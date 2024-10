El escándalo de las oposiciones de RTVE llega al Congreso

El escándalo de las oposiciones en RTVE ha sacudido los cimientos de la corporación, poniendo en jaque su credibilidad y sembrando la desconfianza en cientos de aspirantes. El Congreso de los Diputados no ha quedado al margen de este caos, y el diputado del Partido Popular (PP), Eduardo Carazo, ha decidido dar un paso adelante con preguntas incómodas a la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, quien deberá comparecer en la Comisión Mixta de Control de RTVE, según fuentes oficiales, este jueves. La solicitud había sido presentada por miembros del grupo popular en el Congreso y en el Senado el pasado 30 de septiembre, un día después de las fallidas evaluaciones.

La corporación, ya golpeada por una serie de crisis institucionales, ha visto en este escándalo de las oposiciones una gota más que colma el vaso. Carazo no ha dudado en calificar la situación de "provisionalidad y caos", una inestabilidad que, según él, refleja la constante intervención del Gobierno y la mala gestión económica que impera en RTVE desde hace años. Su intervención se centrará en obtener respuestas claras y contundentes sobre las oposiciones, pero también en abordar los numerosos problemas que acechan a la dirección actual de la cadena pública.

Preguntas imposibles y un caos organizativo

Las preguntas filtradas de las oposiciones de RTVE no solo frustraron a más de 5.000 opositores que se encontraban en el lugar del examen, sino que también han puesto en evidencia fallos graves en los procedimientos internos de la corporación. El descontento crece, y las preguntas que Carazo plantea a Cascajosa no se limitan a pedir explicaciones formales, sino que buscan destapar qué está fallando realmente en la cúpula de RTVE.

Una de las preguntas más duras que el diputado del PP lanzará a la presidenta interina es si RTVE tiene constancia de quién filtró las preguntas. Hasta ahora, no ha habido respuesta clara ni medidas concretas para asegurar que no vuelva a ocurrir, lo que deja a la dirección de RTVE en una posición muy comprometida. Carazo no solo pedirá cuentas sobre la transparencia del proceso, sino también sobre el impacto económico de la cancelación del examen, que incluye indemnizaciones a los opositores y los gastos generados por la reserva de salas y otros medios necesarios.

El Gobierno y la manipulación de RTVE

Pero las críticas de Carazo no se limitan al proceso de selección. El diputado subraya que la situación de RTVE es más profunda, acusando al Gobierno de convertir la televisión pública en "una terminal más al servicio del sanchismo". Según se desprende de sus preguntas, a las que hemos tenido acceso de forma exclusiva, la dirección de RTVE ha sido instrumentalizada, no solo para controlar el discurso político, sino también para manipular la información, perjudicando al Partido Popular y beneficiando constantemente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas acusaciones, que no son nuevas en los debates sobre la independencia de los medios públicos, cobran una relevancia particular en este contexto de crisis. La cercanía entre Moncloa y Torrespaña es, según Carazo, alarmante. De hecho, una de sus preguntas más incisivas será si Cascajosa ha recibido indicaciones directas de Moncloa sobre cómo actuar ante este escándalo.

¿Culpa de la gestión o de la dirección?

Otra de las preocupaciones del PP es el impacto que la gestión de RTVE está teniendo sobre los recursos económicos de la corporación. Carazo hará hincapié en el descontrol en la gestión de los fondos europeos y en contratos polémicos como el firmado con Broncano, a quien acusa de "polarizar a la sociedad española" con un programa que, en lugar de fomentar la cohesión social, alimenta la división. ¿Es este el objetivo de una televisión pública? Para Carazo, claramente no, y exigirá explicaciones sobre por qué se priorizan ciertos contenidos mientras se descuidan otros aspectos esenciales de la gestión.

Además, la "puerta giratoria" entre RTVE y el Gobierno, especialmente en el caso de Verónica Ollé, exdirectora de gabinete de RTVE que ahora trabaja en el Ministerio de Presidencia, será otro de los puntos álgidos de la comparecencia. Carazo cuestionará si existe una verdadera separación entre Moncloa y RTVE o si, como parece, los límites se han difuminado hasta tal punto que ya no hay distinción clara entre ambos.

Un examen bajo lupa

Mientras tanto, los opositores siguen esperando respuestas. La suspensión de las oposiciones dejó a muchos en el aire, y las nuevas medidas de seguridad anunciadas por RTVE, que incluyen un segundo examen de reserva y un acceso limitado a las preguntas, no han logrado calmar del todo los ánimos. La falta de información clara y la sensación de caos generalizado persisten.

La comparecencia de Cascajosa ante la Comisión de Control será clave para arrojar algo de luz sobre este escándalo. Carazo, con su batería de preguntas incisivas, intentará poner fin a la opacidad que rodea el proceso de selección y exigir responsabilidades claras a quienes deban asumirlas. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si esta comparecencia será suficiente para restaurar la confianza en una corporación que parece estar en caída libre.

Cascajosa en Las Cortes

Si bien hasta ahora lo ha evitado, a pesar de ser un ente público sujeto al control parlamentario, la presidenta interina de RTVE deberá rendir cuentas este jueves en la Comisión Mixta de Control de diputados y senadores, no por iniciativa propia, sino por exigencia del Partido Popular. Estas son las preguntas a las que tendrá que hacer frente:

Sin responsables, sin dimisiones

En esta convocatoria aún no se han esclarecido las responsabilidades sobre cómo ni quién filtró estas preguntas que dejaron tiradas en medio de Somosaguas a más de cinco mil personas el pasado 29 de septiembre. Asimismo, la Corporación RTVE tampoco se ha hecho cargo, ni ha asegurado que vaya a hacerlo, de los costes de desplazamiento y alojamiento de centenares de candidatos que tuvieron que dejar sus casas y sus trabajos para acudir a la convocatoria en Madrid.

Sobre la compensación económica de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del examen, el Consejo de Informativos comunicó el pasado lunes a Cascajosa la demanda de recibir el reintegro íntegro. A esto, la presidenta interina respondió que habrá que esperar a que se determine legalmente si los gastos originados por la convocatoria fallida deben ser cubiertos. De ser así, se atenderían las reclamaciones, pero por ahora no está previsto. Cabe señalar que la suspensión de las pruebas para informador del pasado 29 de septiembre fue justificada por razones de fuerza mayor, el único motivo por el cual el ente público podría, eventualmente, desentenderse de las reclamaciones por parte de los opositores.

De momento, y a solo 20 días de la nueva convocatoria, los candidatos a informadores de la televisión pública siguen sin conocer quiénes han sido los responsables de la filtración y sus eventuales beneficiarios, cómo era la totalidad del examen fallido y qué miembros conformarán el nuevo tribunal examinador. Desde la corporación se han limitado a decir sin más detalles que “hay abierta una investigación interna” junto a la denuncia policial presentada el mismo día en que se comunicó la filtración y la posterior suspensión. Desde entonces, no ha habido asunción de responsabilidades de ningún tipo por parte de los miembros de la dirección de RTVE ni de las organizaciones sindicales que formaban parte del tribunal examinador.

Si RTVE no es capaz de corregir los errores cometidos, el daño a su imagen podría ser irreparable. No solo están en juego las plazas, sino también la credibilidad de una institución pública que debe garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en sus procesos selectivos. Los candidatos ya han hablado: no piden facilidades, pero sí un examen justo y acorde con la realidad de la profesión.

El 2 de noviembre marcará un hito, pero si RTVE no actúa con contundencia, el escándalo de las oposiciones será recordado como uno de los mayores fracasos en la historia reciente del ente público.