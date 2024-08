Los extraterrestres no gastan luz

Una de las prioridades clave de la NASA es comprender la posibilidad de que exista vida en otras partes del universo. La NASA, en teoría, no ha encontrado ninguna evidencia creíble de vida extraterrestre, pero está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluida la de si estamos solos en el universo.

Para quienes estudian el potencial de vida más allá de la Tierra, una de las preguntas que se plantean desde hace tiempo es tratar de determinar la probabilidad de vida microbiana frente a vida compleja de una civilización tan avanzada que podamos detectar señales de ella, llamadas tecnofirmas. Estudiar las respuestas a preguntas como esa puede ayudar a orientar las sugerencias sobre nuevos telescopios o misiones para destacar los lugares y las formas más probables de buscar vida.

Ahora, un artículo reciente publicado en el Astrophysical Journal postula que, si existen civilizaciones extraterrestres avanzadas, una de las razones por las que podrían ser difíciles de detectar con telescopios desde nuestro punto de vista es que sus necesidades energéticas pueden ser relativamente modestas. Si su cultura, tecnología y tamaño de población no necesitan grandes cantidades de energía, no se les exigiría que construyeran enormes estructuras de recolección de energía estelar que pudieran ser detectadas por los telescopios actuales o propuestos. Tales estructuras, según la experiencia terrestre, podrían ser conjuntos de paneles solares que cubrieran una parte significativa de la superficie de su planeta o megaestructuras en órbita para aprovechar la mayor parte de la energía de su estrella madre, ambas cosas se podrían detectar desde el sistema solar.

“Descubrimos que incluso si nuestra población actual de aproximadamente 8.000 millones se estabiliza en 30.000 millones con un alto nivel de vida, y sólo usamos energía solar como fuente de energía, aún usamos mucha menos energía que la proporcionada por toda la luz solar que ilumina nuestro planeta”, explica Ravi Kopparapu del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, autor principal del artículo.

La paradoja de Fermi

El estudio tiene implicaciones para la paradoja de Fermi, postulada por el físico Enrico Fermi, que plantea la pregunta de que, dado que nuestra galaxia es antigua y vasta y los viajes interestelares son difíciles pero posibles, ¿por qué no se ha extendido aún una civilización extraterrestre por la galaxia?

“Lo que esto implica es que las civilizaciones podrían no sentirse obligadas a expandirse por toda la galaxia porque podrían alcanzar niveles sostenibles de población y de consumo de energía incluso si optaran por un nivel de vida muy alto”, comenta Kopparapu. “Pueden expandirse dentro de su propio sistema estelar, o incluso dentro de sistemas estelares cercanos, pero es posible que no existan civilizaciones que se extiendan a toda la galaxia”. Además, es posible que nuestra propia experiencia tecnológica aún no sea capaz de predecir lo que podrían hacer civilizaciones más avanzadas.

“Las estructuras de recolección de energía estelar a gran escala pueden resultar especialmente obsoletas si tenemos en cuenta los avances tecnológicos”, añade Vincent Kofman, coautor del artículo de la NASA Goddard y la American University de Washington, DC. “Seguramente una sociedad capaz de colocar estructuras enormes en el espacio podría acceder a la fusión nuclear u otros métodos de generación de energía eficientes en el espacio”.

Los investigadores utilizaron modelos informáticos y datos satelitales de la NASA para simular un planeta similar a la Tierra con distintos niveles de cobertura de paneles solares de silicio. Luego, el equipo modeló un telescopio avanzado como el Observatorio de Mundos Habitables de la NASA propuesto para ver si podía detectar paneles solares en el planeta a unos 30 años luz de distancia, que es relativamente cerca en una galaxia que se extiende a más de 100.000 años luz. Descubrieron que se necesitarían varios cientos de horas de tiempo de observación con ese tipo de telescopio para detectar firmas de paneles solares que cubrieran aproximadamente el 23% de la superficie terrestre de un exoplaneta similar a la Tierra. Sin embargo, el requisito para 30.000 millones de humanos con un alto nivel de vida era solo un 8,9% de cobertura de paneles solares.

En busca de tecnofirmas

Las civilizaciones extraterrestres con tecnología avanzada podrían descubrirse por sus tecnofirmas, manifestaciones observacionales de tecnología extraterrestre que podrían detectarse o inferirse mediante búsquedas astronómicas. Durante décadas, los científicos han estado utilizando radiotelescopios para buscar posibles transmisiones de radio extraterrestres. Más recientemente, los astrónomos han propuesto utilizar un telescopio como el Observatorio de Mundos Habitables para buscar otros tipos de tecnofirmas, como “huellas dactilares” químicas en las atmósferas de exoplanetas o características específicas en la luz reflejada por un exoplaneta que podrían anunciar la presencia de grandes paneles solares de silicio.

El nuevo estudio supone que los extraterrestres construirían paneles solares a partir de silicio porque es relativamente abundante en comparación con otros elementos utilizados en la energía solar, como el germanio, el galio o el arsénico. Además, el silicio es bueno para convertir la luz emitida por estrellas similares al Sol en electricidad y su extracción y fabricación en células solares es rentable.

Los investigadores también suponen que una hipotética civilización extraterrestre dependería exclusivamente de la energía solar. Sin embargo, si se utilizan otras fuentes de energía, como la fusión nuclear, se reduciría la tecnofirma del silicio, lo que haría que la civilización fuera aún más difícil de detectar. El estudio señala, además, que la población de la civilización se estabilizará en algún momento. Si esto no sucede por la razón que sea, tal vez se vean obligados a expandirse cada vez más hacia el espacio profundo. Por último, dice la NASA, es imposible saber si una civilización avanzada puede estar utilizando algo que aún no hemos imaginado y que requiere inmensas cantidades de energía.