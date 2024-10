El juez Pedraz espera que Aldama termine cantando contra el PSOE en la cárcel

Víctor Aldama, el empresario encarcelado por la trama de los hidrocarburos que también aparece implicado en el caso Koldo, ha terminado en prisión por orden judicial. “El hombre que aparece en todas las salsas” (Globalia, rescate de Air Europa, caso Begoña Gómez y Venezuela o Delcy Rodríguez), según el Partido Popular, se abrasa entre barrotes, y esa es precisamente la intención del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cuando decreta su ingreso en prisión: que el investigado se desmorone, que se venga abajo, que pida un confesor para cantarlo todo sobre la corrupción que afectaba al Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos.

Según La Sexta, “Víctor Aldama y otro detenido de la trama Koldo, Claudio Rivas, están internados en la misma celda, la 114 del módulo 4 del Centro Penitenciario de Soto del Real, según han confirmado fuentes penitenciarias (...) Las mismas fuentes indican que desde que ingresaron el pasado jueves, Víctor Aldama y Claudio Rivas son uña y carne y que se pasan todo el día juntos. Aun así, a medida que han pasado unos días ya se sienten más cómodos y cada uno está empezando a hacer sus grupos propios de compañeros”.

Según la cadena privada, “Aldama no para de hacer llamadas telefónicas siempre que puede. Ayer hizo la cola para el locutorio telefónico de la prisión más de diez veces. Está convencido de que caerá algún pez gordo sin dar más detalles de quién sería”, aseguran fuentes penitenciarias citadas por este medio. Malas noticias para el PSOE que Aldama esté pensando en peces gordos. Recuerda demasiado a aquellos años en que Rajoy le decía a su tesorero aquello de Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos.

¿Qué sabe el empresario que se ha situado en el ojo del huracán de la política española? Es más, cabría preguntarse, ¿lo que sabe Aldama lo sabe también José Luis Ábalos? Es evidente que aquí hay una manta de la que más de un implicado en la red puede tirar en cualquier momento. Antón Losada, analista de la cadena Ser, dice al respecto de la famosa frazada: “Puede que tirar de la manta signifique ponerse a él mismo a los pies de los caballos”. La cuestión es, hasta dónde llega esa manta, a quién cubre esa manta, y si oculta un asunto de financiación ilegal del PSOE, en cuyo caso el tema afectaría de lleno a la Moncloa. Llegados a ese punto, Pedro Sánchez se vería obligado a dar muchas explicaciones a la opinión pública. Y probablemente estaríamos ante un escenario diabólico en el que no se podría descartar la convocatoria de elecciones anticipadas. Algunos expertos incluso vaticinan la posibilidad de que nos encontremos a las puertas de una moción de censura similar a la que descabalgó a Mariano Rajoy del poder en 2018. Cuestión distinta es si dan los números para presentar esa moción. Haría falta la complicidad de Junts e Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que con los de Puigdemont no se debe ir a ninguna parte. De modo que esa vía parece cerrada, al menos de momento, para Alberto Núñez Feijóo.

Así las cosas, el PP parece abocado a optar por un ritmo lento: esperar a que aparezcan nuevas revelaciones en el caso Koldo que permitan apuntar a Moncloa. Mientras tanto, Aldama sigue tratando de lograr la libertad bajo fianza “como sea”, prometiendo que “colaborará en todo lo que pueda para conseguirlo”, añaden las fuentes de La Sexta. Otro de los detalles que destacan las fuentes previamente citadas es que el expresidente del Zamora C.F. ha pedido a la dirección de la prisión de Soto del Real ir a misa todos los domingos y trabajar dentro del centro penitenciario. “Aldama dice que tiene una niña de cinco años y un hijo adolescente por el que está muy preocupado por lo que le digan en el instituto. Aldama dice que han mezclado el caso de las mascarillas con otro, que el fiscal es el mismo en los dos casos y eso no se puede hacer, afirma”. Es evidente que el “hombre que estaba en todas las salsas” está francamente nervioso, y eso no es bueno para Koldo García, el asesor de Ábalos, ni tampoco para el exministro. Por supuesto, no lo es para el presidente del Gobierno ni para el partido socialista.

En el PP están convencidos de que la fruta está madura. Miguel Tellado sostiene que la auditoría realizada por el ministro Óscar Puente en el Ministerio de Transportes busca establecer “un cortafuegos que responsabilice exclusivamente a José Luis Ábalos”, cuando actuaba de acuerdo con el resto del Gobierno. Encapsular el caso, aislarlo, que no llegue a Moncloa. Esa es la consigna ahora mismo en Ferraz. “Nosotros hemos tomado medidas inmediatas contra la corrupción, hemos apartado a Ábalos, sacando la manzana podrida del cesto; el PP no lo hizo en su momento cuando mantuvo en el poder a decenas de cargos públicos imputados”, aseguran fuentes socialistas. La tensión en la vida pública española aumenta por momentos. España en manos de un empresario encarcelado aterrorizado y sin control. ¿Terminará por cantar la Traviata? Eso es lo que temen en Ferraz.