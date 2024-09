Reseña del libro Los Secretos de Hyrule: Más allá de The Legend of Zelda

Los secretos de Hyrule: Más allá de The Legend of Zelda es el nuevo libro que ha escrito Adrián Suárez – Mouriño – y que edita la editorial LUNWERGG, del Grupo planeta. Este autor aparece en el podcast de Nuevebits y ha escrito otros relatos como son El Padre de las Almas Oscuras o Los Secretos de las Tierras Intermedias: Más allá de Elden Ring. Aunque el libro salió publicado casi hace un año, es bueno traerlo a colación ahora que se publica un nuevo juego de la saga de Zelda.

Y es que esta saga ha sido y es una de las más exitosas que han dado los videojuegos. Un héroe sin recuerdos tiene que salvar un mundo invadido por monstruos. El héroe vestido de verde es Link. Desde su primera incursión allá por los años 80 hasta Tears of the Kingdom o el reciente Echoes of Wisdom, muchas generaciones han disfrutado de este viaje de Zelda. Y este libro de Hyrule viene también aportar, de otra manera, a la saga.

Los Secretos de Hyrule nos lleva a ese mundo

En las hojas de Los secretos de Hyrule nos vamos a encontrar una gran cantidad de datos e información de The Legend of Zelda con la particularidad de que están contados como una historia, que en realidad sucede en los videojuegos. Es decir, no estamos ante el típico libro que aporta datos random y sin sentido para ganar una partida de trivial. Todo lo va hilando muy bien y nos va relatando las aventuras de Link y Zelda.

Su narrativa es sencilla y fácil de leer. Se nos van contando cómo van sucediendo los épicos sucesos que van aconteciendo a los protagonistas desde el principio de los tiempos. Y el libro no se para en juegos antiguos. Estos Secretos de Hyrule de Adrián Suárez nos lleva hasta el mismísimo Tears of the Kingdom para, también contarnos lo que se vive ahí. Nos ha encantado el estilo del autor.

No es una guía de los juegos, es una narración a estilo cuento o historia de Hyrule, de sus personajes y de cómo va transcurriendo la vida de Link a lo largo de los numerosos capítulos de su historia. Es un libro genial e ideal para todo aficionado a la saga de The Legend of Zelda. Pero sin duda cualquier otra persona puede hacer un acercamiento y leerlo sin ningún tipo de problema.

Una historia hilada y relatada

Como decimos es una historia fácil de leer y que te deja con ganas de más. Está escrita de manera muy sencilla y fluida con un lenguaje fácil de entender. Aunque es cierto que hay gran cantidad de personajes en la historia a los que se hace referencia en este Hyrule, Adrián nos ha facilitado la vida colocando un cronograma que nos irá dando contexto de en qué punto de la historia nos encontramos.

Este Secretos de Hyrule es un libro que te va a dar ganas de jugar a los videojuegos. Y es que te va contando la historia de este maravilloso mundo, pero en tercera persona. Y vas a quererla vivir tú mismo encarnando a propio protagonista. Y lo bueno es que puedes hacerlo. Sin duda uno de los grandes libros de videojuegos que se han publicado en los últimos tiempo. Felicitamos a Mouriño por su buena escritura y por la historia tan bien hilada que nos ha contado.