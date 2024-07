La histórica estrategia del petróleo y el gas contra las renovables y los vehículos eléctricos

Una nueva investigación de InfluenceMap concluye que la industria del petróleo y el gas ha utilizado un conjunto de narrativas y argumentos para oponerse, debilitar y retrasar sistemáticamente la transición energética desde al menos 1967. El análisis de datos históricos sobre el compromiso con la defensa del clima de tres de las asociaciones más poderosas de la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos y Europa – el Instituto Americano del Petróleo (API), FuelsEurope y Fuels Industry UK – concluye que estos grupos han estado utilizando durante décadas el mismo manual en su defensa contra la energía renovable y los vehículos eléctricos.

Este manual narrativo, que se considera contradictorio con las políticas alineadas con la ciencia, parece haber tenido un gran impacto. A lo largo de los años de su implementación, el crecimiento de los vehículos eléctricos y las energías renovables se ha visto sofocado, mientras que la base de datos Carbon Majors muestra que las emisiones acumuladas asociadas con la venta de productos de combustibles fósiles de los miembros de las asociaciones han crecido significativamente. Entre 1950 y 2022, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de todas las empresas que son miembros de al menos uno de los grupos industriales ascendieron a 350.000 millones de toneladas, de las cuales 320.000 millones de toneladas fueron emisiones de CO2. Esto equivale aproximadamente al 18% de las emisiones totales acumuladas de CO2 del mundo de los combustibles fósiles y la industria en 2022.

Se pueden rastrear tres narrativas distintas a lo largo de 51 instancias separadas de defensa de las asociaciones contra las alternativas a los combustibles fósiles entre 1967 y 2023. Estas narrativas incluyen el "escepticismo de las soluciones", que se ha utilizado durante 56 años, la "neutralidad de las políticas" durante 34 años y la "asequibilidad y seguridad energética" durante 51 años. A pesar de los avances en la comprensión de las amenazas que plantea la crisis climática, estas narrativas persisten en 2023. Representan una continuación de las tácticas históricas de negación de la ciencia climática que han prevalecido dentro de la industria de los combustibles fósiles, como documentan Inside Climate News y la investigación publicada en Nature Climate Change .

Se considera que las tres narrativas no están alineadas con las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Por ejemplo, el “escepticismo ante las soluciones” resta importancia al impacto y la viabilidad de las fuentes de energía y la infraestructura alternativas para socavar el potencial de una energía más limpia en las comunicaciones con los responsables de las políticas. Sin embargo, el Sexto Informe de Evaluación del IPCC destaca que la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables contribuye significativamente a los objetivos de desarrollo sostenible más amplios y que las alternativas son plenamente viables.

Algunas de las mayores compañías de petróleo y gas del mundo siguen pagando una prima elevada para participar en asociaciones industriales que tal vez ya no las representen en materia de políticas climáticas. La API parece no estar alineada con gran parte de sus miembros, habiendo obtenido la puntuación más baja posible en InfluenceMap: “F”. Mientras tanto, Shell , Chevron y Exxon han revelado que pagan entre 5 y 12,5 millones de dólares al año para ser miembros de la API. A pesar de esta aparente falta de alineación, no está claro hasta qué punto estas empresas respaldan las posiciones y la defensa de la API en materia de vehículos eléctricos y políticas de energía renovable.

El análisis de las emisiones creadas por los miembros de cada asociación revela importantes impactos climáticos, ya que simultáneamente utilizan el manual de estrategias para mantener el status quo. Muchas empresas de petróleo y gas con altas emisiones de alcance 3 han justificado sus contribuciones al cambio climático sobre la base de la demanda de los consumidores por sus productos, que según afirman está fuera del control de la industria. Este informe desafía ese argumento, revelando un manual de estrategias de la industria para proteger y preservar las fuerzas sociales y de mercado que favorecen a los combustibles fósiles. El uso de estas narrativas durante los últimos 30 a 50 años probablemente haya contribuido a retrasar la transición energética y sigue planteando una grave amenaza para el progreso de las políticas sobre el cambio climático.

Según Tessa Khan, fundadora y directora ejecutiva de Uplift, "este informe muestra que, a pesar de las pruebas científicas acumuladas durante décadas, la industria del petróleo y el gas ha seguido adelante con una estrategia de comunicación perjudicial que desarrolló ya en la década de 1960. Muestra la necesidad crucial de que los responsables políticos sean más conscientes de las tácticas dilatorias de las empresas de combustibles fósiles si quieren impulsar con éxito la transición energética al ritmo que se necesita"

InfluenceMap es un grupo de expertos sin fines de lucro que ofrece análisis objetivos basados ​​en evidencias sobre el impacto de las empresas y las instituciones financieras en las crisis climática y de biodiversidad. Sus perfiles de empresas y otros contenidos son utilizados ampliamente por una variedad de actores, incluidos inversores, medios de comunicación, ONG, responsables de políticas y el sector corporativo. InfluenceMap no defiende ni toma posiciones sobre políticas gubernamentales. Todas sus evaluaciones se realizan en función de parámetros de referencia aceptados, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.