Yolanda Díaz asegura la estabilidad del Gobierno pese a la crisis en Sumar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha descartado este jueves que la situación interna de Sumar, tras su dimisión al frente de la plataforma, pueda afectar la estabilidad del Gobierno. «En absoluto. No solamente voy a hacer lo que siempre he hecho, voy a cuidar del Gobierno de coalición progresista. Es lo único que voy a hacer, por respeto a la democracia española y porque estoy convencida de que el Gobierno de España tiene que gobernar más y mejor, estamos dando pocas buenas noticias», afirmó en una entrevista en La Hora de la 1 de RTVE

Compromiso con la estabilidad

Yolanda Díaz aseguró que nunca se ha planteado salir del Ejecutivo y se comprometió a ser una «pieza de estabilidad». «Si tengo algo clarísimo, es que voy a ser una pieza de estabilidad. No me confundo nunca de adversario y sé muy bien por qué estoy en el Gobierno de España. Sumar es el alma del Gobierno», agregó.

La vicepresidenta subrayó que su dimisión como líder de Sumar no implica una retirada de la política ni una pérdida de compromiso con el Gobierno de coalición. «Voy a cuidar la coalición de Gobierno más que nunca. Estamos cambiando la vida de la gente, pero queda mucho por hacer. Hay un reconocimiento mundial. Lo que me toca hacer es ahora preservar el Gobierno de coalición progresista y contribuir, en la medida de lo posible, para que no avancen las derechas y las ultraderechas en España», explicó.

Críticas a Feijóo y el PP

Durante la entrevista, Yolanda Díaz se mostró muy crítica con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de no tener una visión clara para el país. «Feijóo es la nada, no sabe qué hacer con su país. No hace propuestas políticas para mejorar la vida de los españoles», señaló. Esta crítica subraya la polarización política actual y la necesidad de propuestas concretas para el avance del país.

Díaz también destacó que el Gobierno de coalición es estable, pero reconoció que la pluralidad del Congreso hace que la gobernabilidad sea más compleja. «El Gobierno es estable, pero los españoles han decidido que tengamos un Congreso plural y esto es muy difícil. La democracia es esto», afirmó.

La ministra de Trabajo reconoció que el último año ha sido difícil y que han dado pocas buenas noticias. Sin embargo, destacó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como uno de los principales logros del Gobierno. «Lo que toca es gobernar mejor. Llevamos en 12 meses, seis procesos electorales. Ahora, tenemos tiempo para gobernar y hacerlo mejor», aclaró, resaltando la importancia de demostrar a la sociedad que el Gobierno está comprometido con su bienestar.

Dimisión y futuro político de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz defendió su decisión de dimitir como líder de Sumar tras los malos resultados en las elecciones europeas, donde la plataforma solo obtuvo tres escaños. «Cuando hay malos resultados electorales, la cabeza visible tiene que asumir la responsabilidad. Esto es lo que he hecho. No es habitual que las personas dimitan, pero creo que he hecho lo que tenía que hacer», aseguró.

A pesar de su dimisión, Díaz evitó desvelar si será candidata en unas futuras elecciones generales. «Soy de Sumar y seguiré en Sumar, pero abandono mis responsabilidades políticas», aclaró, dejando en manos de las formaciones políticas la organización del espacio de cara a futuros comicios.

Reestructuración de Sumar

Díaz reivindicó el trabajo de Sumar y su importancia en el Gobierno de coalición, describiendo a la plataforma como el «alma del Gobierno». Destacó la necesidad de seguir trabajando por los derechos de los trabajadores y contra el avance de la derecha y la ultraderecha. «Voy a trabajar por mi país, voy a dar estabilidad al Gobierno de coalición progresista», prometió.

El grupo coordinador de Sumar se reunió para abordar los pasos a seguir tras la dimisión de Díaz. Se contempla la posibilidad de un liderazgo más colectivo y una mesa de partidos para reforzar la relación con las formaciones aliadas. Esta reestructuración es vista como una oportunidad para hacer el espacio político más horizontal y representativo de sus bases.

Enfoque cuestiones Laborales

En la parte final de la entrevista, Díaz abordó temas cruciales relacionados con el ámbito laboral, destacando las políticas que su ministerio ha implementado y los retos futuros que enfrentan. La ministra subrayó la importancia de la reducción de la jornada laboral y la necesidad de una reforma del registro horario.

«Vamos a poner velocidad de crucero desde este lunes para aprobar la reducción de la jornada laboral en España», anunció Díaz, indicando que esta medida es esencial para mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores. La propuesta del Ministerio de Trabajo contempla reducir la jornada laboral máxima de 40 horas semanales a 38,5 en 2024 y a 37,5 en 2025.

Reforma del registro horario

Uno de los aspectos más conflictivos de la reducción de la jornada laboral es la reforma del registro horario. Díaz explicó que el objetivo es permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder de forma remota al registro horario de los empleados, asegurando que este control es fundamental para evitar fraudes y garantizar el cumplimiento de las horas trabajadas.

«El mayor fraude en el ámbito laboral se está registrando en el control del tiempo», señaló Díaz, destacando que esta medida cuenta con el apoyo de los sindicatos y es necesaria para proteger los derechos de los trabajadores. La reforma incluirá un endurecimiento del régimen sancionador para que sea «eficaz y suficientemente disuasorio».

Compromiso con el diálogo social

Díaz reafirmó su compromiso con el diálogo social, buscando acuerdos con la patronal y los sindicatos para implementar estas reformas. «Quiero un acuerdo con la patronal y los sindicatos, creo que es posible», dijo, enfatizando que la reducción de la jornada laboral no solo es una cuestión de horas, sino de mejorar la vida de los trabajadores y aumentar la productividad.

La ministra subrayó que la reducción de la jornada laboral es un tema crucial que está traccionando todos los debates laborales actuales. «Es un aspecto que afecta a las personas y se puede comprobar en el registro de las bajas laborales y en los jóvenes, que están optando por determinados sectores y no por otros como la construcción o la hostelería, principalmente por este aspecto y no por las retribuciones», explicó.

Modificación del Estatuto de los Trabajadores

Díaz recordó que la reducción de la jornada laboral implicará una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, ajustando la jornada laboral máxima y adaptando las normativas a las nuevas realidades del mercado laboral.

Yolanda Díaz ha reafirmado su compromiso con la estabilidad del Gobierno y la coalición progresista, asegurando que su dimisión no afectará al Ejecutivo. Su enfoque en las reformas laborales y la crítica a Feijóo reflejan su visión clara sobre los desafíos políticos y sociales que enfrenta España. Con Sumar en proceso de reestructuración, Díaz sigue siendo una figura clave en el panorama político, comprometida con la mejora de la vida de los ciudadanos y la defensa de la democracia.