Merche Hervás: la importancia de los valores en la literatura infantil

Merche Hervás se ha lanzado a la escritura de cuentos infantiles recientemente. Y a pesar de llevar poco tiempo en este sector como autora y narradora, sus primeros trabajos están siendo todo un éxito. Una de las claves, seguramente sea, que Merche ha implicado a la localidad en la que vive, y ha sabido conectar con la red de familias y docentes, quienes han disfrutado de sus trabajos destinados para los más pequeños.

Con la "Vaca y el huevo", de Editorial Apuleyo Ediciones, Merche traslada a los niños a un contexto divertido en el que los animales de una granja tienen que ponerse de acuerdo para ayudarse. Unos no pueden, otros no quieren… y a través de diálogos y debates, la aventura se resuelve con empatía, solidaridad y amistad. Una bonita manera de hacer participar a los niños, de acompañarles durante la historia para descubrir diferentes reacciones, comportamientos que no facilitan cuando hay problemas.

También se habla de la nutrición, de la importancia de comer bien. Y durante la lectura del cuento, se acompañan imágenes que sirven a los más pequeños para imaginar la historia. Hay una canción, y un baile para no olvidar…

Merche ha llevado su primer trabajo al Maratón de los Cuentos de Guadalajara, donde tuvo una gran acogida.

Y volvió, en la última edición, con su reciente publicación: "La música en lo invisible" habla de Celes, una niña ciega que necesita confiar en los demás, tener paciencia y constancia para lograr sus objetivos. Una historia que, a través de la música, nos muestra los instrumentos, el ritmo, el sonido, y lo importante que es en nuestras vidas. En esta ocasión, el libro contará con código QR para que, durante la lectura, puedan escucharse los sonidos a los que se van haciendo referencia. Un libro interactivo y muy participativo donde los más pequeños descubrirán los valores de la solidaridad, la empatía y la sensibilidad por escuchar con atención.

Pulsa aquí para ver la entrevista a la escritora.