una vez que el líder socialista andaluz ha pasado claramente a la contraofensiva con una estrategia más incisiva y directa contra la gestión del ejecutivo andaluz, que ha cumplido ya cinco años al frente de la Junta andaluza. Las declaraciones de Moreno Bonilla este fin de semana pasado en Córdoba abonándose sin complejos a la teoría del ‘Gobierno ilegítimo’ de Pedro Sánchez ha sido para los socialistas la gota que ha colmado el vaso. “Rabillos de pasa, señor Moreno. Se llama Gürtel y no fue un invento sino una sentencia firme”, recuerda Espadas al presidente andaluz en la red social X. Moreno Bonilla acababa de afirmar con rotundidad que los socialistas “se inventaron una moción de censura contra un gobierno legítimo, el de Mariano Rajoy, porque decían que era corrupto”.

Efectivamente, las hemerotecas y la Justicia confirman que el PP ha sido condenado hasta en tres ocasiones por corrupción en tramas vinculadas al caso Gürtel. Precisamente Moreno Bonilla fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad entre los años 2011 y 2014, a las órdenes de la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que estuvo el mismo tiempo que Moreno Bonilla al frente del Ministerio hasta que presentó su dimisión en noviembre de 2014 tras ser condenada por esta trama a pagar una multa como partícipe a título lucrativo.

Moreno Bonilla coincidió a las órdenes directas de Mato los mismos cuatro años que fue ministra de Sanidad hasta que dimitió por el caso Gürtel

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional impuso a Mato en 2018 una multa de 27.857 euros. El fallo judicial la responsabiliza como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa. Mato estaba casada en aquella época en régimen de gananciales con Jesús Sepúlveda y el tribunal considera que los gastos abonados por los condenados de la trama debían correr a cargo de la sociedad de gananciales. “Parece evidente que si la señora Mato realiza unos viajes y recibe unos servicios que no abona, está obteniendo un beneficio en la parte o cuota que debiera corresponderle sufragar como miembro de la sociedad conyugal, por lo que, en la medida que supone un enriquecimiento sin causa, como decíamos arriba, viene obligada a restituir aquello en que se ha beneficiado”, especificaba la sentencia. Durante su declaración ante el tribunal, Mato aseguró que en ningún momento se sorprendió de tener coches de alta gama en su garaje, como un Jaguar, entre otros: “No me llamó la atención”, declaró.

Moreno Bonilla dejó unos meses antes de la dimisión de Mato sus responsabilidades a las órdenes directas de ella en el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse cargo de la Presidencia del PP andaluz. Este pasado 1 de marzo, Moreno Bonilla ha celebrado precisamente una década al frente de los populares andaluces, con un post en el que agradece a sus compañeros de partidos que lo eligieran presidente del partido en Andalucía tras así decidirlo directamente Rajoy e imponerlo a la dirección autonómica en 2014. “Soñamos un cambio que muchos creían imposible, lo hicimos realidad y hoy somos el partido que más se parece a los andaluces. ¡Gracias!”, escribe Moreno Bonilla en X. Moreno Bonilla fue el elegido por Rajoy para dirigir el partido en Andalucía tras apoyar la corriente de Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas frente al candidato del ex ministro del Interior Ignacio Zoido, José Luis Sanz, actual alcalde de Sevilla.

Tras las duras acusaciones de este pasado fin de semana en Córdoba de Moreno Bonilla contra el ejecutivo de Sánchez, el PSOE andaluz ha recordado al presidente andaluz que fue “uno de los mayores perceptores de sobresueldos” de la dirección del partido, como apareció en su día en una información de El Mundo sobre los denominados ‘Papeles de Bárcenas’.

Esta espiral de acusaciones mutuas entre populares y socialistas andaluces tuvo otro punto álgido en los días previos al 8M tras la campaña del PSOE andaluz contra Moreno Bonilla con su “Yo no te creo”, que en ningún caso han retirado pese a las duras críticas y presiones recibidas por los populares, y que los socialistas han dado por amortizada tras el fuerte impacto recibido entre ciudadanos y militantes del partido.