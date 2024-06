Ayuso pierde la batalla frente a Feijóo tras el error de la medalla al ultraliberal Milei

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el reciente acuerdo alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante una entrevista en Antena 3, Ayuso expresó una mezcla de alivio y escepticismo: «Estoy más tranquila, aunque desconfío muchísimo de todo lo que viene haciendo el Gobierno», afirmó.

Un cambio de tono en el PP

El acuerdo, considerado por Ayuso como un «éxito sin precedentes», ha sido un punto de inflexión en las relaciones entre los dos principales partidos de España. La presidenta madrileña destacó la importancia de haber logrado que el PSOE «entre en razón» y permita la existencia de contrapesos en un órgano tan crucial como el CGPJ. «Es un éxito sin precedentes lograr que entre en razón [el PSOE], y que pueda haber contrapesos en este órgano tan importante», añadió.

Ayuso reveló que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo conversaciones con ella y otros líderes autonómicos en los días previos al acuerdo. Sin embargo, no les informó de la decisión final hasta que el pacto ya estaba firmado. «Con sumo cuidado y respeto, el presidente nos ha consultado, ha valorado y ha tomado una decisión valiente», resumió Ayuso.

Ayuso sigue cargando contra Sánchez

A pesar del acuerdo, Ayuso no ocultó su desconfianza en el Gobierno de Pedro Sánchez. En la entrevista, insistió en que, aunque el pacto puede traer cierta tranquilidad, su escepticismo respecto a las acciones del Gobierno persiste. «Creo que es un éxito sin precedentes conseguir que sentando a Europa, el Gobierno entre en razones… no sé por qué motivo, no sé hasta cuándo…», comentó Ayuso, reflejando su incertidumbre sobre la durabilidad y sinceridad de este entendimiento.

Una de las mayores preocupaciones de Ayuso es la posible politización del Tribunal Constitucional. Temiendo que se convierta en una «cuarta sala que enmienda planas y corrige a jueces», la presidenta advirtió sobre los riesgos de que este órgano siga decisiones políticas en lugar de jurídicas. «Lo que más me preocupa del Constitucional es que se convierta en una cuarta sala que enmienda planas y corrige a los jueces», señaló, refiriéndose a casos emblemáticos como los EREs de Andalucía y los delitos en Cataluña.

Ayuso espera que el Gobierno cumpla con los compromisos del pacto del CGPJ, advirtiendo que, de no hacerlo, «van a quedar como trileros a ojos de toda Europa». La presidenta madrileña subrayó que el cumplimiento de este acuerdo es crucial para la imagen del Gobierno y para la estabilidad institucional del país.

La postura de Ayuso ha sido vista como un apoyo implícito a la estrategia de Feijóo, a pesar de sus reticencias iniciales. José María Aznar, expresidente del Gobierno y exlíder del PP, expresó su respaldo al acuerdo en sus redes sociales, indicando que Feijóo «ha hecho lo que tenía que hacer». Este apoyo es significativo, dado que tanto Ayuso como Aznar habían lanzado mensajes contrarios al pacto antes de su firma.

La dinámica interna del PP

El respaldo de figuras clave del PP, como Ayuso y Aznar, sugiere una alineación del partido en torno a la estrategia de Feijóo. Esto marca una diferencia notable con situaciones pasadas, donde desacuerdos internos habían bloqueado acuerdos similares. Esta vez, el líder del PP ha logrado unir al partido y avanzar con una decisión autónoma, demostrando un liderazgo firme.

El acuerdo también ha tenido repercusiones más allá de las fronteras de España. La supervisión de la Comisión Europea ha sido un factor crucial para garantizar la transparencia y la despolitización del sistema judicial español. Ayuso mencionó que la presencia de la Unión Europea en este proceso ha sido fundamental para asegurar que se cumplan los compromisos.

Aunque el acuerdo representa un avance significativo, Ayuso y otros líderes del PP permanecen vigilantes. La implementación efectiva de las reformas y la verdadera despolitización del CGPJ serán los indicadores clave del éxito de este pacto. El reto ahora es mantener la cohesión dentro del partido y seguir presionando al Gobierno para que cumpla con sus promesas.