“Vivimos adormecidos en un estado de credulidad sobre lo que nos cuentan los medios de comunicación”

Empresaria de profesión, licenciada en Dirección de Marketing y Comunicación Internacional, nuestra entrevistada cuenta con numerosos cursos y titulaciones relacionadas con el ámbito empresarial y pedagógico. Sin embargo, su vida dio un giro importante que determinaría su mirada y su actitud ante la realidad. De ese giro, de la actualidad mundial, del miedo que nos siembran, del despertar de una nueva conciencia y de su primer libro, ‘Vida, muerte y resurrección’ (Frecuencia 44 y Círculo Rojo, 2023), conversamos con la autora.

¿Cómo observa la actual realidad mundial?

La sociedad actual crea incertidumbre a los humanos que vivimos en ella, nos sentimos en un entorno cambiante y circulante de energías que nos llevan a todos de aquí para allá. Y a veces no sabemos bien ni para qué hacemos lo que hacemos en nuestro día a día. Esta sociedad actual en la que vivimos nos tiene adormecidos en un estado de credulidad sobre lo que nos cuentan los medios de comunicación a las grandes masas y el para qué de todo ello. A veces, uno se pregunta, para qué tanta información que me devuelve a un estado de putrefacción en mi vida. A veces, es difícil nadar a contracorriente en esta revuelta sociedad que presenta nuestra actualidad más cercana, cada uno, allá donde esté. Sin embargo, se vislumbra algo de esperanza, siempre hay seres humanos dispuestos y abiertos a cambiar este entorno tan destructivo que los medios nos pintan, siempre hay seres dispuestos a mostrarnos un gesto de amabilidad, una sonrisa y que veamos para qué estamos haciendo algo, al menos, que nos alegren un poco nuestro día a día y nos muestren un camino más alentador al que nos muestran los medios de comunicación.

¿La sociedad es más o menos crédula que antes?

En mi más sincera opción, pienso que las personas son cada vez más crédulas, es decir, creen más en aquello que ven; el problema está en que muchas veces aquello que nos muestran no es la realidad total, siempre hay la doble cara en la moneda, no existe solo una cara. Los medios nos muestran en reiteradas ocasiones una sola cara de la moneda, la de la desigualdad, la de la pobreza del corazón, la del miedo; sin embargo, existe la dualidad y es importante exponerlo también en los medios y a la sociedad. El ser humano funciona mucho por evitación e imitación. Estos dos puntos son clave, si nos muestran un entorno amable tendemos a unirnos; en cambio, si nos muestran un entorno amenazante tendemos a la evitación de situaciones incluso con otros seres humanos. ¿Dónde nos ha llevado el miedo generado desde la covid? Nos ha llevado aún más a la separación entre nosotros, y el arte de vivir es convivir en armonía entre todos y desde una mirada amable.

¿De qué trata su libro?

La obra ‘Vida, muerte y resurrección’ es un libro que no te deja indiferente, te ayuda a tornar tu mirada hacia el interior, que es donde reside la abundancia y plenitud del ser en su máximo esplendor. Sin embrago, a veces por el ritmo frenético de nuestro día a día perdemos esa conexión tan importante con nuestro interior y sobre el valor real de la vida y el para qué hacemos lo que hacemos en nuestro día a día. Es un libro que invita a la reflexión e introspección de cada uno que lo lea desde una mirada amable y reflexiva.

¿Qué le diría a alguien que no cree en nada más allá de la vida?

Le diría claramente y en voz alta: ¿realmente crees que estamos solos? En el universo existen multitud de estrellas aún por descubrir y seres por ver y oír. A lo largo de la historia, el género humano ha ido dando saltos evolutivos y aperturando la conciencia; gracias a Dios, esto ha sido así. ¡Y de aquí en adelante, aún más! Y sí, así será, porque la era Acuario, era de transición, traerá cambios significativos a nuestra forma de entender el mundo y la vida hasta ahora conocida. Se abren nuevos escenarios, nuevas percepciones hasta ahora impalpables al ojo humano. Y claro que sí que existe muchísimo más de lo que nuestra vista es capaz de alcanzar en estos momentos. ¿Acaso, hace años, no pensaban los humanos que la Tierra era plana? ¡Y cuánto ha llovido desde entonces!

¿Los argumentos circulares de los políticos cierran la puerta a otras realidades?

Sin duda, el sistema político que domina el mundo tiene dormida a las masas, que, por miedo a recibir un castigo por parte de los estados, obedecen sin control aquellas normas carentes ya de sentido para algunos. Es un sistema obsoleto que tenderá a desparecer y lo iremos viendo a lo largo de los próximos años, las fechas están marcadas en el calendario mundial, muchos países padecerán guerras y desastres naturales, ya iremos viendo cómo se va entretejiendo este nuevo cordón umbilical de luz que liderará la Tierra en las próximas décadas.

¿Por qué una persona temerosa de la actualidad debería leer su libro?

Para darse cuenta que justamente no hay nada que temer, que lo peor ya está visto, que lo vivimos cada día en nuestros hogares y en los de los vecinos. Que las personas ya no pueden más con su amedrentada vida y necesitan un cambio. ¿Dónde está el miedo? ¿Para qué tener miedo? Todo lo que viene es mejor de lo visto hasta ahora; eso sí, habrá que trabajar el desapego y mucho, y la falta de control podrá con muchos de los seres humanos que piensan que controlan algo de sus vidas. Los velos caerán. Sin embargo, no hay nada que temer, todo lo contrario, se abre una nueva era más afín al amor, sin miedo.

¿Piensa que vendrá un cambio de conciencia global?

Ya está aquí, no es que vendrá, es que ya ha llegado. El cambio está aquí y dentro de cada uno de nosotros. El cambio empieza en ti y en mí y en todo aquel que ahora me esté leyendo. No vayas a creer que lo que tú haces y dices no importa a nadie, todo lo contrario, es de singular valía para el mundo. Cada uno de nosotros, con nuestro granito de arena cocreamos la nueva era y el cambio en el planeta Tierra. La lectura del libro ayuda a confiar en el proceso de ascensión con fechas concretas, esta nueva era traerá un cambio de conciencia aún mayor del vivido hasta la fecha y nosotros lo veremos, y nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos aún más. Ellos gozarán de un planeta liderado por el amor por bandera, ya lo verás.