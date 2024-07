Los últimos ataques a Ucrania dividen al Consejo de Seguridad

Dos de los principales hospitales de Ucrania especializados en niños y mujeres resultaron gravemente dañados el lunes cuando las fuerzas rusas atacaron Kiev, la capital ucraniana. Las cifras extraoficiales reportan la muerte de decenas de civiles, incluidos menores de edad, además de 110 heridos.

En una sesión extraordinaria solicitada por Ucrania, la coordinadora interina de Ayuda de Emergencia de la ONU, Joyce Msuya, ha informado al Consejo de Seguridad sobre la situación en el terreno tras el ataque, que también dañó infraestructura energética.

Después de reiterar la condena de la ONU a la agresión con misiles, la alta funcionaria ha señalado que la Oficina de Derechos Humanos de la Organización está verificando las cifras en tanto los rescatistas, el personal sanitario y los voluntarios siguen limpiando los escombros en busca de personas atrapadas.

Msuya ha recordado que el derecho internacional humanitario establece una protección especial de los hospitales y que atacarlos intencionadamente es un crimen de guerra por el que se debe exigir rendición de cuentas a los responsables. Ha agregado que los recientes incidentes en Ucrania son parte de un “patrón profundamente preocupante de ataques sistemáticos” que dañan los servicios médicos y otras infraestructuras civiles en todo el país. “Los ataques se han intensificado desde la primavera de 2024”, ha precisado.

Según Msuya, la ONU ha verificado la muerte de 11.284 civiles y 22.594 heridos desde el inicio del conflicto, iniciado en febrero de 2022. Dichas cifras no incluyen los ataques del lunes, ha aclarado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, ha documentado 1.878 ataques que han afectado a instalaciones sanitarias, personal, transporte, suministros y pacientes.

El 40% de la población precisa asistencia humanitaria

“Las consecuencias para la situación humanitaria en Ucrania son, por supuesto, graves”, ha enfatizado. En estos momentos, más de 14,6 millones de personas, casi el 40% de la población, necesitan asistencia humanitaria, pero crecen las dificultades para entregarla debido a los ataques.

Asimismo, ha expuesto el escaso acceso a la ayuda de 1,5 millones de personas en las regiones de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia. “Como todos los demás que viven cerca de la línea del frente en Ucrania, sin duda necesitan acceso urgente a atención médica, medicinas, alimentos y agua potable. De conformidad con el derecho internacional humanitario, es imperativo que se facilite asistencia humanitaria imparcial a todos los civiles que la precisen”, ha dicho.

Msuya ha argumentado que hacen falta más recursos económicos para mantener en marcha las operaciones humanitarias en un entorno “cada vez más complejo y peligroso” y ha explicado que se deben preparar las operaciones de socorro para el invierno, pues no se percibe el fin de las hostilidades para entonces.

China insta a no intensificar los combates

En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el embajador alterno de China, Geng Shuan, se ha referido a la crisis humanitaria resultante del conflicto y de sus “enormes efectos colaterales”. Una situación por la que su país está profundamente preocupado. “Reiteramos nuestro llamado a las partes en conflicto para que actúen con moderación, se ajusten al derecho internacional humanitario y hagan todo lo posible para evitar víctimas civiles”.

El embajador ha instado a las partes a no expandir el campo de batalla, no intensificar los combates y no exacerbar las tensiones.

Estados Unidos acusa a Rusia del ataque

La representante permanente de Estados Unidos, ha acusado a Rusia, "miembro permanente del Consejo de Seguridad y presidente en turno del Consejo" de atacar un hospital infantil.

Linda Thomas-Greenfield ha calificado de “brutal” la agresión y ha descartado que se tratara de un incidente aislado, dados otros ataques recientes a instalaciones de salud. “Cientos de niños han sido asesinados en todo el país, miles han resultado heridos y millones han sido desplazados de sus hogares mientras Rusia continúa su campaña de terror en Ucrania”, ha dicho. Asimismo, ha afirmado que se ha deportado o trasferido forzosamente a niños para “robarles su futuro e identidad”.

El misil provino de la defensa aérea ucraniana, afirma Rusia

El embajador de Rusia, Vassily Nebenzia, ha rechazado las imputaciones: “Lo que pasó está en fotografías que muestran claramente que se trató de un misil de la defensa aérea ucraniana”, y ha añadido que los miembros occidentales del Consejo de Seguridad “intentan proteger el régimen de Kiev por cualquier medio”.

Nebenzia ha dicho que “la deshonestidad de esta táctica es evidente a simple vista, como lo advirtieron inmediatamente los propios ucranianos” en el video del ataque que apareció en internet.

El diplomático ruso ha asegurado que las autoridades ucranianas trataron de desviar la atención del incidente para “distraer a las masas de la anarquía diaria de la corrupción gubernamental”.

Entretanto, Ucrania, a través de su representante ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, presente en la sesión, ha afirmado que, en los ataques del lunes, Rusia apuntó deliberadamente al grupo más vulnerable e indefenso de la sociedad: los niños con cáncer y otras enfermedades a menudo mortales.

Incluso en tiempos de paz, estos niños enfrentan enormes desafíos y sufrimiento, y requieren mucho apoyo, tratamiento y atención, ha dicho, culpando a Rusia de falta de empatía hacia esos menores al haber atacado el hospital con un misil de crucero “del que se encontraron restos”.

Según Kyslytsya, la policía y los servicios de seguridad ucranianos investigan el incidente y la evaluación preliminar de los especialistas militares indica que esos restos pertenecen a las piezas y componentes del misil estratégico de crucero aire-tierra KH-101, que usan las unidades de aviación rusas.