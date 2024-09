Ley ELA, la mejor parada de Juan Carlos Unzúe

Todavía se siente la vergüenza y se suben las bilis a la boca recordando a cómo los diputados, los que supuestamente son los representantes del pueblo, dieron la espalda a un tema muy importante: la promulgación de la Ley ELA.

En el mes de febrero, Juan Carlos Unzúe, el que fuera portero del Club Atlético Osasuna, FC Barcelona, Sevilla FC, CD Tenerife y Real Oviedo, acudió al Congreso de los Diputados para reclamar la promulgación de la Ley ELA, un texto legal para los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad que el exfutbolista padece desde hace años.

En aquella comparecencia, Unzúe hizo un discurso que se hizo viral por las grandes verdades que contenía: «Voy a ser muy claro y conciso. Me jode sentirme un privilegiado porque mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuando morir. Pero a muchos compañeros y compañeras esta situación económica sí les condiciona y creo que eso no es justo. A los políticos les digo que no pueden ni deben permitir a una persona más queriendo vivir, se sienta obligada a morir por la falta de la ley ELA y de las ayudas que conlleva. Las personas afectadas por la ELA lo que les estamos pidiendo es que antes de morir dignamente nos den la posibilidad de vivir dignamente y eso hoy es imposible en nuestro país. Espero que se pongan manos a la obra porque lo necesitamos absolutamente todos. Llevo en esta silla de ruedas desde hace tres años. Necesito ayuda para cualquier cosa que requiera movilidad. Comer, ducharme vestirme... Es mi mujer la que cuida de mí, pero dentro de poco vamos a necesitar ayuda. Ninguna persona puede, ni debe, cuidar 24 horas, 365 días al año, a una persona con ELA. Quisiera saber cuántos diputados y diputadas hay en la sala. He contado cinco. Imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer. Hemos venido a vuestra casa con el esfuerzo físico que conlleva. Espero que nos estén viendo por la cámara. Les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para trasmitir esa ley ELA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Empatía para que se pusieran en nuestro lugar. Sois responsables de que esa tramitación de la ley ELA no esté hecha. A los enfermos con ELA no nos vale con palabras bonitas y buenas intenciones. Necesitamos hechos y que esa ley ELA se tramite ya. Necesitamos acciones, no tenemos tiempo».

Anoche se conoció que, 7 meses después de que Unzúe pusiera a los políticos los puntos sobre las íes, al fin se había llegado a un consenso entre distintas fuerzas políticas para iniciar la tramitación de la Ley ELA. En concreto, el principio de acuerdo implicaba a PP, PSOE, Junts y Sumar. Esta es la mejor parada que ha hecho en su vida Juan Carlos Unzúe: remover la conciencia de quien parece que no la tiene y obligarles prácticamente a trabajar en una reivindicación ciudadana justa, necesaria y urgente.

En principio, mañana miércoles se registrarán las enmiendas que concretan el acuerdo. Posteriormente, tendrán que discutirse en ponencia y, más tarde, el texto se presentará en comisión. El objetivo es que se apruebe en el pleno del Congreso en octubre y, finalmente, pase por el Senado, donde se aprobará por mayoría.

A partir de la entrada en vigor de esta norma, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado {BOE), los enfermos avanzados tendrán garantizada la atención 24 horas y les será reconocida su condición de consumidores vulnerables, pudiendo optar al bono social al ser electrodependientes. Además, el gobierno elaborará un informe para promover nuevas medidas para lass personas afectadas por ELA.