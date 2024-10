El rescate de Air Europa paraliza a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez no se imaginaba que el rescate a la aerolínea Air Europa le iba a generar tantos quebraderos de cabeza. Incluso, que podría provocar su caída por las presuntas irregularidades que se han conocido a través de diferentes sumarios judiciales e informes de la Guardia Civil.

Desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado que era la primera empresa a la que se concedía esa inyección de dinero público, Diario16+ denunció que el asunto no olía muy bien, sobre todo por la empresa que había actuado de lobista y por la opacidad de la operación.

La compañía aérea Air Europa solicitó, en un principio, un rescate de 400 millones de euros para paliar las consecuencias de la pandemia del Covid19. El Consejo de Ministros de Sánchez aprobó dicha inyección de dinero y aumentó la cantidad solicitada en 75 millones más porque, al parecer, la situación de la compañía propiedad de la familia Hidalgo ha empeorado desde el día en que se hizo la solicitud formal.

El Ministerio de Hacienda no explicó de manera exhaustiva la razón por la que en un mes la aerolínea había empeorado tanto como para ampliar el rescate un 19% del total solicitado, sobre todo porque surgieron suspicacias de que ese dinero presuntamente pudo ser utilizado para pagar comisiones o minutas por asesoría, intermediación o consultoría.

Por otro lado, el gobierno de Sánchez tampoco publicó quiénes habían sido los lobbies o las consultoras que mediarion en la negociación del rescate a Air Europa, lo mismo que las facturas emitidas por las grandes empresas que auditaron si la aerolínea era o no merecedora de recibir ese dinero público.

A todo esto, hay que sumar que no se publicó en el BOE el planning presentado por la empresa de los Hidalgo. Esa opacidad fue justificada porque eso podría dar información relevante a la competencia de Air Europa.

En ese rescate trabajó Acento, la empresa del exministro socialista Pepe Blanco, sociedad en la que también era socio el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. En la fecha del rescate a Air Europa, Antonio Hernando trabajaba en Acento. Un año después fue nombrado director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Por cierto, Acento también trabajó en el rescate de otra empresa que aparece en las pruebas aportadas por la Guardia Civil en el Caso Koldo: Duro Felguera. La empresa asturiana contaba entonces en su Consejo de Administración con dos exministros socialistas: Valeriano Gómez y Jordi Sevilla.

El tiempo ha pasado y han surgido dos casos de presunta corrupción en los que el rescate de Air Europa está en el centro: el Caso Koldo y el Caso Begoña Gómez.

Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la trama Koldo focalizan en Globalia una parte de las pruebas presentadas. Las comunicaciones intervenidas al presunto conseguidor Víctor de Aldama, actualmente en prisión incondicional por un fraude de cerca de 130 millones a Hacienda, señalan cómo el socio de Koldo García informó al consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, de que el entonces ministro José Luis Ábalos habló, supuestamente, con Pedro Sánchez para el rescate de Air Europa. «Ya le ha llamado el 1».

Según indica el informe «las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar de manera indiciaria como De Aldama se valió de su relación con Koldo-Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa».

La Guardia Civil señala que en el mes de julio de 2020, Aldama mantuvo conversaciones con Hidalgo en las que señaló que «hay sitio en el avión, que quiere el jefe que esté mañana en la reunión contigo y con Pino para comentar a la ministra que él ya lo ha visto y lo ve perfecto». Los agentes relacionan este encuentro con la negociación del rescate, dado que Aldama señaló en otro mensaje que «mañana a primera hora está el 1, la de Hacienda y él. Y está tomada la decisión de que se da, pero mañana cuando esté con él te digo». La reunión de Sánchez con Nadia Calviño y Ábalos se produjo, según la Guardia Civil, el 16 de julio de 2020.

Por la noche de ese día, Aldama informó a Koldo García de que el consejero delegado de Globalia estaría más tranquilo y escribió a Hidalgo unas horas después para decirle que «me dice K que ya le ha llamado el 1, en cuanto sepa te digo si ha servido la llamada».

La Guardia Civil señala que «se deduce que el presidente del Gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Koldo». Días después Aldama informó a Hidalgo que Ábalos «ya habría podido con el presidente del Gobierno para la concesión del rescate por SEPI».

Todo lo expresado en el informe de la Guardia Civil se entronca, ineludiblemente, con los contactos que mantuvo la esposa del presidente del Gobierno con Hidalgo que coincide con el día en que se concede el rescate a Air Europa.

Ayer mismo, el presidente afirmó en Roma que «la corrupción no tiene cabida en mi gobierno, y no va a haber impunidad». Sin embargo, le han estrellado un avión en la Moncloa que le deja muy tocado, sobre todo por lo indicado en el informe de la UCO.

Aunque Sánchez no tenga una relación directa con la trama, a pesar de que no supiera nada de lo que se estaba moviendo por detrás, en política la responsabilidad política no es solo personal, sino que se extiende al comportamiento de todos sus equipos de trabajo, sean de la primera línea del gobierno o de otros departamentos.

Pedro Sánchez afirmó que lo que le diferenciaba de Mariano Rajoy era que él se definía como una persona decente y un político limpio. La decencia, en política, hay que demostrarla cuando el fango te rodea. Por esa razón, el rescate a Air Europa le ha dejado inhabilitado.