Las joyas de la corrupción: cómo Bolsonaro financió su vida con bienes públicos

La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Según un informe de la Policía Federal brasileña presentado al Tribunal Supremo Federal (TSF), un supuesto esquema de venta de joyas recibidas durante su mandato habría servido para financiar gastos personales y familiares en Estados Unidos, ascendiendo a un monto de 6,8 millones de reales (1,14 millones de euros).

El informe revela que en los últimos días de su mandato, en diciembre de 2022, Bolsonarotransfirió 800.000 reales a una cuenta en Estados Unidos. A través de minuciosas comprobaciones, la Policía determinó que no hubo movimientos en dicha cuenta durante el periodo en que el exmandatario residió en Estados Unidos, hasta abril de 2023. Este hallazgo sugiere que los fondos, presumiblemente obtenidos por la venta ilícita de joyas desviadas del patrimonio público brasileño, fueron utilizados para cubrir los gastos en dólares de Bolsonaro y su familia mientras permanecieron en territorio estadounidense.

El informe de la Policía Federal, citado por la televisión O Globo, destaca que "la utilización de dinero en especie para el pago de gastos cotidianos es una de las formas más utilizadas de recuperar el 'dinero sucio' en la economía formal, con apariencia lícita". Estos hechos permitirían imputar a Bolsonaro por malversación, asociación criminal y blanqueo de capitales, involucrando además a otras once personas en el esquema.

Frente a estas acusaciones, el equipo legal del exmandatario ha mantenido una defensa férrea, argumentando que Bolsonaro "no tuvo influencia alguna" en los obsequios recibidos, ya que estos son gestionados por la Subdirección de Documentación Histórica de la Presidencia, que aplica un riguroso proceso de catalogación sin intervención del presidente. Además, han denunciado que la investigación se centra exclusivamente en el gobierno de Bolsonaro, ignorando situaciones similares en administraciones anteriores.

Los abogados subrayan que las joyas fueron devueltas tras un fallo del Tribunal Federal de Cuentas en marzo de 2023. "La iniciativa tuvo por objeto dejar constancia, fuera de la menor duda, que en ningún momento tuvo intención de apropiarse de bienes que pudieran considerarse públicos", han añadido.

Bolsonaro, fiel a su estilo combativo, ha recurrido a las redes sociales para desacreditar las acusaciones y ridiculizar la corrección de la cantidad supuestamente desviada por la Policía Federal. En un principio, se estimó que el valor ascendía a 25 millones de reales (4 millones de euros), pero posteriormente se ajustó a 6,8 millones de reales. En sus publicaciones, el expresidente ha señalado: "Esperamos muchas otras correcciones. La última será la que diga que todas las joyas robadas están en la Caixa Económica Federal (CEF), en la Biblioteca o en manos de la Policía Federal, incluidas las armas de fuego".

Además, Bolsonaro ha insinuado que la investigación podría estar politizada, haciendo referencia al caso de Adélio Bispo, el hombre que le apuñaló durante un acto de campaña en 2018. En sus declaraciones, ha sugerido la necesidad de una aclaración sobre quién fue el autor intelectual del ataque, indicando que el delegado a cargo de esa investigación es el actual Director de Inteligencia.

