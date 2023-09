Trías (Junts) acusa al PSOE de estar detrás del Golpe del 23-F en plena negociación sobre la investidura de Sánchez

El ex alcalde de Barcelona y actual líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha afirmado este lunes que “el PSOE estaba detrás del 23-F”. “Igual aún hay algún inocente que se crea eso. Yo creo que los socialistas estaban detrás. Dirán que estoy mayor, pero es evidente”, ha insistido.

“Hubo un golpe de Estado el 23-F, nadie se puede creer que fue un golpe de Estado del señor Tejero. Yo creo que los socialistas estaban detrás”. Esta ha sido la acusación que ha lanzado este lunes el excandidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, en una entrevista en SER Catalunya. “Se acabó el 23-F, cambió el Gobierno y lo primero que hicieron fue la LOAPA [la ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, una norma para el desarrollo de las autonomías]”.

El partido de Trias, Junts, liderado por Carles Puigdemont, negocia estos días la posible investidura de Pedro Sánchez. “Sé que los socialistas se enfadarán, dirán que estoy mayor, pero es evidente”, ha insistido Trias.

Trias una piedra en el camino

Trias ha irrumpido con esta acusación contra el PSOE en plenas negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez. El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona se ha mostrado partidario de llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez e investirle presidente, pero “no a cualquier precio”. Además, volvió a repetir los puntos claves de Puigdemont, quiere conocer la opinión de Sánchez sobre la autodeterminación y la amnistía y espera propuestas por parte del PSOE.

Conversaciones con Collboni en el ayuntamiento

Xavier Trias ha revelado que en los últimos días el alcalde Jaume Collboni le ha llamado para emplazarle a una reunión en los próximos días para explorar una posible colaboración con los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona. Trias no descartó que Junts entre en el gobierno municipal de Barcelona si llegan, aunque él no hará “del monaguillo de Collboni”, dijo. “Yo me iré a casa”, ha insistido Trias que ha recordado que cuando se presentó a las elecciones ya fue con la condición de marchar a casa si no era alcalde.

Trias ha explicado que Junts puede quedarse como oposición, responsable, pero dura, o, si los socialistas se acercan a su formación, sentarse y ver si se puede llegar a un acuerdo con el PSC.

El exalcalde de Barcelona no quiso pronunciarse sobre si la amnistía debiera llevar asociado el compromiso de los independentistas de abandonar la vía unilateral.