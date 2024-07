Brasil pide la publicación de las actas electorales para dar “legitimidad” al resultado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó pasada la medianoche a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia. La autoridad electoral, controlada por el chavismo, cifró la participación en el 59% con el 80% de las actas escrutadas y calificó la tendencia de “irreversible”. Maduro defendió su triunfo, mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, rechazó el resultado. “Es un ultraje a la verdad”, enfatizó Machado, denunciando irregularidades en la transmisión de las papeletas.

Brasil exige transparencia

Brasil, la democracia más grande de América Latina, pidió a través de su Cancillería la publicación de las actas para dar “transparencia y legitimidad” al conteo de votos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, también solicitó que se hagan públicas las actas “mesa por mesa para que los resultados puedan ser verificados”. “Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral”, añadió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Estados Unidos y Chile también cuestionaron los resultados, mientras que China e Irán aplaudieron la “exitosa celebración” de los comicios. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, definió las relaciones con Venezuela como una “asociación estratégica”.

La Cancillería Brasileña

El Ministerio de Exteriores de Brasil emitió una nota indicando que están “a la espera de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publique datos desagregados por mesa de votación, paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado de la elección”. La cancillería, dirigida por el diplomático Mauro Vieira, subrayó que “la verificación imparcial de los resultados” es lo que garantiza el principio fundamental de la soberanía popular.

El asesor presidencial de Lula en política exterior, Celso Amorim, desplazado a Caracas, también expresó la necesidad de mostrar las actas. “El principal hecho que nos lleva a ser cautelosos es que no han dado [las autoridades venezolanas] el resultado público mesa por mesa”, declaró Amorim. “Porque lo que el Gobierno ha dado hasta ahora es un número, pero tiene que mostrar cómo llegó a ese número, acta por acta”.

Reacciones Internacionales

España y la Unión Europea

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, reconoció los resultados, pero insistió en la necesidad de “transparencia, transparencia y transparencia”. “Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales, es lo que hacemos los demócratas en el mundo y, en segundo lugar, sencillamente: ante las dudas, transparencia”, afirmó Díaz en una rueda de prensa. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, también enfatizó la importancia de asegurar la total transparencia del proceso electoral.

Reino Unido y Alemania

El Reino Unido expresó su preocupación por las denuncias de irregularidades y pidió la difusión de "los resultados detallados". “Llamamos a una publicación rápida y transparente de los resultados completos y detallados, a fin de garantizar que reflejan los votos del pueblo venezolano”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Por su parte, Alemania pidió que Venezuela haga públicas las actas electorales. “Pedimos la publicación de los resultados detallados de todos los colegios electorales y el acceso a todos los documentos electorales y de votación para la oposición y los observadores”, manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

We are concerned by allegations of serious irregularities in the counting and declared results of Sunday's presidential election in Venezuela.



We call for the swift and transparent publication of full, detailed results to ensure that the outcome reflects the votes of the…

Estados Unidos

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, expresó serias preocupaciones sobre el resultado anunciado. “Francamente, nos preocupa que el resultado [de las elecciones del domingo], tal como se anunció, no refleje la voluntad del pueblo venezolano”, afirmó Kirby. “Es absolutamente fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente”. Kirby no descartó la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones al régimen de Maduro si no se garantiza la transparencia.

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su Gobierno esperará "que terminen de contar los votos" antes de opinar sobre el resultado electoral en Venezuela. “Tenemos la información de que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro, eso es lo que sabemos. Tenemos el 80% de las casillas, hay que esperar que esté el 100% y nos vamos a guiar por eso”, explicó López Obrador.

Argentina

El Gobierno argentino condenó el “fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro”. Manuel Adorni, portavoz presidencial de Argentina, exigió total transparencia en el recuento de votos y advirtió que no convalidarán ningún resultado que no tenga el respaldo de veedores internacionales. “La enorme mayoría votó la opción de cambio, votó a favor del mundo libre, occidental y capitalista, a favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico”, declaró Adorni.

Apoyos a Maduro

Rusia y China

El Ministerio de Exteriores de Rusia defendió la transparencia de las elecciones presidenciales en Venezuela. “Las elecciones se celebraron de manera ordenada, en un ambiente pacífico y tranquilo, sin violaciones graves”, señaló la Cancillería rusa. Putin felicitó a Maduro por su reelección, asegurando que Moscú disfruta de una asociación estratégica con Venezuela. “Estoy seguro de que sus actividades al frente del Estado seguirán contribuyendo a su desarrollo progresivo en todas las direcciones”, afirmó Putin.

Vladímir Putin a Nicolás Maduro: Quisiera reiterar nuestra disposición a continuar el trabajo constructivo sobre temas actuales de la agenda bilateral e internacional.



Recuerde que siempre será bienvenido en suelo ruso.



Le deseo éxito, así como buena salud y bienestar.

China también felicitó a Maduro y destacó la “exitosa celebración” de las elecciones. “China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente”, declaró el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian. “Pekín está dispuesto a trabajar con Caracas para enriquecer el contenido de su asociación estratégica”, añadió.

Congratulations to Venezuela on its presidential election and to President @NicolasMaduro on his reelection. pic.twitter.com/g950hpbJEZ — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) July 29, 2024

Irán

Irán felicitó a Nicolás Maduro por su reelección y al pueblo venezolano por “la exitosa celebración” de las elecciones presidenciales, a pesar de “algunas amenazas”. “Felicitamos al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí. “La República Islámica de Irán renueva su apoyo y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela”.

Iran felicitates #Venezuela for holding successful election, Maduro's win



We congratulate the Venezuelan people, government, and the elected president on holding successful presidential elections in the country.https://t.co/3zNS2XsREdhttps://t.co/fBDAwGEA5H — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) July 29, 2024

Reacciones Regionales

Nueve países latinoamericanos, incluidos Argentina, Costa Rica, Ecuador y Perú, exigieron una revisión completa de los resultados electorales en Venezuela con la presencia de observadores electorales independientes. “El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas”, afirmó un comunicado conjunto. Estos países también solicitaron una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Comunicado sobre elecciones en Venezuela



Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de… pic.twitter.com/z3z4cyRgRr — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) July 29, 2024

En resumen, la legitimidad de las elecciones en Venezuela sigue siendo un tema de intenso debate internacional. Mientras algunos países y líderes exigen transparencia y verificación de los resultados, otros apoyan la reelección de Maduro y celebran la organización de los comicios. La publicación de las actas electorales sigue siendo una demanda clave para asegurar la credibilidad del proceso electoral en Venezuela.