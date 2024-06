URGENTE: El SOS del Taxi al Ministerio de Trabajo y Sindicatos

El sector del taxi en Madrid, compuesto mayoritariamente por autónomos unititulares de licencia (75%), lanzamos un ppp SOS al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en el contexto de la negociación del nuevo convenio laboral. En un momento crucial para el futuro del sector, los taxistas solicitamos medidas contundentes para implementar un control real y eficiente de la jornada laboral de los taxistas asalariados, con el objetivo de frenar el fraude laboral, el fraude fiscal y la competencia desleal.

Contexto y Problemas Actuales

El 25% de los taxis en Madrid pertenecen a floteros o inversionistas que no trabajan sus propios vehículos, operando de manera empresarial. En la actualidad, muchos conductores asalariados trabajan entre 12 y 16 horas diarias, una práctica ilegal que constituye fraude laboral y fiscal, y que fomenta la competencia desleal contra los taxistas que sí cumplen con la normativa laboral.

Esta situación se traduce en una espiral de explotación que afecta a todo el sector. La sobreoferta de taxis en la calle reduce la facturación por hora, afectando gravemente a los autónomos unititulares pero también a los pocos taxistas asalariados que sí quieren cumplir la ley. Además, la imposibilidad de encontrar conductores dispuestos a trabajar bajo las condiciones legales, impide la creación de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento del sector como un verdadero motor económico, dado que además en la sociedad actual las personas han evolucionado y aspiran a profesiones en las que poder conciliar vida social y familiar. Es por ello que los jóvenes no quieren ser taxistas conocedores de las deplorables condiciones que deberán soportar si deciden acceder a la profesión.

Buscando trabajo de Taxista:

Un taxista asalariado decidió grabar algunas llamadas telefónicas a varios propietarios de licencia que buscaban contratar a un conductor, comprobando la normalización del fraude laboral existente en el sector, con respuestas como: “esto es el taxi y el taxi es para ganar dinero, aquí nadie te controla las horas que trabajas”, “aquí vas a ganar el doble o el triple de los que salga en tu nómina”, “si me dices que quieres trabajar a nómina significa que tú nunca has trabajado en el Taxi, “¿nómina? ¿Qué nómina?”, “ ah… que tú quieres trabajar 8 horas y cobrar tu nómina, pues entonces no tenemos nada más que hablar caballero”, “tus vacaciones son 15 días en agosto porque te obliga el ayuntamiento” (y no te los pagan), “el combustible lo pagas tú” (lo paga el asalariado)

“EL Taxi es un castigo”

Un taxista asalariado no cuenta que “el taxi es un castigo”, “aquí no hay vida”, “pagamos el combustible nosotros y encima en titular se degrava el 21% de lo que le hemos pagado nosotros”

Propuesta de Soluciones

Control de Jornada Laboral

Para romper este ciclo de explotación y autoexplotación, los taxistas proponemos la implementación de un sistema de control real de la jornada laboral. Este control debería estar basado en las directrices de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 14 de mayo de 2019 (Asunto C-55/18: CCOO), es de ir un control efectivo, veraz y real, de la jornada laboral de los trabajadores de todos los estados miembros. Proponemos que en Madrid, este control se realice a través de la aplicación pública TXMAD, ya existente y utilizada por todos los taxistas de la capital. Esto supondría disponer de una herramienta a coste 0 para el taxista y con un trabajo informático ya muy avanzado, dado que todos los taxistas de Madrid disponemos en la actualidad un perfil de usuario en dicha app, que diferencia si somos autónomos o asalariados dentro de una base de datos muy potente, ya creada.

Taxista Pide a la Ministra de Trabajo el control de la jornada a los asalariados https://youtube.com/shorts/lWTpP52tea8?feature=shared

Mejoras en la Aplicación TXMAD

Se propone la inclusión de funcionalidades en TXMAD para facilitar el control y la digitalización del sector:

– **Facturación Electrónica**: Tanto usuarios como conductores podrían gestionar facturas electrónicas de manera sencilla y legal, mejorando la transparencia y eficiencia del servicio.

– **Control de Jornada Laboral**: Implementar un sistema de registro de horas laborales mediante reconocimiento facial y huella dactilar, conectado al taxímetro mediante tecnología bluetooth. Este sistema garantizaría que los conductores no trabajen más allá de las horas permitidas, ya que el taxímetro se desactivaría automáticamente al finalizar la jornada laboral (40 horas semanales).

Tito Álvarez, líder del Taxi de Barcelona, pide las 8 horas para los taxistas asalariados https://youtube.com/shorts/lWTpP52tea8?feature=shared

– **Prevención de Fraude**: Si el taxímetro se apaga y se enciende en menos de una hora, el sistema debería contabilizarlo como un período continuo de trabajo para evitar que el conductor apague el taxímetro entre servicio y servicio con el fin de no “gastar” horas y poder alargar su jornada. Además, establecer un tiempo de espera de cinco minutos para que el taxímetro esté operativo después de encenderse, previniendo también así de manera más efectiva aún, todas estas posibles trampas. Otra de las particularidades sería que la app deberá solicitar la huella dactilar al conductor tanto al inicio del día, como también de manera aleatoria (sin un tiempo especificado) a lo largo de la jornada laboral, para así evitar la posible trampa de que el autónomo propietario de la licencia, arranque el coche por la mañana y se lo entregue a su conductor sin límite de horas.

Beneficios Esperados

Implementar estas medidas contribuiría a:

– **Crear Empleo**: Estimamos que podrían generarse hasta 3 puestos de trabajo por cada licencia en la actualidad o incluso cinco puestos de trabajo en caso de que algún día se aprueban turnos de 24 horas, siete días a la semana. (contra lo que estamos en contra pero de esta manera paliaríamos algunos de los efectos adversos de dicha medida)

– **Mejorar las Condiciones Laborales**: Al regular y controlar las horas de trabajo, se crearían condiciones más saludables y justas para los conductores.

– **Frenar la Competencia Desleal**: Un control eficiente de la jornada laboral nivelaría el campo de juego, beneficiando tanto a autónomos como a los asalariados que sí cumplen con la ley.

– **El mercado se autoregulará en función de la demanda**: ante una posible futura crisis, el sector quedará blindado con una rentabilidad/hora más eficiente y los asalariados podrán ser contratados en función de la demanda siempre que sean rentables de manera acorde a la ley y no que el titular rentabilice a su “esclavo” a base de “latigazos”.

Llamada a la Acción

Es crucial que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos tomen en cuenta estas propuestas durante la negociación del convenio laboral. Ignorar estas demandas perpetuaría una situación insostenible, perjudicando a la mayoría de los taxistas y beneficiando únicamente a un pequeño grupo que opera al margen de la legalidad.

El sector del taxi en Madrid está al borde del colapso, y solo una intervención decidida y eficiente puede salvarlo. Los taxistas autónomos, que representamos el 75% del sector, pero también el 25% restante, asalariados, merecemos condiciones laborales justas y un entorno en el que podamos prosperar sin recurrir a la autoexplotación.

Este mensaje no solo es un llamado a la justicia, sino una propuesta clara y viable para revitalizar un sector fundamental para la movilidad y la economía de Madrid. La administración y los sindicatos tienen la oportunidad de hacer historia, adoptando medidas que garantizarán un futuro próspero y justo para todos los taxistas.