¿Habrá Amnistía o próximas elecciones?

En una entrevista en la Cope, Aznar volvió a gritar, como hizo días atrás, a la movilización de la sociedad española contra una amnistía a los líderes catalanes encausados en el proceso como contrapartida en una investidura de Pedro Sánchez y apoyó a la decisión de Génova de convocar este acto político en la antesala que Alberto Núñez Feijóo intente su investidura en el Congreso.

Yo no convoco ninguna movilización, ningún acto ni ningún mitin. El PP toma sus decisiones y estoy totalmente de acuerdo, señaló el expresidente del Gobierno, negando que sus palabras hayan obligado a trastocar la agenda política del partido. Buscan rendijas en mi relación con Feijóo y como no los hay, las inventan, añadió, asegurando que su relación con el presidente del PP no puede ser más sólida y mejor.

En un acto de la FAES, Aznar pidió salir a la calle y gritar “Basta ya” como hizo la sociedad civil contra ETA, ante una amnistía que consideró un proceso autodestrucción nacional y desmantelamiento de la Constitución. Ante este grito a hacer frente con determinación y energía cívica de la sociedad española, el Gobierno en funciones consideró que Aznar estaba manteniendo una actitud golpista y antidemocrática, exigiendo a Alberto Núñez Feijóo que ordenara rectificar al expresidente.

En mi anterior artículo titulado: José M.ª Aznar insiste que España se rompe, el expresidente Aznar insistía que España se rompe. Manifesté que la Amnistía es posible y que todo este montaje que está preparando la derecha nacional y constitucionalista no es más que un intento de presión al PSOE, que Sánchez no negocie con Puigdemont y así provocar unas nuevas elecciones, donde confía sacar mejores resultados y poder lograr el sueño de la Moncloa.

Pero no nos equivoquemos, los socialistas tienen enemigos dentro de su casa que, aunque sus personajes ya no tengan cargos actualmente, su opinión todavía influye a muchos de sus votantes, aun así les recomiendo que vean el siguiente video que ha gustado a toda la derecha españolista.

Todos estos personajes tuvieron un papel importante en la transición una vez aprobada la Constitución, pero no tuvieron valor para anular la ley de amnistía de 1977 que dio la inmunidad absoluta a todos los delitos que se cometieron en los tiempos de la dictadura franquista.

Un caso bien diferente al que ha sucedido en Chile y Argentina, donde han considerado que los delitos de lesa humanidad no caducan y, a diferencia de España, han sido juzgados y condenados todos aquellos que, amparados por sus respectivas dictaduras, cometieron todo tipo de actos contra disidentes y la población civil. ¿No le importa al gobierno español que dos colonias de su imperio sean más democráticas y que actúan según la ley internacional?

No querría acabar el artículo sin incidir, una vez más, en que el proceso siendo un problema político nunca tenía que haberse convertido en un problema judicial, la razón de que esto pasara la tendremos que agradecer a la derecha española representada por M. Rajoy, a pesar de que el PSOE la apoyó igual que la monarquía el 03/10/2017.

Les invito a ver un video de la periodista Ana Pardo de Vera que, sin pelos en la lengua, hace una crítica feroz de todo el entramado desde el inicio de la sentencia del TC contra el Estatuto hasta el día de hoy y sin omitir su opinión sobre antiguos líderes socialistas.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Será posible una amnistía? ¿hay tiempo para desarrollarla antes del proceso de investidura de Sánchez después del supuesto fracaso de Núñez Feijóo? ¿La presión de la derecha tendrá éxito? ¿Sánchez acabará convocando nuevas elecciones si no consigue el apoyo necesario en caso de no aprobar la amnistía? Me temo que tardaremos bastantes días en saber el resultado de todo este intríngulis.