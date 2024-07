La juez Alaya imputó a Chaves y Griñán por los ERE el mismo día que se constituyó el primer gobierno de Susana Díaz

Un año cualquiera tiene aproximadamente 260 días hábiles para los tribunales de justicia, 252 exactamente este 2024. La mediática juez Mercedes Alaya eligió concretamente aquel 10 de septiembre de 2013 para emitir un auto en el que decidía la imputación de los ex presidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, precisamente el mismo día de la constitución del primer gobierno andaluz presidido por una mujer, la socialista Susana Díaz, que había sustituido días antes a Griñán tras su dimisión por la macrocausa judicial de los ERE.

El entonces consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, no daba crédito a la mediática decisión de la juez Alaya durante la toma de posesión del primer ejecutivo autonómico Susana Díaz. “¿Es verdad que lo ha sacado [el auto de imputación] hoy? Será otra casualidad. Yo no conozco el auto. Me parece increíble. Hoy el protagonismo es del Gobierno, no de la juez. El Gobierno es más importante que cualquier juez de Andalucía”.

Los diarios El Confidencial y El Mundo de Andalucía adelantaron aquel día la noticia en exclusiva del auto de la juez Alaya. Los periodistas Sebastián Torres y Antonio Salvador fueron los encargados de este último diario de dar a conocer a la opinión pública la imputación de los dos ex presidentes socialistas. El primero ocupa actualmente la Dirección General de Comunicación del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tras dirigir previamente la comunicación del PP andaluz. Salvador es desde 2022 subdirector de Informativos de Canal Sur. Ambos encabezaron informativamente la punta de lanza contra los dirigentes socialistas encausados en los ERE irregulares y escribieron conjuntamente el libro El saqueo de los ERE, primero que abordó en profundidad aquel caso mediático que derivó finalmente en la llegada al poder del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla a la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, con el apoyo imprescindible de la ultraderecha de Vox.

Dos medios afines al PP andaluz adelantaron en exclusiva el auto de imputación de la juez Alaya a los ex dos presidentes andaluces

Aquellos días de comienzos de septiembre de 2013 aciagos para la entonces cúpula socialista andaluza, también el entonces líder de los populares andaluces, el ex ministro Juan Ignacio Zoido, se empleó a fondo contra la entonces líder socialista exigiéndole que convocara elecciones anticipadas porque consideraba que la sucesión directa de Griñán por Díaz suponía un “fraude político que comenzó en las pasadas elecciones con la presentación de un falso candidato que tenía previsto dejar el puesto”. Zoido, amigo personal de Alaya desde sus tiempos de juez decano de Sevilla, añadió que Andalucía necesitaba “regeneración democrática y un modelo de crecimiento”, algo que para él la líder socialista no representaba.

Esta retrospectiva de la instrucción del caso ERE compone algunas de las piezas claves que el ex presidente andaluz Manuel Chaves ha querido vincular en paralelo estos días con el caso de la investigación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Chaves ha asegurado que el caso que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le “recuerda mucho” la instrucción que Alaya hizo de la macrocausa de los ERE irregulares hace más de una década, donde impulsó la búsqueda de lo que denominaba en sus autos la “cúspide de la pirámide”.

El Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias en las últimas semanas en las que desmonta por completo la tesis de la connivencia política de la cúpula socialista en la concesión de estas ayudas de forma fraudulenta, como mantuvo desde el principio la instructora juez Alaya, y ha exonerado total o parcialmente a una decena de ex altos cargos socialistas andaluces, entre ellos los dos ex presidentes autonómicos y varios ex consejeros, de las condenas de inhabilitación y prisión que emitieron en primer lugar la Audiencia Provincial de Sevilla y confirmó posteriormente el Tribunal Supremo.

📻 @Hora25 | Manuel Chaves: "La instrucción del 'caso Begoña Gómez' me recuerda mucho a la de los ERE"

https://t.co/BZYgV3W5BD — Cadena SER (@La_SER) July 24, 2024

Chaves, en sendas entrevistas esta semana en Canal Sur Televisión y la Cadena Ser, ha vinculado los parecidos razonables entre los casos ERE y Begoña Gómez. Sin querer nombrar en ningún caso la palabra ‘lawfare’ para definir qué ocurrió en su caso en particular y en la de sus ex compañeros al frente de la Junta andaluza durante la instrucción de la macrocausa de los ERE, el ex presidente andaluz lo ha definido como una “operación política y mediática con ropaje judicial”.

Estos días también han coincidido con las acusaciones que se han cruzado los dos últimos líderes del PSOE andaluz, Susana Díaz y Juan Espadas, por la posición que ambos adoptaron en aquel momento durante los duros días que les tocó vivir a todos los socialistas andaluces en general y en concreto a todos aquellos ex dirigentes imputados por los ERE. Mientras el ex presidente Chaves cree ver en esta nueva fase que comienza en Andalucía tras las sentencias del Constitucional “el principio del fin del ciclo de gobierno del PP en Andalucía”, tanto Díaz como Espadas saldan cuentas personales de aquellos días en los que la macrocausa de los ERE hizo saltar por los aires el poderío inabordable del PSOE en Andalucía, su hasta entonces granero de votos a nivel nacional.