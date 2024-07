Dinero público financia el calentamiento global

Los gobiernos de todo el mundo están favoreciendo a las corporaciones en industrias especialmente contaminantes. De hecho, están subsidiando con dinero público sus emisiones de carbono y su degradación ambiental mediante incentivos fiscales extremos.

Un informe de la Red Internacional de Justicia Fiscal, al que Diario16+ ha tenido acceso, explica en detalle cómo los incentivos fiscales corporativos socavan la justicia climática. El documento aporta pruebas cualitativas de la prevalencia de los incentivos fiscales en dos sectores especialmente contaminantes: el transporte marítimo y las industrias extractivas.

En ausencia de una tasa impositiva corporativa mínima efectiva a nivel mundial, y como resultado de dinámicas de poder injustas y arraigadas desde hace décadas en la gobernanza fiscal global, esos incentivos privan de ingresos públicos críticos necesarios para llenar el déficit de financiación climática. Estos ingresos son importantes en particular para las comunidades más vulnerables al clima en el sur global, países que, en la línea de base, ya sufren relativamente más el abuso fiscal global.

Justicia fiscal y justicia climática

La justicia climática y la justicia fiscal están íntimamente vinculadas porque tienen como objetivo corregir prácticas y desigualdades profundamente discriminatorias mantenidas por una minoría –de países, de empresas y de personas– a expensas de todos los demás. El principio de que quien contamina paga es el núcleo de este vínculo: quienes emiten más deben pagar por los impactos negativos que generan.

Sin embargo, cuando muchas de las leyes y lagunas legales que existen en la tributación corporativa son utilizadas por sectores contaminantes, o incluso se aplican exclusivamente a ellos, quienes emiten más pueden pagar y pagan mucho menos, una contradicción directa del principio.

Dinero público a gran escala

Los incentivos fiscales son modificaciones de las normas tributarias que reducen lo que las personas o las empresas están obligadas a pagar, lo que proporciona un beneficio económico. A veces, se ponen a disposición solo de grupos específicos de personas o sectores. Muchos países ofrecen incentivos fiscales específicamente a dos de los sectores más contaminantes del mundo: el transporte marítimo y las industrias extractivas.

El transporte marítimo representa actualmente alrededor del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, a la par de la aviación. Es preocupante que se proyecte que crezca hasta el 10% de las emisiones globales para 2050. Se estima que la vasta, diversa y en constante crecimiento industria extractiva, con China a la vanguardia, produce hasta el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Entre estos incentivos fiscales que, al fin y al cabo, es dinero público, se incluyen tasas impositivas de prácticamente cero por ciento para los operadores de transporte marítimo y regímenes impositivos generalizados sobre el tonelaje, algunos de los cuales se extienden a actividades extractivas como la perforación en aguas profundas.

Los paraísos fiscales corporativos adoran a las multinacionales contaminantes y están fuertemente implicados en socavar el principio de que quien contamina paga al ayudar a estas empresas a aumentar su rentabilidad mediante el traslado de beneficios.

Muchos países también ofrecen incentivos a las empresas que operan en las industrias extractivas, incluidas las de combustibles fósiles, como el carbón. Esto incluye a países que no son ricos en recursos. La pesca, la tala y la minería ilegales se ven sumidas en un mayor secretismo mediante diferentes niveles de exenciones de ingresos corporativos, a veces encubiertas tras Zonas Económicas Especiales, lo que reduce aún más la rendición de cuentas de estos sectores.

Retos y soluciones

Los incentivos fiscales nocivos para las industrias contaminantes reflejan dos desafíos particulares de los impuestos para el clima.

En primer lugar, los gobiernos se están privando de ingresos públicos que necesitan urgentemente y que ascienden a miles de millones de dólares. Las normas globales contra la erosión de la base imponible (GloBE) en el marco de las recomendaciones del segundo pilar de la OCDE, con la nueva tasa impositiva corporativa mínima efectiva global del 15%, no son ninguna solución para este problema y dejan lagunas e incentivos en su lugar.

Afortunadamente, existen propuestas más ambiciosas para una tasa impositiva mínima global alternativa, como la hecha pública por el South Centre. Por ejemplo, los países pueden buscar una tasa impositiva global alternativa y efectiva actuando en agrupaciones regionales y de manera unilateral, incluida la revisión de los regímenes impositivos sobre el tonelaje.

En segundo lugar, la prevalencia y la naturaleza de los incentivos fiscales nocivos son un símbolo de profundas desigualdades estructurales en la gobernanza fiscal mundial. Este sistema está fuertemente condicionado por el excluyente y opaco liderazgo de la OCDE, que niega la soberanía de los países sobre sus derechos tributarios –especialmente en el sur global.

Esta organización ha sido incapaz de reformar estructuralmente sus propias normas tributarias globales y de frenar significativamente el abuso fiscal. Sólo una revolución democrática en la elaboración de normas fiscales puede sacudir el sistema actual en virtud del cual los gobiernos se coluden de hecho con las corporaciones contaminantes y las subsidian continuamente mediante incentivos fiscales a gran escala.

El costo astronómico de los incentivos fiscales, tanto financieros como morales, no es nada nuevo. En España se puede comprobar con las políticas de Isabel Díaz Ayuso, políticas que ya fracasaron en Estados Unidos y Reino Unido.

Enfrascados en una carrera hacia el abismo y bajo la falsa economía de mantenerse “competitivos” para las inversiones, los gobiernos han estado renunciando conscientemente a ingresos a gran escala. Se muestran complacientes con los poderes corporativos que son los principales culpables de la crisis climática, descubiertos haciendo lavado de imagen y mintiendo una y otra vez, y litigando agresivamente cuando creen que sus ganancias están en peligro a través de la legislación ambiental, en un desprecio apenas disimulado del principio de que quien contamina paga.

Conferencia de Bonn y las normas fiscales incumplidas

Cuando los gobiernos sistemáticamente no utilizan una política fiscal efectiva y progresiva para llenar sus presupuestos, no sorprende que las políticas de austeridad se generalicen. Tampoco sorprende que a los peores contaminadores –tanto históricos como actuales– no parezca gustarles mucho la idea de pagar por sus nocivos impactos climáticos.

Las negociaciones en la Conferencia sobre cambio climático de Bonn sobre los compromisos de financiación climática muestran hasta qué punto los países de altos ingresos están poco dispuestos a ofrecer compensaciones climáticas para el sur global, especialmente en forma de financiación para pérdidas y daños.

Los países desarrollados trataron de centrar las conversaciones en las múltiples capas de financiación que, según ellos, conforman el objetivo final. Hacen hincapié en que es necesario llegar a un acuerdo sobre esto antes de poder elegir un número.

Los países ricos bloquean un compromiso financiero en forma de pagos climáticos incondicionales. Sus capas incluyen, en cambio, financiación privada, préstamos, movilización de recursos internos y mercados de carbono. Tal vez, al poner un espejo frente a sus propios fracasos, se niegan a darse cuenta de lo que la movilización de los ingresos fiscales corporativos podría hacer por la financiación climática y los servicios públicos en su propio patio trasero.