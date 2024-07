Las órdenes de evacuación de Israel siembran el pánico en Gaza

El ejército israelí sigue obligando a los gazatíes a desplazarse continuamente sin que haya un destino seguro dentro de su territorio asediado. Las más recientes órdenes israelíes de evacuación afectaron a los campos de refugiados de Nuseirat Bureij, según ha informado la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), por su parte, ha constatado que unas 29.000 personas se encontraban el domingo en la zona designada para la evacuación debido a estas nuevas disposiciones, sumándose a las más de 200.000 desplazadas la semana pasada, casi el 9% de la población del enclave palestino.

Las órdenes de evacuación suceden prácticamente a diario, forzando a los gazatíes a huir casi de inmediato con lo poco que pueden llevar con ellos. “Las familias tienen que mudarse una y otra vez, sabiendo que la seguridad no existe en la Franja de Gaza”, ha indicado la UNRWA. Según la Agencia, sólo el 14% de la Franja de Gaza se ha librado de las órdenes israelíes de evacuación. Los residentes están “agotados”, ha señalado el organismo.

Caos y pánico

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha afirmado en un mensaje en X, que cada dos días las autoridades israelíes dan órdenes que obligan a la gente a huir, sembrando caos y pánico entre los habitantes de Gaza. Lazzarini ha detallado que la gente se desplaza a pie o, quienes pueden permitírselo, en un carro lleno tirado por burros. “Casi todos los residentes de Gaza han sido afectados por estas órdenes. Muchos han debido huir al menos una vez al mes desde el inicio de la guerra hace nueve meses”.

La seguridad, preciada e inexistente

Un hombre dijo recientemente a los equipos de la UNRWA que Israel le había obligado a desplazarse dos veces en tan sólo diez horas. Para los palestinos de Gaza la seguridad es lo más preciado e inexistente. “Esta táctica de evacuación no hace más que aumentar la miseria, el miedo y el sufrimiento de personas que no tienen nada que ver con esta guerra”, según Lazzarini, que ha recalcado que los gazatíes no son “bolas de pinball ni piezas de un juego de ajedrez”, sino que son personas.

Las escuelas son objetivo de las órdenes de evacuación

Desde el inicio de los bombardeos israelíes a Gaza en octubre pasado, las escuelas de la UNRWA han sido utilizadas como refugios por la población civil, que tampoco ha encontrado en ellas la seguridad que buscaba, al tiempo que esas instalaciones han sido atacadas por las fuerzas israelíes.

Más de la mitad de los edificios escolares que sirvieron de albergue se encuentran afectados y los organismos de la ONU han denunciado “una clara tendencia que vincula a la mayoría de las escuelas en la Franja de Gaza con áreas objetivo de las órdenes de evacuación del ejército israelí”.

Dada la magnitud del daño sufrido por el sistema educativo, al menos el 84% de las escuelas de Gaza necesitarán ser completamente reconstruidas o someterse a importantes trabajos de rehabilitación para poder volver a funcionar. Los 133 edificios escolares clasificados como “dañados” atendían a aproximadamente 153.000 estudiantes y daban empleo a 5.700 profesores, o aproximadamente el 25% de la población escolar y el 25% del personal docente en Gaza.

Escuelas convertidas en centros de detención israelíes

El equipo de la ONU encargado del trabajo educativo ha señalado que ha recibido “varios informes, fotografías y videos inquietantes que muestran que las escuelas están siendo utilizadas para operaciones militares por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, incluso como centros de detención, interrogatorios y bases militares”