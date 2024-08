Un alto el fuego para la vacuna contra la polio en Gaza

El 80% de los niños de Gaza fueron vacunados desde el inicio de la guerra en octubre pasado por el personal de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que recibió las vacunas y otros apoyos del Fondo para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El alto comisionado de la UNRWA ha explicado que eso permitió “frenar la propagación de enfermedades prevenibles” a pesar de las condiciones de vida inhumanas y de los refugios y lugares de refugio superpoblados. “La entrega rápida y segura de vacunas es fundamental. Y más importante aún, es urgente lograr un alto el fuego para vacunar a todos los niños”, ha recalcado Philippe Lazzarini, en una publicación en X.

Lazzarini ha agregado que las inmunizaciones son esenciales para luchar contra las enfermedades cuando el riesgo amenaza.

Se precisan 1,3 millones de vacunas contra la polio

A finales de julio se detectó la presencia del poliovirus en muestras de aguas residuales en Gaza, por lo que los equipos de salud de la UNRWA se han comprometido a llevar a cabo una campaña masiva de vacunación contra la polio para niños menores de ocho años en todo el territorio palestino asediado.

El Ministerio de Salud de Gaza estima que harían falta 1,3 millones de dosis de vacunas contra la polio para dicha campaña.

Antes del conflicto, la cobertura de vacunación era del 99%, de acuerdo con la OMS, pero esa tasa ha caído al 86%, un “nivel peligroso” porque hay zonas de población donde los niños no están vacunados y donde el virus puede circular. "La devastación del sistema sanitario, la inseguridad, la destrucción de infraestructuras, los desplazamientos masivos de población y la escasez de suministros médicos han impedido que los niños reciban muchas vacunas que salvan vidas", ha advertido la OMS.

Garantizar una cadena de frío

La misma agencia ha informado de que en Indonesia hay dosis de vacunas contra la polio disponibles que pueden distribuirse rápidamente, pero ha detallado que se necesita garantizar “que exista una cadena de frío” para su almacenamiento y que puedan ser “transportadas a Gaza para su uso allí”.

“La vacunación masiva contra la polio es fundamental. El problema es saber cuándo podremos llevar estas vacunas a Gaza”, ha dicho el doctor Hamid Jafari, director regional de Erradicación de la Polio para el Mediterráneo Oriental.

Por su parte, el representante de la OMS en los Territorios Palestinos Ocupados, Richard Peeperkorn, ha dicho que son necesarias dos campañas globales, “idealmente puerta a puerta o tienda a tienda”. Pero, “la implementación de campañas contra la polio requiere un alto el fuego”, ha enfatizado.

Los niños, las primeras víctimas del conflicto

Las hostilidades en curso y las múltiples órdenes israelíes de evacuación siguen limitando las operaciones humanitarias y empeorando el sufrimiento de los palestinos. En su cuenta de X, UNICEF compartió imágenes e historias de niños, “las primeras víctimas” de este conflicto.

Salim Oweis, portavoz de UNICEF, visitó el hospital de Al Aqsa en Gaza, donde fue testigo de “escenas horribles”. Relata que "los médicos y enfermeras apenas pueden mantenerse a flote ante la abrumadora cantidad de pacientes",

En un video se observa a Eyad, de 14 años. “Estaba parado junto a un balcón cuando ocurrió la explosión y el misil me impactó. Me caí de lado”. Posteriormente, se rompió la mano. Sufrió una hemorragia y permaneció en el hospital durante cuatro días. Al igual que Eyad, muchos niños necesitan una intervención inmediata que no está disponible en el hospital ni en toda la Franja de Gaza. Necesitan atención más especializada que sólo se les puede dar fuera de la Franja.

Sin embargo, muchos de esos niños no pueden irse. A muchos de ellos no se les permite salir. “Estos niños están, por tanto, expuestos a un enorme riesgo de enfermedad y muerte”, ha insistido el portavoz de UNICEF.

Más pacientes requerirán ser evacuados de Gaza

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que es previsible que aumente el número de pacientes que requieren evacuación médica fuera de Gaza, dados los combates en curso y las capacidades cada vez más limitadas del sistema sanitario.

Sólo en la última semana de julio, la OMS apoyó la evacuación médica de casi cien pacientes de Gaza que padecían diversas enfermedades graves, así como de sus acompañantes, a Bélgica, España y los Emiratos Árabes Unidos. La agencia ha explicado que lo arduo del operativo se debió en gran medida al cierre del paso fronterizo de Rafah desde el 6 de mayo.

“Cruzar Rafah y entrar en Egipto habría sido un paso más directo y mucho menos difícil. Durante meses, hemos estado abogando por la apertura de todas las rutas posibles, incluidos los cruces de Karem Shalom y Rafah a Egipto y Jordania y de allí a otros países”, señala Hanan Balkhy, directora de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental.

Más de 10.000 personas que necesitan evacuación médica permanecen en Gaza. La OMS también sigue pidiendo la reanudación de los traslados y evacuaciones médicas a Cisjordania.

Mientras, siguen los ataques aéreos israelíes continuos en áreas centrales de la Franja de Gaza y partes orientales de Khan Younis, en el sur del territorio palestino.

Según la UNRWA, en medio de las incesantes operaciones militares, las familias se ven obligadas a desplazarse sin tener adónde ir. La gente está cansada de tener que desplazarse con tanta frecuencia y está constantemente amenazada por ataques y bombardeos. “Los refugios están superpoblados y la gente tiene que regresar a las zonas destruidas con grandes riesgos causados ​​por municiones sin detonar”, añade la agencia.