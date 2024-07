El pleno del Congreso debate la reforma de la ley de extranjería: una decisión crítica en manos del PP

Este martes, el Congreso de los Diputados se enfrenta a una jornada crucial con un super pleno cargado de contenido legislativo. Entre los temas a debatir, destaca la toma en consideración de la iniciativa de reforma de la Ley de Extranjería, que busca obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores extranjeros no acompañados (MENA) cuando una autonomía haya sobrepasado su capacidad de acogida en un 150%. Este texto está abocado al fracaso si el Partido Popular (PP) decide finalmente votar 'no'. La posición del PP es clave, ya que con el 'no' de Junts y Vox, la proposición de ley solo comenzará su tramitación si el PP decide al menos abstenerse en la votación.

Una sesión plenaria cargada de contenido

El pleno del Congreso comenzará a las 10 de la mañana con el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería. Aunque el debate será el primero en el orden del día, la votación se realizará al final de la tarde, después de abordar otros asuntos previstos. Esta sesión es la última de la temporada política, y además, incluye temas cruciales como:

- La renovación del Consejo General del Poder Judicial, poniendo fin a un bloqueo de cinco años y medio.

- La ley de paridad.

- La prórroga de medidas anticrisis para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Gaza, incluyendo la eliminación del IVA al aceite de oliva.

La clave de la votación: el PP

El Partido Popular tiene en sus manos el futuro de la reforma de la Ley de Extranjería. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha lamentado en una entrevista en RNE la "falta de voluntad de diálogo" del Gobierno sobre esta reforma. "Enviamos nuestra propuesta hace dos semanas. La respuesta del ministro la hemos recibido ayer a las nueve, y son excusas por qué lo que planteamos no se recoge en lo que se va a tramitar", explicó Tellado. Entre las condiciones del PP se encuentra la declaración de emergencia migratoria, una demanda que el Gobierno ha rechazado.

Tellado criticó la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de irresponsable y acusándolo de no poner freno a la inmigración irregular. "Pedimos al Gobierno que ejerza sus responsabilidades. Las comunidades que gobierna el PP han demostrado su solidaridad y lo van a seguir haciendo", afirmó. También puso como ejemplos a Italia y Grecia, países que han logrado reducir la llegada de inmigrantes.

La posición del PSOE y sus socios

El PSOE, por su parte, está decidido a llevar adelante la reforma y poner a prueba la solidaridad de los partidos. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha aclarado que la reforma busca atender una necesidad urgente de humanidad y que la negativa del PP y Junts reflejará su insolidaridad. López ha defendido que la medida se ajusta a las exigencias del momento y que el rechazo por parte de estos partidos será visto como una falta de humanidad y solidaridad.

Otros puntos de debate

Además de la reforma de la Ley de Extranjería, el Congreso debatirá la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fruto de un pacto entre socialistas y populares, que incluye la elección de nuevos vocales y posibles cambios en el sistema de elección de la institución. También se abordará la ley de paridad y la prórroga de medidas anticrisis, entre las que destaca la eliminación del IVA al aceite de oliva.

Luc Andre Diouf, diputado del PSOE, ha enfatizado la urgencia de la reforma de la Ley de Extranjería. "Los niños y niñas están agotados, no hay excusas, no hay más tiempo. Ellos representan el futuro, y somos responsables desde hoy de que no sean objeto de racismo. ¿De verdad dan tanto miedo estos niños?", preguntó Diouf, apelando a la empatía y la responsabilidad de los diputados.

Un debate paralelo

Mientras se celebra el pleno extraordinario, el Gobierno continuará con la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para concretar las medidas del plan de regeneración democrática planteado por el presidente Pedro Sánchez. Estas reuniones, iniciadas el lunes por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, continuarán este martes con partidos como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, dejando fuera a Vox.

Un pleno decisivo

La sesión de hoy en el Congreso será decisiva para varias iniciativas legislativas clave. La reforma de la Ley de Extranjería, en particular, podría marcar un punto de inflexión en la política migratoria española. Con el PP como elemento decisivo en la votación, el resultado final dependerá de su postura. Si el PP decide votar 'no', la propuesta podría fracasar, reflejando las profundas divisiones políticas sobre la gestión de la inmigración y la solidaridad entre comunidades autónomas.

En resumen, el pleno del Congreso de este martes será una prueba de fuego para la capacidad de consenso y solidaridad de los partidos políticos españoles. La reforma de la Ley de Extranjería, junto con otros puntos importantes en la agenda, definirá el rumbo de la política española en los próximos meses. Los ojos estarán puestos en la decisión del PP, que podría determinar el éxito o el fracaso de esta importante reforma.