Guía urgente para afectados por la DANA: cómo gestionar las indemnizaciones

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha dejado un rastro de destrucción y tragedia en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Con al menos 95 muertos y decenas de desaparecidos, la magnitud de los daños es incalculable. El Gobierno ha decretado tres días de luto en honor a las víctimas, mientras los damnificados enfrentan ahora la compleja tarea de recuperar parte de lo perdido a través de seguros y ayudas oficiales. Esta guía recoge los pasos esenciales para solicitar indemnizaciones y explica qué coberturas ofrecen los diferentes organismos, desde el Consorcio de Compensación de Seguros hasta Agroseguro.

Qué daños cubren los seguros y el Consorcio de Compensación

1. Daños materiales en viviendas y bienes personales

Si tienes una póliza de seguro que cubra daños materiales directos, como incendio, robo o rotura de cristales, puedes reclamar los daños causados por inundaciones o desbordamientos de ríos al Consorcio de Compensación de Seguros. Este organismo, que depende del Ministerio de Economía, se activa en situaciones de “acontecimientos extraordinarios” como el paso de esta DANA.

Pasos a seguir:

- Verifica que tu seguro esté al corriente de pago.

- Notifica los daños dentro de los 7 días desde su conocimiento.

- Puedes reclamar en línea (a través de [Consorseguros](https://www.consorseguros.es)) o por teléfono en el número 900 222 665.



Si la vivienda sufre daños por vientos superiores a los 120 km/h o por tornados, el Consorcio también se encarga de la indemnización, siempre que el seguro esté vigente y cumpla con los requisitos de cobertura.

2. Vehículos afectados por la DANA

Los daños en coches y motocicletas están cubiertos por el Consorcio, independientemente de la modalidad de seguro, siempre que el vehículo esté asegurado. Incluso los vehículos con seguro mínimo (a terceros) pueden recibir compensación por daños derivados de la DANA.

Trámite:

- Presenta la documentación del seguro y la información bancaria para el pago de la indemnización.

- Realiza la solicitud en línea o por teléfono.

3. Daños en empresas y pérdida de beneficios

Las empresas aseguradas pueden recibir compensaciones por los daños materiales y la pérdida de ingresos si han tenido que interrumpir sus actividades. Por ejemplo, el Consorcio cubrirá las pérdidas ocasionadas en cámaras frigoríficas o la interrupción del negocio por daños en las instalaciones.

Procedimiento:

- La empresa debe presentar la póliza de seguro y especificar las pérdidas.

- Un perito asignado valorará el impacto económico para definir el monto de la indemnización.

4. Cobertura para la agricultura y el sector agroalimentario

Agroseguro se encarga de indemnizar los daños en cultivos y arbolado asegurado, incluyendo aquellos derivados de granizo, viento fuerte o inundación. Este organismo también cubrirá la muerte de ganado y daños en infraestructuras como invernaderos afectados por el temporal.

Reclamar daños agrícolas:

- Contacta con Agroseguro en cuanto observes los daños en las cosechas.

- Proporciona toda la documentación y fotografías para agilizar la reclamación.

Requisitos para recibir una indemnización

Es crucial que los afectados documenten cuidadosamente los daños y actúen con rapidez. Según la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, los afectados deben informar a su aseguradora en un máximo de siete días, salvo que la póliza especifique un plazo mayor.

1. Documentación necesaria:

- Fotografías detalladas de los daños.

- Copia de la póliza de seguro y recibos de pago al corriente.

- Facturas o presupuestos de reparación.

2. Mantén los desperfectos sin reparar hasta que llegue el perito

Es importante que el perito evalúe los daños en su estado original. En caso de que un organismo público pida mover un vehículo o reparar algo urgente, solicita una acta notarial o certificado oficial.

3. Cómo proceder si tu seguro no cubre los daños

Alrededor del 60% de los bienes afectados por la DANA no están asegurados, lo que implica que la mayoría de los daños materiales deberán ser asumidos por los afectados o por ayudas públicas, si las hubiera. Si no tienes seguro o tu póliza no cubre todos los daños, el Gobierno ha anunciado que habilitará fondos de emergencia, aunque este tipo de ayuda suele ser limitada y puede tardar en llegar.

Ayudas públicas y de emergencia: cuándo solicitarlas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha asegurado que el Estado y la Unión Europea intervendrán con recursos para los damnificados. Sin embargo, las ayudas públicas suelen tardar en procesarse y, aunque complementarias, no suplen el seguro. En este contexto, el seguro es el recurso más inmediato y seguro para recuperar parte de los bienes afectados.

1. Prioriza el seguro como primera ayuda:

- Las ayudas del gobierno o comunitarias pueden demorar y serán un apoyo complementario.

2. Plataforma Naturalmente Protegidos

Qué hacer si experimentas cortes de luz o daños eléctricos

Los cortes de luz provocados por la DANA pueden haber dañado electrodomésticos y dispositivos conectados. Si tu póliza incluye cobertura por daños eléctricos causados por fenómenos naturales, tu aseguradora debería cubrir estos desperfectos.

Para ello, es recomendable revisar las pólizas de hogar y contactar a las compañías eléctricas para gestionar el reporte de incidencias. En el caso de que estos cortes hayan afectado equipos, solicita un presupuesto de reparación y reclama a la distribuidora si la póliza no cubre el daño.

1. Pasos para reclamar daños eléctricos:

- Documenta el daño y contacta a la aseguradora.

- Facilita las facturas de los dispositivos afectados.

Claves finales para los afectados por la DANA

- Consulta siempre tu póliza antes de hacer reclamaciones. Aunque el Consorcio cubre ciertos daños extraordinarios, solo responderá si tienes un seguro en vigor.

- Utiliza la tecnología: tanto el Consorcio como las aseguradoras permiten hacer trámites en línea, lo cual agiliza el proceso y evita que los afectados tengan que desplazarse.

- Considera contactar con asociaciones de consumidores si tienes dificultades en el proceso de reclamación. Algunas organizaciones ofrecen apoyo gratuito para revisar casos y orientar a los afectados sobre sus derechos.

En un momento de crisis, es fundamental comprender cómo proceder para reclamar daños por desastres naturales. Con esta guía, los afectados podrán navegar mejor el proceso y asegurar, en la medida de lo posible, el respaldo económico necesario para reconstruir sus vidas tras el paso de la DANA.