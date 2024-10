La moción de censura contra Sánchez, cada vez más cerca

La mención de Pedro Sánchez en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha provocado que el escenario político se haya desmadrado, como ha sucedido siempre en el que el nombre del presidente de un gobierno aparece en sumarios, documentos o investigaciones de casos de corrupción. El más cercano es el de Mariano Rajoy en los papeles de Bárcenas y su citación a declarar en la Audiencia Nacional.

La condena de la Audiencia Nacional al Partido Popular por «partícipe a título lucrativo» de casos de corrupción fue el principal desencadenante de la moción de censura que en el año 2018 llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Ahora, con el Caso Koldo y la mención en el sumario del «número 1» en referencia al rescate de Air Europa, con lo que supone esto en relación con la pieza del Caso Begoña Gómez que investiga la Fiscalía Europea, ha derivado en un ataque frontal por parte del Partido Popular, no sólo dialéctica, sino también con la presentación de una querella contra el PSOE.

Además, nadie descarta que el PP se la quiera devolver a Sánchez con una moción de censura que pueda tener garantías de victoria. Alberto Núñez Feijóo no se va a tirar a los leones si no sabe que va a ganar y a derrocar a Sánchez a través de los procedimientos legalmente establecidos.

Y ese camino se lo ha abierto Laura Borràs. La dirigente independentista ha advertido a Pedro Sánchez de que la formación liderada por Carles Puigdemont no descarta apoyar una moción de censura del Partido Popular.

Así lo ha señalado en el programa La Mirada Crítica de Mediaset. «No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que el Gobierno ha empezado a comprenderlo […] No vamos a adquirir nuevos compromisos si no tenemos garantías de cumplimiento de los previo», ha dicho Borrás.

No es la primera vez que se habla del apoyo de Junts al PP en una moción de censura contra Sánchez. Incluso, se ha llegado a señalar que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso contara, además, con los votos o la abstención del PNV.

A Feijóo las cuentas le saldrían a la perfección si lo que pretende es derrocar a Sánchez y convocar elecciones generales para, de este modo, no tener que comprometerse en ningún caso con los de Puigdemont. La suma de PP, Vox y Junts alcanza los 176 escaños, es decir, mayoría absoluta.

Esa es la estrategia del Partido Popular: ir a unas nuevas elecciones que, en algunos ámbitos políticos, se daban ya por descontadas para el primer trimestre de 2025 porque ya se da prácticamente por hecho que, tras el Congreso Federal del PSOE, Sánchez disolverá las Cortes y convocará las generales para finales del mes de enero o principios de febrero.

Sin embargo, el PP pretende acabar con Sánchez cuanto antes. No quieren cometer el error del PSOE en 2016, es decir, dejarle malherido pero respirando porque, con su victimismo a cuestas, saben que puede dar la sorpresa y eternizarse en el poder.

Ya hubo contactos entre el Partido Popular y Junts de cara a la investidura de Feijóo. Ahora no es descartable, en base a las palabras de Laura Borrás, que se repitan. Sánchez nunca ha tenido un escenario político tan adverso desde que está en el gobierno. Eso sí, él se lo buscó asociándose con quien se asoció cuando existían otras opciones tan antinaturales como las actuales.