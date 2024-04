El gobierno de García-Page y la Diputación de Cuenca tendrán que responder por la ubicación del Plan de Singular Interés Los Palancares

La demanda refleja las razones por las que, a juicio de Ecologistas en Acción-Cuenca, no se debería construir el PLSI Los Palancares en el enclave elegido. Así, el texto de la demanda expone seis conclusiones. Estas plantean que «los errores y omisiones del Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) del Plan impugnado, son tan graves que lo hacen inútil a los efectos legales».

Como consecuencia de la deficiencia del EsAE, la Declaración Ambiental Estratégica del Plan (DAE), dicen, «es ineficaz y por tanto anulable por no garantizar la defensa de una especie protegida y en peligro de extinción (la loina) que ni siquiera aparece en el texto». En este sentido, defienden que el hábitat de dicha especie: un grupo de lagunas cercanas protegidas legalmente, también está en riesgo.

Desde la organización aseguran que existen otras tres ubicaciones alternativas viables del Plan, «que no ocasionarían impactos ambientales críticos para ninguna especie en peligro de extinción ni para espacios, hábitats, elementos geológicos o geomorfológicos protegidos».

Tanto desde el punto de vista legal, ambiental, social y económico, «así como desde el sentido común», considera que «la ubicación elegida para albergar El Plan es con diferencia, la peor de las cuatro alternativas posibles», razón por la que solicitan la anulación de la Declaración Ambiental Estratégica del Plan y en consecuencia del «Plan de Singular Interés denominado: Economía Circular Los Palancares en Cuenca» en el lugar elegido.

Tres años de alegaciones

Desde que se dio a conocer este Plan de Singular Interés en 2021, las asociaciones ecologistas han presentado seis informes entre alegaciones y sugerencias y un recurso potestativo de reposición. En todos los casos, el principal argumento ha sido lo inadecuado de la ubicación, insistiendo en la falta de seguridad jurídica que supone seguir adelante con el Plan junto a dos lagunas protegidas.

Pero la Diputación de Cuenca y la Junta de Castilla-La Mancha, han rechazado todas y cada una de las alegaciones, las sugerencias y el recurso administrativo presentados. La principal razón que se arguye, según Ecologistas en Acción, «es la proximidad a la materia prima forestal, pero su necesidad no se acredita en El Plan».

Ante el riesgo de pérdida grave de biodiversidad en la zona, las organizaciones ecologistas dicen que se ven obligadas a acudir a los tribunales para recurrir el Plan, «habiendo una forma sencilla para solucionar este conflicto: elegir otra ubicación de las 4 viables».

La “Alternativa 1” junto al polígono industrial del SEPES, es, para los ecologistas, la ubicación más adecuada, pues dispone de todo tipo de servicios y en una zona cercana a la ciudad. Además es la más coherente con la Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI 2016 – 2022 que no contempla el nuevo polígono industrial del Plan, ni desarrollos urbanos alejados de la ciudad, ya que indica «por ello lo que hoy toca es ordenar y cualificar, trabajando por una ciudad compacta, compleja, cohesionada, que se recicla rehabilitándose» (pág. 11) y “Las ciudades más eficientes son las que tienen espacios residenciales de alta densidad (ciudades compactas) que promueven un menor consumo de suelo y una menor dependencia del automóvil». (pág. 33).

Sin participación ciudadana

Para Carlos Villeta, portavoz de Ecologistas en Acción de Cuenca, «los dirigentes de la Diputación de Cuenca, han afirmado que nos oponemos al Plan, pero en nuestra demanda nada se argumenta contra sus objetivos o contenido, sino exclusivamente contra su inadecuada ubicación. Finalmente hemos decidido (por consejo de nuestro abogado) no recurrir la denegación de medidas cautelares y centrarnos en el fondo del recurso. Que una especie en peligro de extinción como la Luina no figure siquiera en la declaración ambiental estratégica, la descalifica por lo que hemos solicitado su nulidad». Asimismo, denuncia que «la ciudadanía de Cuenca no ha podido debatir públicamente sobre la ubicación de este Plan, a pesar de que va a marcar donde tendrán que ir a trabajar una parte de ellos y ellas». Por eso proponen «parar el plan y repensarlo entre todos».

El Plan

Está a punto de cumplirse un año desde que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobara el Plan de Singular Interés de Los Palancares, que acogerá un parque científico y tecnológico de economía circular. Un proyecto cuya inversión supera los 25 millones de euros y que promueve la Diputación de Cuenca.

Entonces, en mayo de 2023, el vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, afirmó que Cuenca dispone de «600.000 metros cuadrados de suelo industrial que se distribuirán en 16 parcelas».

Por su parte el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, defendió que el proyecto supondrá «un punto de inflexión para Cuenca» y habló de la existencia de «nueve proyectos de urbanización que se desarrollarán en paralelo con las necesidades de las empresas».